За словами Прем’єр­міністра, впродовж тижня міністерства надаватимуть пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій уряду

Упродовж семи днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів. До 5 серпня необхідно завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд уряду. Про це повідомив Прем’єр­міністр Сергій Корецький.

«Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й уряду загалом», — зазначив очільник уряду.

Упродовж місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості.

Сергій Корецький обговорив із державним секретарем Кабінету Міністрів Костянтином Мар’євичем необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

«Очікую якісної організації роботи уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень», — наголосив Прем’єр­міністр.

Окремою темою розмови була реформа державного управління.

«Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану», — зазначив Сергій Корецький.

Кабінет Міністрів за погодженням із Президентом України ухвалив рішення про призначення Євгенія Хмари тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибіги — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Про це повідомив Прем’єр­міністр.

«Важливо зберегти безперервність роботи в галузях оборони та зовнішньої політики», — наголосив очільник уряду.

Кабінет Міністрів розпочав реорганізацію структури центральних органів виконавчої влади відповідно до рішень Верховної Ради. Зокрема, відновлено діяльність Міністерства аграрної політики та продовольства, створено окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Уряд розмежовує функціональні напрями між міністерствами: окремо визначено галузі економіки, довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.

Прем’єр­міністр представив колективу міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка. Знайомлячись із колективом, Олександр Кравченко розповів про пріоритети роботи та завдання, над якими працюватиме оновлене міністерство. Серед пріоритетів — підготовка до зими, підтримка прифронтових територій, постраждалого бізнесу та українських виробників. Окремий фокус — на євроінтеграції, залученні іноземних інвестицій та зеленому відновленні економіки.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ