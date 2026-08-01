Україна отримала черговий транш 3,47 мільярда євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan

«Ці кошти буде спрямовано на посилення оборони та фінансування першочергових потреб», — зазначив Прем’єр­міністр Сергій Корецький.

Загалом 2026 року в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. На сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетні потреби та 8,4 млрд — на оборонні.

«Дякую Європейській комісії та всім державам­членам ЄС за послідовну підтримку України», — наголосив глава уряду.

Міністерство фінансів із цього приводу зазначає, що кошти надійшли на спеціальний оборонний рахунок, їх буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб України, зокрема на посилення спроможностей оборонно­промислового комплексу та забезпечення термінового постачання для потреб фронту.

Нещодавно Україна отримала перший транш обсягом 5 млрд євро. Надходження другого траншу дає змогу продовжити фінансування критично важливих потреб Сил оборони та нарощування власного оборонного виробництва.

Ukraine Support Loan — частина ширшої дворічної рамки підтримки України від Європейського Союзу на 2026—2027 роки. Загальний обсяг інструменту становить до 90 млрд євро. Він дає Україні змогу покривати нагальні фінансові потреби та забезпечує більшу прогнозованість фінансування на середньостроковий період.

2026 року в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро. Зокрема, оборонний компонент на 2026 рік передбачає 28,3 млрд євро.

«Європейський Союз послідовно підтверджує свою готовність підтримувати обороноздатність України конкретними фінансовими рішеннями. Отримані 3,5 мільярда євро дадуть змогу безперервно фінансувати найбільш нагальні потреби Сил оборони. Це означає швидше постачання необхідного озброєння і техніки на фронт та зміцнення спроможності України гарантувати власну безпеку. Вдячний ЄС за своєчасну та системну підтримку», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара наголосив, що швидкі рішення партнерів напряму впливають на здатність України захищати людей, зберігати оборонно­промисловий потенціал і відповідати на російську агресію.

«Днями вночі росія атакувала Україну майже 70 ракетами, зокрема балістичними та крилатими. Для терору проти українців також було застосовано понад 280 безпілотників», — зауважив він.

За словами керівника оборонного відомства, отримані кошти дадуть змогу посилити основні спроможності, потрібні Україні вже зараз: ППО, авіацію, дрони, ракетні програми та оборонне виробництво.

Євгеній Хмара подякував єврокомісарові Андрюсу Кубілюсу, високій представниці ЄС Каї Каллас, Європейській комісії та всім державам­членам ЄС за незмінну підтримку України. Він підкреслив, що це інвестиція не лише в оборону України, а й у стійкість усієї Європи, її безпеку та оборонно­промисловий потенціал.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів

Міністерство оборони