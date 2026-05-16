Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин — від житлової підтримки і компенсацій на переобладнання автомобілів до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Ідеться про такі напрями підтримки.

1. Більш як 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць отримають виплати на житло. Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Власне житло цього року зможуть придбати понад 2100 українців з інвалідністю I—II груп внаслідок війни та родини тих, хто віддав життя на захист Батьківщини.

2. Спрощено механізм отримання компенсації на переобладнання автомобіля для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Тепер до структурних підрозділів з питань ветеранської політики разом із заявою потрібно подавати інформацію про витрати на переобладнання та реквізити банківського рахунку для виплати компенсації. Також врегульовано ситуації, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації, — у такому разі документи мають пересилати до потрібного органу протягом трьох днів. Рішення щодо компенсації ухвалюватимуть впродовж п’яти днів після отримання документів. Якщо пакет документів неповний, заявника письмово повідомлять про причини відмови.

3. Удосконалено систему надання статусу ветерана війни. Міністерство у справах ветеранів координуватиме контроль за дотриманням єдиних правил під час ухвалення рішень про надання статусу ветеранів війни. Це дасть змогу зробити систему більш прозорою та уникати несправедливих рішень. Ідеться про ситуації, коли людині можуть безпідставно відмовити в наданні статусу або, навпаки, надати його незаконно.

Як повідомляє Мінветеранів, Кабінет Міністрів погодив проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог у сфері надання статусу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Запропоновано запровадити адміністративну відповідальність за порушення законодавства під час надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці; за перешкоджання перевіркам у цій сфері. Законопроєкт буде передано до Верховної Ради. Його ухвалення зробить процедуру надання статусу прозорою та допоможе уникнути несправедливих рішень щодо ветеранів і ветеранок та родин полеглих.

4. Захист інтелектуальної власності. Відтепер ветерани та ветеранки сплачуватимуть знижені збори за реєстрацію винаходів, торговельних марок, промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, оновлено та цифровізовано процес подання заявок. Для електронної форми подачі діятимуть нижчі збори. Підтримуємо розвиток власної справи, інноваційних проєктів, які допомагають реалізувати військовий досвід та навички.

5. Підтримка ветеранських спортивних програм. Уряд затвердив план підготовки та участі українських збірних команд ветеранів у міжнародних спортивних змаганнях. Рішення спрямовано на розвиток спорту ветеранів війни в Україні та залучення якомога більшої кількості захисників і захисниць до спортивних активностей, зокрема за кордоном. Розпочинається проєкт з розвитку спортивної інфраструктури для занять спортом ветеранів.

«Україна має одну з найбільших ветеранських спільнот у світі. Спорт — важлива частина фізичного та психологічного відновлення, він допомагає повертатися до активного цивільного життя», — наголосила очільниця уряду.

Підготовкою та проведенням міжнародних спортивних змагань і заходів за участі ветеранів опікуватиметься спеціальний оргкомітет.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до урядових постанов щодо надання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, видачі посвідчень і нагрудних знаків.

Що зміниться: надано можливість одразу вказати в заяві про бажання отримати паперове посвідчення ветерана. Це можна буде зробити й у разі подання такої заяви в електронній формі; усунуто обмеження щодо форми подання витягу про відсутність судимості. Термін чинності витягу подовжується з п’яти до десяти днів. Це має спростити оформлення статусів; родини загиблих зможуть подати заяви про надання статусу через ЦНАП в електронній формі незалежно від місця проживання. Це особливо важливо для людей, які були змушені переїхати через війну, сімей військових, яких суд визнав безвісти зниклими або загиблими, відтепер для отримання статусу достатньо рішення суду — без додаткових висновків військово­лікарських комісій.

Оновлено Порядок комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Зміни стосуються рівня представництва органів, що входять до складу робочої групи з проведення комплексного огляду (замість керівників самостійних структурних підрозділів ЦОВВ — представники ЦОВВ), етапів проведення комплексного огляду.

Також передбачено Положення про робочу групу, що затверджує наказом Мінветеранів. Усе це допоможе зробити комплексний огляд більш ефективним.

Уряд розширив можливості використання витягу з ЄДРВВ. Відтепер діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності, вступаючи до закладів освіти, можуть подавати не лише посвідчення, яке підтверджує статус, а й витяг з ЄДРВВ — на власний розсуд. Витяг із реєстру міститиме додаткову інформацію про орган або комісію, які надали людині статус ветерана війни. Зміни передбачають можливість автоматичної перевірки інформації про надання статусу учасника бойових дій під час звернення людини для автоматичного отримання статусу УБД.

