Перший віце­прем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль узяв участь у конференції «Енергетична безпека — висновки з України». У виступі він наголосив, що в умовах повномасштабної війни енергетика стала одним з головних напрямів протистояння з росією.

«Енергетика стала одним із центральних полів бою у неспровокованій війні росії проти України. Енергетика більше не є окремим сектором. Це операційна основа держави», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна вже пройшла кілька складних зим. Унаслідок масованих атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії Україна була змушена переосмислити підходи до забезпечення енергетичної стійкості. За словами очільника Міненерго, Україна поступово переходить від централізованої моделі до децентралізованої архітектури, в якій окремі елементи системи можуть працювати автономно та забезпечувати споживачів електроенергією навіть в умовах пошкодження інфраструктури.

Перший віцепрем’єр­міністр наголосив, що досвід України варто врахувати в європейській практиці. Зокрема йдеться про розвиток транскордонних електричних і газових мереж, створення європейських резервів критичного енергетичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами та інтеграцію захисту енергетичної інфраструктури з безпековим і оборонним порядком денним Європейського Союзу.

Денис Шмигаль подякував Німеччині за вагому підтримку українського енергетичного сектору.

«Ми отримали 286 гуманітарних вантажів від Німеччини через механізм екстреної енергетичної допомоги, а внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики України досяг 557 мільйонів євро. Надзвичайно це цінуємо», — додав перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики.

На полях міжнародної конференції «Енергетична безпека — висновки з України» Денис Шмигаль провів зустріч з директором секретаріату Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським. Центральною темою розмови стала координація зусиль для посилення енергетичної стійкості України.

«Головний інструмент у цьому процесі — Фонд підтримки енергетики України. Прискорюємо процедури реалізації запитів на обладнання і здійснення закупівель. Нині загальна сума сформованих потреб українських енергокомпаній до фонду перевищує 773 мільйони євро. Працюємо із секретаріатом над залученням додаткових внесків від донорів», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Міненерго подякував секретаріату Енергетичного співтовариства за проведену роботу і наголосив, що серед пріоритетів співпраці — формування резервів енергетичного обладнання для підготовки і проходження наступної зими.

Денис Шмигаль відвідав виробничі потужності компанії Siemens Energy в Берліні. Він зазначив, компанія — надійний партнер України у зміцненні енергетичної стійкості. Siemens Energy постачає критично важливе високовольтне обладнання в межах Фонду підтримки енергетики України та надає гуманітарну допомогу — системи захисту, автоматизації та керування енергомережами.

«Особливо цінуємо підтримку під час проходження осінньо­зимового періоду 2025/2026. Ця співпраця допомагала стабілізувати енергосистему та оперативно реагувати на наслідки російських атак. Вдячні й за реалізацію спільних проєктів з українськими енергетичними підприємствами, зокрема з НЕК «Укренерго» та «Нафтогаз України», — сказав Денис Шмигаль.

На зустрічі обговорили підготовку України до наступного опалювального сезону, пріоритетні потреби українських енергокомпаній, а також потенціал розширення партнерства.

«Розглядаємо Siemens Energy як одного з головних партнерів у розвитку розподіленої та маневреної генерації, модернізації підстанцій, зміцненні мереж і впровадженні сучасних технологій управління енергосистемою. Особливий фокус — на проєктах когенерації як складової енергетичної стійкості країни», — зазначив очільник Міненерго. За його словами, існує зацікавленість й у практичній підтримці щодо використання обладнання з виведених з експлуатації теплових електростанцій ЄС — його модернізації та інтеграції в українську енергосистему.

«Працюємо над конкретними рішеннями, які посилять енергетичну безпеку України вже сьогодні та створять основу для модернізації енергосистеми в майбутньому», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело:

Міністерство енергетики