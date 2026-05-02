Уряд вживає заходів, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури і базових послуг для людей

Кабінет Міністрів доручив спрямувати ще 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно­модульних котелень загальною потужністю 1,3 ГВт. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Під час сьомого засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів було узгоджено кроки для пришвидшення під’єднання вже наявного обладнання. Раніше уряд спрямував 424,8 млн грн на під’єднання наявних блочно­модульних котелень. Відповідні роботи вже розпочато.

Окрему увагу приділено питанню розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і запобігти їхньому накопиченню в майбутньому.

«Галузь повинна стабільно працювати та гарантувати надійне газопостачання під час наступного опалювального сезону», — наголосила Прем’єр­міністр.

Вона доручила Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству енергетики найближчим часом внести узгоджені пропозиції на розгляд уряду.

Підготовка до зими триває системно в межах планів стійкості регіонів, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури і базових послуг для людей.

«Пріоритети незмінні: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, стабільне водопостачання та водовідведення», — наголосила очільниця уряду.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрощення правил отримання статусу захищеного споживача електроенергії для підприємств тепло­ і водопостачання. Це один з інструментів для виконання планів стійкості, спрямований на забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури. За словами Прем’єр­міністра, відтепер підприємствам не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати попередню оплату за електроенергію. Достатньо відкрити спеціальний рахунок та користуватися ним відповідно до встановлених правил. За умови дотримання цих вимог постачання електроенергії таким підприємствам не буде припинятися або обмежуватися.

«Цей механізм працюватиме разом із чинними правилами і допоможе забезпечити стабільну роботу важливих підприємств та їхню фінансову стійкість. Його дія поширюється на час воєнного стану і ще шість місяців після його завершення», — зазначила очільниця уряду.

Державні компанії наповнюють бюджет

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній: за підсумками 2025 року до бюджету надійде майже 50 млрд грн. Про це повідомила Юлія Свириденко. Компанії енергетичної галузі спрямують до держбюджету: Енергоатом — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн); Укргідроенерго — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн); Нафтогаз України — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн); АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн); АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн).

«Плануємо, що частину чистого прибутку, що залишиться в розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на виконання робіт в межах планів стійкості регіонів — підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно­технічний захист», — зазначила очільниця уряду.

Державні підприємства інших галузей спрямують до держбюджету: АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн); АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн); ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

Рішення щодо кожної компанії ухвалювали на консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

Окремо — державні банки, їхній прибуток — важливий ресурс для фінансування оборони та соціальних видатків. За рішенням уряду, ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), Ощадбанк — 4,8 млрд грн (30%).

Основні підсумки ПриватБанку за 2025 рік: прибуток до оподаткування становив 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше за показник 2024 року; до держбюджету буде перераховано майже 59 млрд грн податку на прибуток; оздоровлення активів — частка непрацюючих активів у загальному портфелі знизилася з 59% до 10%, рівень непрацюючих кредитів у портфелі, сформованому після націоналізації, становить лише 3,3% — це найнижчий показник серед держбанків; кредитний портфель (нетто) зріс у 1,7 раза — до 156 млрд грн, зокрема, портфель великого корпоративного бізнесу зріс учетверо (на 11,3 млрд грн); загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн; банк спрямував 246,2 млн грн на благодійність, підтримуючи медичні заклади, військових та суспільство.

Уряд затвердив розподіл чистого прибутку Ощадбанку за 2025 рік, згідно з яким до державного бюджету буде спрямовано 4,8 млрд грн (30%) на виплату дивідендів. Ощадбанк завершив 2025 рік з рекордним в його історії чистим прибутком 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує підсумки 2024­го. Прибуток до оподаткування становив понад 19 млрд грн. Чистий процентний дохід банку зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, загальний операційний дохід — на 25%, до 38,8 млрд грн. Драйвери зростання: основним чинником стало розширення кредитування реального сектору економіки. Процентні доходи від кредитів збільшились на 23% та перевищили 20 млрд грн.

Банк показав двозначне зростання в усіх провідних напрямах: роздрібний бізнес зріс до 26,7 млрд грн (+26%), мікро­, малий та середній бізнес — до 30,2 млрд грн (+16%), корпоративний бізнес — до 71,3 млрд грн (+12%). Спрямування дивідендів до бюджету та робота з капіталом забезпечують банку стабільний розвиток і можливість подальшого розширення кредитної підтримки економіки.

Уряд затвердив річні звіти обох банків за 2025 рік та звіти про винагороду членів наглядових рад. Ефективна діяльність державних банків та отриманий прибуток забезпечують критично важливий ресурс для фінансування оборони і соціальних потреб держави, гарантуючи стабільні й прогнозовані надходження до державного бюджету України.

Другий розподіл субвенції

Триває оновлення шкільної інфраструктури в межах реформи шкільного харчування. Кабінет Міністрів реалізує її в партнерстві з громадами. На засіданні затверджено другий розподіл субвенції — 421,1 млн грн на облаштування шкільних їдалень у 15 областях. Про це повідомила Прем’єр­міністр.

«Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків. Харчування в закладах освіти має бути безпечним і якісним. Це формує культуру здорового харчування та є інвестицією в майбутнє дітей», — розповіла очільниця уряду.

Раніше Кабінет Міністрів спрямовував 46,5 млн грн на завершення оновлення 19 шкільних їдалень, розпочатого у 2025 році. Загалом уже модернізовано майже 20% харчоблоків: 188 — коштом державної субвенції, ще понад 1500 оновлено завдяки фінансуванню місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів.

Цього разу до переліку увійшли школи із Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано­Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей. Серед закладів військовий ліцей.

Модернізація шкільних харчоблоків — частина реформи шкільного харчування, розпочатого 2020 року з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Реформу спрямованоа на формування здорових звичок у дітей і українських родинах. Вона охоплює оновлення норм харчування, технологій приготування їжі та обладнання для харчоблоків.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів

Міністерство освіти і науки