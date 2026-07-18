Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Великої Британії Кіром Стармером. Цей візит у нашу країну став останнім для Кіра Стармера на посаді керівника уряду й водночас уже четвертим.

Президент України подякував Прем’єр­міністру та народові Великої Британії за підтримку України і уточнив, що з Кіром Стармером провів 46 зустрічей і розмов.

«Хочу подякувати за всю надану Україні допомогу за весь цей час. Це тисячі оборонних засобів: зенітних ракет і засобів ППО, іншої зброї. Підтримка Британії для України за цей час — понад 11 мільярдів фунтів, і саме військової допомоги — майже 8 мільярдів фунтів. Це дуже відчутно. І це дуже корисно», — наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема, було підписано угоду про сторічне партнерство. За словами глави держави, це відображає віру Великої Британії в Україну, українців та українську незалежність.

Президент подякував Британії за сильну санкційну політику. Він зазначив: у росії знають, що Велика Британія проти війни та всіма можливостями допомагає перейти до її дипломатичного закінчення.

«Україна впевнена у Британії, і важливо, що ми маємо всі необхідні сигнали, що курс на підтримку нашого захисту, на підтримку наших сильних відносин із Британією збережеться. Наші відносини, наша співпраця уособлюють той британський дух, ту британську силу народу, які у світі поважають і завдяки яким до Британії завжди дослухаються», — наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили головні питання щодо фронту й далекобійних операцій України. Володимир Зеленський акцентував, що Україна досягла в цьому значних успіхів. Він додав, що Україна й надалі координуватиметься із британськими партнерами.

Кір Стармер зазначив, що Україна зараз має одне з найбільш загартованих у боях, технологічних і креативних військових формувань у світі. За його словами, Велика Британія модернізує свою армію та розбудовує дронову індустрію з урахуванням досвіду й напрацювань України. Він запевнив у подальшій підтримці України від Великої Британії.

«Можу оголосити, що Велика Британія надасть 300 мільйонів євро підтримки, щоб у співпраці зі Швецією поставити 16 нових сучасних літаків, аби допомогти захистити небо України. Це чергове підтвердження того, що британський народ підтримує вас», — зазначив Прем’єр­міністр.

Володимир Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи, подякував за спільну роботу й побажав подальших успіхів.

«Сьогодні ми особливо дякуємо Кіру Стармеру — Прем’єр­міністрові Великої Британії, з яким ми дуже багато й серйозно працювали зараз, у час повномасштабної війни. Британія завжди була і є з Україною, і ми це надзвичайно цінуємо. Хочу подякувати тобі особисто, Кіре, подякувати твоїй команді та всім британцям. Ми завжди знаємо, що можемо покладатися на рішення Британії, на лідерство Британії, на співпрацю із Британією, і протягом цих років повномасштабної війни Україна має найкращі за всю історію відносини із Британією», — підкреслив у заяві глава держави під час спільного із Прем’єр­міністром Великої Британії спілкування з медіа.

«Готуючись до цієї зустрічі з командою, ми згадували, що з Прем’єр­міністром Стармером у нас були десятки зустрічей, десятки важливих рішень, десятки розмов. Ми дуже дякуємо за таку увагу, повагу до нашої держави і за підтримку. Загалом було 46 різних наших тільки офіційних розмов. Це щонайменше виходить дві розмови, дві важливі зустрічі на місяць. Хочу подякувати за всю надану Україні допомогу за весь цей час. Це тисячі оборонних засобів — зенітних ракет та засобів ППО, іншої зброї. Вдячний Британії за сильну санкційну політику — це завжди було пріоритетом Прем’єр­міністра, — і це відчувають в росії: там, у кремлі, знають, що Британія чітко проти цієї війни і всіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії… Наша подяка тобі, Кіре, — це подяка справді кожному британцю. Ми обговорили із Прем’єр­міністром головні питання щодо фронту. Це завжди дуже важливі, актуальні завдання та пріоритети. Ми обговорили також наші дії і наші далекобійні операції. Обов’язково будемо й надалі координуватись з нашими британськими друзями. Бажаємо Британії тільки успіхів, і тобі, Кіре, хочу подякувати особисто і побажати удачі», — підсумував глава держави.

Президент України і Прем’єр­міністр Великої Британії вшанували пам’ять загиблих українських воїнів. Лідери держав пройшли вздовж Стіни Пам’яті біля Михайлівського собору й віддали шану полеглим захисникам України.

Джерело:

Офіс Президента