Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони у складі їхніх добровольчих формувань

У державі розширюють унікальний експериментальний проєкт із посилення протиповітряної оборони: відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до експериментального проєкту, який реалізують із червня 2025 року. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Зокрема, підвищується ефективність системи: до проєкту долучаються органи місцевого самоврядування — вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад; громади можуть спрямовувати кошти на виплату винагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО; врегульовано механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО — виплату здійснюють за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

Очікується, що ухвалені зміни дадуть змогу громадам оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

«Координацію та оперативне управління групами ППО здійснюють Повітряні Сили ЗСУ. Учасники груп виконують завдання відповідно до статутів Збройних Сил України», — зазначила очільниця уряду.

Групи ППО — підрозділи ДФТГ, що діють за територіальним принципом і здійснюють виявлення, спостереження, оповіщення та нейтралізацію повітряних загроз із застосуванням ударних БпЛА або пілотованих повітряних суден.

Постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підстава для виплати — підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. У березні 2026 року Кабінет Міністрів розширив коло суб’єктів, які можуть ініціювати створення груп ППО, і уточнив кадрові критерії для їх комплектування.

Уряд ухвалив рішення, яке дає змогу використовувати системи оповіщення для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та заходів із вшанування пам’яті. Відтепер системи оповіщення щодня о 09:00 використовуватимуть для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Також їх залучатимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і вияв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», — зазначила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Оптимізація для ОПК

Понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Уряд продовжує посилювати оборонно­промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів.

«За підсумками обговорення з депутатськими фракціями уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби», — розповіла Прем’єр­міністр. Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуть в митній декларації, а документи надаватимуть на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації. Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів з оборонних закупівель. «Скорочення часу митного оформлення дає змогу виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для Сил оборони», — наголосила Юлія Свириденко.

Як повідомляє Міністерство фінансів, зміни передбачають спрощення митного оформлення імпорту необхідних для ОПК товарів, зокрема: скасування обов’язку подання певних документів — тепер їх потрібно відображати в митній декларації, а документи слід надавати на вимогу митних органів; надання права подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації; скасування вимоги щодо попереднього надсилання документів за три дні до початку митного оформлення товарів. Спрощені правила поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у галузі оборонних закупівель.

Очікувані результати та вплив рішення: скорочення часу на здійснення митних формальностей, пришвидшення логістики та виробничих процесів на підприємствах ОПК. Це дасть змогу вітчизняним виробникам оперативніше отримувати необхідні компоненти та постачати готову продукцію Силам оборони України; ефективно реалізувати передбачені законом пільги із сплати митних платежів; посилити національну безпеку завдяки стабільній динамічній роботі підприємств оборонної промисловості.

Підтримка молодих науковців

В Україні створюють Національну систему дослідників. Це механізм індивідуальної підтримки українських науковців і молодих учених, які вже демонструють високі результати та роблять великий внесок у розвиток української та світової науки. Про це, виступаючи на Національному форумі «Research project manager: від гранту до впливу», розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Сьогодні наука стає сферою, де дослідника оцінюють за реальними результатами його роботи в будь­якій галузі досліджень. Як держава маємо підтримати та заохотити наших науковців, а особливо молодих учених, залишатися та працювати в Україні. Для цього створюємо Національну систему дослідників. Це істотно інша культура підтримки науки: прозора, конкурентна та орієнтована на результат», — зазначив Оксен Лісовий.

За словами міністра, із 2026 року 2650 найкращих дослідників отримуватимуть дворічні державні стипендії обсягом 10 тисяч гривень щомісяця. Половину цієї підтримки спрямують молодим ученим.

«Для нас важливо, щоб молоді науковці бачили: держава інвестує не лише в інфраструктуру, а й у людей, які створюють нові знання та технології», — додав Оксен Лісовий.

Національна система дослідників працюватиме через цифровий модуль у Національній електронній науково­інформаційній системі. Дослідники самостійно подаватимуть інформацію про свої результати, а оцінювання базуватиметься на автоматизованій перевірці даних з використанням наукометричних баз, відкритих реєстрів та інших верифікованих джерел. Система формуватиме окремі рейтинги за науковими напрямами, а також загальний рейтинг і рейтинг молодих учених. Такий підхід має забезпечити справедливі умови оцінювання та підтримки для різних категорій дослідників.

Перший цикл триватиме орієнтовно два місяці: місяць — на подання даних і ще один — на оцінювання та формування рейтингів. Початок виплат державних стипендій заплановано із серпня 2026 року. Загальний бюджет програми становить орієнтовно 763 млн грн на два роки, з яких понад 190 млн грн передбачено в державному бюджеті цього року.

Національна система дослідників стане першою повною цифровою базою українських учених. Вона міститиме інформацію про науковий профіль дослідника, його професійну експертизу, напрями досліджень, кар’єрний статус і результати діяльності. Це дасть змогу державі краще бачити кадровий потенціал науки та формувати ефективнішу політику підтримки дослідників.

Концепцію Національної системи дослідників України та план її реалізації уряд затвердив раніше, а 20 травня 2026 року ухвалив Методику рейтингування та Порядок надання державних стипендій.

Упровадження Національної системи дослідників стало можливим зокрема завдяки експертній та аналітичній допомозі, наданій у межах спільного проєкту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (Ukraine Improving Higher Education for Results Project, UIHERP).

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення академічної стипендії КМУ студентам закладів вищої освіти на другий семестр 2025/2026 навчального року. Стипендії отримають 99 студентів. Кандидатів подали заклади вищої освіти відповідно до рішень учених рад ЗВО за погодженням з органами студентського самоврядування. У другому семестрі 2025/2026 навчального року стипендіатам виплатять різницю між ординарною (звичайною) академічною стипендією та академічною стипендією Кабінету Міністрів України.

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України призначають студентам, які мають високі результати в навчанні та активну позицію в освітньому середовищі. Рішення уряду створює правову підставу для виплати стипендій у другому семестрі нинішнього навчального року. Обсяг стипендії становить 4000 грн на місяць.

