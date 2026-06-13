У День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відтепер щороку відзначатимемо 11 червня, Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, привітав їх зі святом, відзначив державними нагородами та вручив бойові прапори підрозділам СБС.

«Сьогодні вперше Україна відзначає на рівні всієї держави День Сил безпілотних систем Збройних Сил України. І це одне з найбільших наших досягнень, досягнень України, — Сили безпілотних систем. Те, що доводить українське лідерство в технологіях і в збереженні життів завдяки технологіям», — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував українським воїнам і зазначив, що застосування дронів для захисту наших позицій, починаючи з 2022 року, хоч і було масштабним, та все­таки допоміжним. Але завдяки наполегливості й професіоналізму українських воїнів безпілотники не лише стали одним із головних засобів ведення бойових дій, а й переросли в окрему складову Збройних Сил України — Сили безпілотних систем, які вражають російських окупантів найбільше та найчастіше.

«Дуже важливо, що українська технологічність працює, і працює 24 на 7, без перерви, щодня, щоночі і постійно зростає у своїй ефективності. Кожен у світі про це знає, визнає, і всі наші партнери хочуть навчатися в України, навчатись у вас, в українців», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що перемога в сучасній війні залежить від постійного розвитку технологій, і Україна готова ділитися своїм досвідом із партнерами. Президент переконаний, що безпека Європи неможлива без українського досвіду.

«Кількість уражених російських цілей завдяки нашим СБС Збройних Сил України — вже сотні тисяч на рік, і тільки за минулий рік — червень до червня — це більш ніж 356 тисяч уражених російських цілей», — повідомив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, на сьогодні фактично не залишилося цілей на фронті й на території росії, куди б не могли дістати українські дрони. Україна й надалі розвиватиме безпілотну складову Сил оборони.

Президент закликав пам’ятати, якою ціною здобувається цей досвід. Пам’ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого Героя України молодшого лейтенанта Андрія Михна. З липня 2024 року до березня 2025­го екіпаж ударних безпілотників під його керівництвом уразив понад 800 ворожих цілей. Андрій Михно прийняв командування ротою безпілотних авіаційних комплексів і розширив її склад до 14 екіпажів, які уразили ще понад 960 цілей. 2 липня 2025 року під час виконання бойового завдання в безпосередній близькості до окупантів та під щільним вогнем наказав підлеглим відійти й залишився прикривати їх із повітря. Андрій Михно зберіг життя екіпажу, але сам зазнав смертельних поранень унаслідок удару ворожого дрона.

Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка».

Лейтенант Віталій Смольников. Пройшов шлях від оператора БпЛА до командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. З жовтня 2025 року до квітня 2026­го на покровському, мирноградському та добропільському напрямках рота під його керівництвом уразила понад 8300 ворожих цілей. Зокрема, воїни покалічили та знищили приблизно 4100 окупантів. Крім того, було уражено десятки танків, бронетехніки, артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, засобів РЕБ.

Молодший лейтенант Віктор Трунов. Брав участь в обороні Києва та евакуації цивільних з Ірпеня, виконував бойові завдання на Херсонщині та Донеччині. Створював і розвивав ефективну систему застосування безпілотних комплексів. 2025 року його було призначено командиром батальйону безпілотних систем. Із жовтня минулого року до квітня цього року підрозділи батальйону під його командуванням уразили приблизно 18 тисяч цілей супротивника. Загальні втрати ворога становлять понад 10 тисяч осіб, з яких більш ніж 6700 — убитими.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів, «За мужність» І й ІІІ ступенів та орденом Данила Галицького.

Глава держави вручив бойові прапори 427 окремій бригаді безпілотних систем «РАРОГ» та 429 окремій бригаді безпілотних систем «АХІЛЛЕС». Прапори отримали командири бригад полковник Сергій Мазорчук та Герой України майор Юрій Федоренко.

Джерело:

Офіс Президента