До використання повернули 16,4 тис. га агроугідь, вартість виконаних робіт становила понад 966 млн грн.

«Оператори вже вивільнили майже чверть усіх ідентифікованих забруднених сільськогосподарських земель. Понад половину цього результату було досягнуто лише впродовж 2025 року. Ми поступово нарощуємо темпи гуманітарного розмінування і спроможності сектору. Але також бачимо високу активність заявників, які хочуть працювати на власній землі в безпечних умовах», — сказав заступник міністра економіки і довкілля Ігор Безкаравайний.

Лідер і за площами розмінованих земель, і за кількістю укладених угод — Харківська область. Там оператори закрили 49 договорів на очищення 11,5 тис. га. Вартість робіт становила 676,7 млн грн. У Київській та Миколаївській областях очистили приблизно однакову площу сільгоспземель — 2,4 тис. га та 2,1 тис. га відповідно. Однак у Київській області ділянки були істотно більші — тут виконали 14 договорів загальною вартістю 136,6 млн грн, а в Миколаївській — 32 договори на 130,4 млн грн. У Херсонській області в межах бюджетної програми очистили 368 га за п’ятьма договорами. Вартість робіт становила 22,5 млн грн.

«Ми не лише забезпечуємо очищення земель, а й розбудовуємо систему незалежного контролю якості. Адже після завершення робіт важливо якомога швидше підтвердити їхню якість, щоб розміновані землі не простоювали, а поверталися в обробіток. Це дасть змогу швидше почати роботу аграріям, забезпечуючи ефективне використання бюджетних коштів і відновлення сільськогосподарського виробництва», — зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Цього року через зміну назви та розширення бюджетної програми приймати заявки розпочали у квітні. На липень верифіковано кількість заявок на розмінування агроземель на суму понад 925,2 млн грн. Центр гуманітарного розмінування вже уклав 35 договорів на проведення робіт з гуманітарного розмінування агроугідь площею 5,7 тис. га на 580,3 млн грн.

Державна програма «Гуманітарне розмінування» передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення, які потребують очищення, в 80% компенсації за вже проведене розмінування земель у період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024­го. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники та господарські товариства, 100% акцій яких належать державі і факт забруднення ділянок яких підтвердив Центр протимінної діяльності. Вони також мають відповідати певним вимогам: не перебувати під санкціями РНБО; не мати податкового боргу на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки; не підпадати під обмежувальні заходи ЄС; не мати серед кінцевих власників громадян держави­агресора; не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності; не бути пов’язаними із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.

Заявку для участі у програмі можна подати через Державний аграрний реєстр (ДАР). Якщо такої змоги немає — через органи місцевої влади, заповнивши заявку в паперовій або електронній формі і наклавши електронний підпис.

У державному бюджеті на 2026 рік на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 1,7 млрд грн. Загалом з початку роботи програми оператори протимінної діяльності повернули до використання понад 16 тис. га агроугідь, повідомляє Мінекономіки.