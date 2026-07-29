Це перший візит іноземного лідера до Британії з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду 20 липня цього року. Президент і Прем’єр­міністр поспілкувалися тет­а­тет, а також у розширеному форматі на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

«Я можу запевнити вас і всіх українців: підтримка України залишається незмінною. Думаю, більшість британців однаково сприймає ситуацію. Ми відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти, і чітко усвідомлюємо, що наш обов’язок — бути поруч з вами та підтримувати вас», — наголосив Енді Бернем. Він додав, що під час роботи на посаді мера Великого Манчестера багато співпрацював з українськими колегами для допомоги українцям.

«Саме ця єдність британського суспільства в підтримці України має надзвичайно важливе значення. Ваш великий досвід співпраці з українськими міськими головами, безумовно, дає вам чітке розуміння того, що відбувається, що означає ця війна й наскільки великий цей виклик», — зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили пріоритети подальшого партнерства та підтримки України. Передусім ішлося про розвиток спільного оборонного виробництва та відкриття відповідних підприємств в Україні й Великій Британії. Президент і Прем’єр­міністр домовилися працювати над тим, щоб темпи співпраці постійно нарощувалися.

«На знак наших намірів я можу сьогодні оголосити, що ми йдемо ще далі. Надаємо нову технологію РЕБ, яку ми розробили, для захисту українських дронів. Це допоможе їм уражати цілі та зберігати життя українців. Це також демонструє, які інновації можуть створити наші промислові галузі, працюючи разом», — повідомив Енді Бернем.

Президент зазначив, що Велика Британія докладає багато зусиль заради безпеки, і це надзвичайно важливо на тлі викликів, з якими стикається світ щодня.

«Ормузька протока не функціонує нормально. росія намагається заблокувати морські шляхи через Чорне море до наших портів в Одесі. І ми робимо все можливе, щоб цьому запобігти. Кожен заблокований морський маршрут — це не далека чужа проблема. Це завдає шкоди глобальній безпеці, світовій торгівлі та робить життя дорожчим у багатьох країнах світу», — сказав глава держави.

Було обговорено роботу Антибалістичної коаліції та подальші кроки з партнерами в цьому напрямі, а також співпрацю в межах Коаліції охочих. Енді Бернем запевнив, що Британія і надалі співголовуватиме в Коаліції охочих і братиме участь у підготовці до нової зустрічі партнерів у серпні.

Прем’єр­міністр зазначив, що Україна змінила перебіг цієї війни і продовжує перехоплювати ініціативу в росії. За його словами, Британія і надалі посилюватиме тиск на рф.

Президент України і Прем’єр­міністр Великої Британії зустрілися з українськими та британськими моряками на військово­морській базі Портсмут, де розташовано п’ять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів». Усі вони до закінчення війни базуватимуться тут, а пізніше зможуть виконувати завдання з розмінування морської акваторії України.

«Я знаю, що жителі Портсмута з великою повагою ставляться до наших військових, особливо до наших моряків. Дякую вам усім за це», — сказав глава Української держави.

Лідери порозмовляли з військовими про їхні тренування в межах програми Sea Breeze — щорічних українсько­американських багатонаціональних навчань, які проводять із 1997 року. Цього року тренування було зосереджено на плануванні та управлінні під час проведення протимінних операцій, підготовці екіпажів п’яти протимінних кораблів та груп підводного розмінування. Загалом у них узяли участь 20 країн­партнерів: Україна, США, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Франція, Швеція та Японія.

Під час тренувань штаб протимінних дій 1 дивізіону протимінних кораблів ВМС Збройних Сил України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Тож український підрозділ уперше долучили до системи управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі.

Володимир Зеленський та Енді Бернем піднялися на палубу одного з українських протимінних кораблів «Черкаси». Це судно класу Sandown, яке разом з кораблем «Чернігів» Україна отримала від Британії в січні 2023 року. Їх названо на честь морських тральщиків, що 2014 року чинили опір під час російської окупації Криму.

Інші три судна — класу Alkmaar, два з яких Україні передали Нідерланди і ще одне — Бельгія. Під час візиту в Нідерланди у квітні цього року глава нашої держави зустрічався з екіпажем корабля «Генічеськ» під час тренувань. А в червні корабель було долучено до складу ВМС України.

Лідерам продемонстрували британський дрон Windracers ULTRA із дальністю польоту до 2000 кілометрів, призначений для транспортування боєприпасів, військового спорядження та медичних вантажів на великі відстані; португальський багатоцільовий безпілотний комплекс TEKEVER AR3 EVO, що здійснює розвідку, наведення на цілі, ретрансляцію зв’язку й радіоелектронну боротьбу, які активно застосовують українські воїни; британський безекіпажний надводний апарат Kraken K3 Scout, що може працювати автономно до 30 діб і перевозити багажі до 600 кілограмів.

Джерело:

Офіс Президента