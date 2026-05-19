Прем’єр­міністр разом з урядовцями і народними депутатами обговорили підтримку бізнесу та людей в регіонах

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко разом з урядовою командою провела зустріч з народними депутатами щодо підтримки прифронтових регіонів за головними напрямами: економіка і соціальна сфера. За словами очільниці уряду, 86% громад, які зазнали впливу війни, уже внесено до переліку прифронтових територій. Війна призвела до скорочення зайнятості, інвестицій та істотного падіння доходів місцевих бюджетів.

«Пріоритет уряду — створити умови, щоб бізнес і люди могли залишатися та працювати у своїх громадах», — наголосила Юлія Свириденко.

На зустрічі сторони обговорили можливість запровадження для прифронтових територій додаткових програм доступного кредитування, податкові пільги та особливий режим доступу до державного і комунального майна. Окрему увагу приділили збереженню робочих місць та підтримці реального сектору економіки.

Прем’єр­міністр зазначила, що вже працюють програми «Зроблено в Україні» з особливим компонентом для прифронтових територій. Зокрема: гранти для мікро­ і малого бізнесу «Власна справа», обсяг якого для прифронтових регіонів вищий на 30% — до 500 тис. грн; гранти на виробниче обладнання до 8 млн грн та гранти на відновлення до 16 млн грн на умовах співфінансування 80% на 20%; аграрії на територіях, прилеглих до бойових дій, матимуть змогу компенсувати не 25%, а 40% вартості української агротехніки; постраждалі підприємства зможуть компенсувати частину зарплати і ЄСВ на період відновлення; програма страхування воєнних ризиків у прифронтових областях дає змогу покрити до 30 млн грн збитків від руйнувань будівель, інфраструктури і обладнання.

Учасники зустрічі обговорили підтримку освіти у прифронтових регіонах та надання статусу критичності підприємствам для збереження економічної активності. Окремо йшлося про компенсацію знищеного та пошкодженого майна. Уже погоджено 90 заявок від підприємств на загальну суму 1,5 млрд грн. Перші виплати очікуються найближчим часом.

«Підтримка прифронтових громад — це питання спільної роботи уряду і парламенту для забезпечення стійкості країни, збереження робочих місць і життя в українських громадах», — наголосила Юлія Свириденко.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ