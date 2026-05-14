Були в центрі уваги під час зустрічей Президента і Прем’єр­міністра України з головою Конгресу депутатів Королівства Іспанія

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменголь подякував парламенту, уряду та іспанському народові за підтримку України. Глава держави відзначив ухвалені політичні рішення від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги.

Володимир Зеленський і Франсіна Арменголь обговорили оборонну співпрацю, де головні пріоритети України — протиповітряна оборона й розвиток програм PURL і SAFE.

Особливу увагу було відведено Спеціальному трибуналу щодо злочину агресії проти України та зусиллям для повернення українських дітей, яких викрала росія.

«За всі ці важкі тижні, місяці та роки війни ви підтримували нас — Конгрес підтримав більш ніж 20 резолюцій. І ми за це дуже вдячні. Ми дякуємо за те, що ви вирішили підтримати майбутній трибунал проти агресії російської федерації. Також, безумовно, питання наших дітей. Це питання актуальне», — сказав Володимир Зеленський.

Голова Конгресу депутатів Іспанії наголосила, що її країна сприятиме поверненню українських дітей і запроваджуватиме відповідні ініціативи на рівні Конгресу.

Окремо на зустрічі йшлося про євроінтеграційний шлях України. Президент зазначив, що повноправне членство України в Євросоюзі — надійна гарантія безпеки для нашої держави та всієї Європи. Франсіна Арменголь запевнила в підтримці Іспанії.

Ми намагаємося підсилити нашу підтримку в різних сферах, зокрема в питанні євроінтеграції. Ми завжди готові допомогти, можливо, і в технічних моментах. Ми вже 40 років у Євросоюзі. Звичайно, все, що можемо зробити, зробимо для вас. І також на рівні нашого уряду, який постійно доводить свою підтримку», — сказала голова Конгресу депутатів Іспанії.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко і Франсіна Арменголь обговорили питання енергетичної стійкості України, підготовку до наступного опалювального сезону та розвиток співпраці в галузі сонячної енергетики.

Очільниця уряду подякувала Іспанії за внески до Фонду підтримки енергетики України, передачу 76 генераторів, підтримку України в межах ініціативи PURL, а також рішення надати 1 млрд євро військової допомоги Україні 2026 року та залучити механізм SAFE для спільного виробництва. Юлія Свириденко наголосила, що ми високо цінуємо послідовну підтримку Іспанією європейської інтеграції України та конструктивну позицію щодо рішення про надання нашій країні позики Європейського Союзу. За її словами, це має важливе значення для зміцнення макрофінансової стабільності держави та посилення оборонних спроможностей.

«Також розраховуємо на ратифікацію парламентом Іспанії угод щодо Спеціального трибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України», — зазначила Юлія Свириденко.

Окремо Прем’єр­міністр привітала створення Іспанією Офісу з відбудови України в Мадриді та запросила іспанську сторону взяти участь у Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ