Українські урядовці на чолі із Прем’єр­міністром Юлією Свириденко обговорили на зустрічах із Прем’єр­міністром Латвії Андрісом Кулбергсом та Президентом Едгарсом Рінкевичсом підготовку до підписання двосторонньої угоди Drone Deal, підтримку українських оборонних інновацій та обмін досвідом щодо РЕБ і ППО.

Очільниця українського уряду подякувала Латвії за рішення спрямовувати 0,25% ВВП щорічно на посилення оборони Європи через пряму підтримку України. Також Латвія бере активну участь у роботі ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Повернення кожної української дитини, яку незаконно депортувала росія, залишається нашим спільним пріоритетом», — наголосила Прем’єр­міністр України.

Юлія Свириденко висловила вдячність за послідовну підтримку нашої держави та спільне розуміння того, що безпека України — це безпека всієї Європи: «Дякую уряду Латвії, членам латвійського Сейму та всьому латвійському народові за солідарність, принциповість і справжню дружбу. Разом ми сильніші».

Головною темою переговорів прем’єр­міністрів України і Латвії стало посилення української енергетичної системи, яка залишається однією з головних цілей російських атак. Очільниця уряду зазначила, що під час чергового масованого обстрілу ворог цілив не лише в житлові будинки, лікарні і дитячі садки, а й в об’єкти енергетики та газової інфраструктури.

«У Ризі з Прем’єр­міністром Латвії Андрісом Кулбергсом обговорюємо збільшення постачання необхідного нам обладнання, зокрема можливості прискореної передачі устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб’єктів українських міст», — повідомила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр наголосила, що уряд активно готується до наступного опалювального сезону та працює над залученням всіх можливих ресурсів та міжнародної підтримки для відновлення і захисту енергетичної системи України.

У Таллінні Юлія Свириденко зустрілася із Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, Головою Рійгікогу Лаурі Хуссаром та Прем’єр­міністром Крістеном Міхалом. Сторони домовилися посилити оборонну співпрацю, зокрема в галузі безпілотних систем, і постійний обмін досвідом з реагування на безпекові виклики.

Очільниця українського уряду підкреслила, що Естонія продовжує підтримувати нашу енергетику, — її внесок до Фонду енергетичної підтримки України вже перевищив 2,6 млн євро. А Україна готова ділитися власним досвідом з децентралізації енергетики та управління системою у складних умовах.

Естонія — надійний союзник на шляху до членства України в ЄС. Юлія Свириденко подякувала за підтримку надання Україні позики ЄС.

На зустрічі також обговорили подальше посилення санкційного тиску на росію, зокрема роботу над 21­м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту. Окрему увагу приділили ініціативі Bring Kids Back UA для повернення незаконно вивезених в росію українських дітей.

«Вдячна Естонії за підтримку цих зусиль», — наголосила Прем’єр­міністр.

Очільниця українського уряду також відзначила лідерство Естонії в питаннях міжнародної відповідальності росії. Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Паралельно сторони працюють над створенням компенсаційного механізму.

Юлія Свириденко висловила вдячність керівництву Естонії за участь у відбудові України і вже активні проєкти на Житомирщині: «Попереду — Конференція з питань відновлення України у Гданську, де розширимо нашу співпрацю».

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ