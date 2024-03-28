У вівторок національна збірна України з футболу з рахунком 2:1 перемогла команду Ісландії у фінальному матчі плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Номінально домашній для синьо-жовтих матч відбувся в польському місті Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». Голи за Україну забили: Віктор Циганков (54 хв.) та Михайло Мудрик (84 хв.).

Підопічні Сергія Реброва здобули одну із трьох останніх путівок на чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року в Німеччині. «Щиро вітаємо нашу збірну і бажаємо успіху на Євро-2024!» — наголошує Міністерство молоді та спорту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував футбольній збірній за цю важливу перемогу, вихід на головний турнір Європи. «Не здалися. Показали силу волі та незламний характер. Перемогли! Для себе та всієї країни!» — написав він.

Груповий етап фінального турніру розпочнеться 14 червня матчем Німеччина — Шотландія. Національна збірна України свій стартовий поєдинок у квартеті Е проти команди Румунії проведе 17 червня на «Альянц-Арені» у Мюнхені, повідомляє Укрінформ.

21 червня на стадіоні «Меркур Шпіль-арена» в Дюссельдорфі синьо-жовті зійдуться зі Словаччиною, а 26 червня гру Україна — Бельгія прийматиме МХП-Арена у Штутгарті. Для синьо-жовтих це буде четвертий старт у фінальній стадії континентальної першості після виступів на Євро у 2012, 2016 та 2020 роках.

Сітка групової стадії чемпіонату Європи-2024

Квартет А: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Квартет B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Квартет С: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Квартет D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща

Квартет Е: Бельгія, Румунія, Словаччина, Україна

Квартет F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія

Матчі континентальної першості приймуть арени в Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті, повідомляє Укрінформ.