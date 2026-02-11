Кабінет Міністрів ухвалив рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів в 11 областях.

«Уряд спрямовує кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях», — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Це дасть змогу цього року завершити будівництво та створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово­морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово­фізичною підготовкою.

«Безпека освіти — пріоритет уряду. Саме тому загалом у держбюджеті на цей рік ми заклали 5 мільярдів гривень на шкільні укриття насамперед у прифронтових регіонах. Робимо все для того, щоб діти могли якнайшвидше повертатися до очного навчання там, де дає змогу безпекова ситуація», — наголосила Юлія Свириденко.

На урядовому засіданні 9 лютого затвердили новий Технічний регламент щодо екодизайну серверів та продукції для зберігання даних, який розробило Держенергоефективності. Регламент встановлює чіткі правила для всіх виробників та імпортерів серверів і систем зберігання даних, спрямовані на підвищення енергоефективності та екологічності продукції. Нові вимоги стосуються офісних і корпоративних серверів, багатовузлових серверів та пристроїв для онлайн­зберігання даних, що використовують SSD і HDD. Регламент гармонізує українські стандарти з європейськими нормами (регламент ЄС №2019/424) і спрямований на те, щоб не обмежувати, а стимулювати розвиток ринку: дотримання вимог дає змогу зменшити споживання енергії, підвищити надійність техніки та наблизити українські стандарти до ЄС.

Рішення уряду набирає чинності через шість місяців після опублікування, щоб виробники та імпортери мали час підготуватися. До цього моменту продаж і використання серверів та сховищ даних залишається дозволеним навіть без відповідності новим вимогам.

Також Кабінет Міністрів затвердив план заходів зі скорочення споживання алкогольних напоїв та мінімізації шкоди від них. Документ визначає конкретні кроки держави для зменшення шкоди від алкоголю — від профілактики та просвітництва до раннього виявлення і лікування залежності.

Алкоголь — один з головних чинників ризику для здоров’я людини та причина розвитку багатьох неінфекційних захворювань. Затверджений план дасть змогу посилити державну політику щодо цього. Ідеться зокрема про розвиток профілактичних заходів, раннє виявлення, діагностику та лікування розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю.

Втілення плану сприятиме створенню безпечнішого та здоровішого середовища для життя, підвищенню обізнаності українців про шкоду алкоголю та формуванню відповідального ставлення до власного здоров’я.

Ініціатива відповідає Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року та сприяє досягненню Цілей сталого розвитку України. Документ охоплює основні напрями. Зокрема, передбачено проведення загальнонаціональних інформаційних і просвітницьких кампаній про ризики та наслідки споживання алкоголю, а також підвищення рівня підготовки медичних працівників і надавачів соціальних послуг. Це дасть змогу своєчасно виявляти загрози та забезпечувати людям з розладами, пов’язаними з алкоголем, необхідну підтримку і допомогу. До реалізації заходів буде залучено органи влади всіх рівнів, заклади охорони здоров’я, освітні установи та лідерів думок.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство охорони здоров’я

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження