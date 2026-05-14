Офіційні інституції повідомляють про прогрес у втіленні Стратегії розвитку фінансового сектору України 2025 року

Міністерство фінансів, Національний банк України, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб досягли прогресу у втіленні Стратегії розвитку фінансового сектору України.

На кінець 2025 року повністю реалізовано або виконано за графіком 77% заходів стратегії. Завершено реалізацію 12 стратегічних заходів із 104 (12%). Найбільшу частку реалізованих заходів зафіксовано в цілі II «Фінансова стабільність» (19%) та цілі I «Макроекономічна стабільність» (17%). Цілі ІІІ і V реалізовано на 12% та 5% відповідно. 4 з 14 (або 29%) індикаторів реалізації стратегічних цілей досягли цільових значень.

Основні досягнення в межах реалізації стратегії 2025 року:

проведено оцінку стійкості банків 2025 року, зокрема стрес­тестування 21 найбільшого банку за базовим сценарієм з визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу;

рівень проникнення чистих кредитів бізнесу до ВВП України зріс до 8,7% порівняно з 7,7% 2024 року;

затверджено Стратегію іпотечного кредитування;

представлено нову редакцію проєкту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні»;

у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про особові інвестиційні рахунки;

дозволено репатріацію дивідендів у межах інвестиційного ліміту;

запроваджено нові можливості для клірингових установ під час створення системи управління ризиками та гарантій, що сприятиме подальшому розвитку розрахунків за цінними паперами за принципом Т+;

затверджено Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту надавачами фінансових послуг;

відновлено розкриття фінансової звітності у форматі XBRL;

затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026—2028 роки;

розроблено та схвалено Радою з фінансової стабільності узгоджену цільову модель інфраструктури ринків капіталу;

запроваджено уніфіковані правила виплат пенсій для всіх громадян;

впроваджено електронний реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у межах розвитку цифровізації;

удосконалено механізми виплати гарантованого відшкодування за вкладами, зокрема шляхом розвитку дистанційного обслуговування (серед іншого через застосунок цифрового сервісу держпослуг «Дія») та задоволення вимог кредиторів банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

забезпечено застосування інструментів виведення з ринку неплатоспроможних банків, альтернативних ліквідації, що сприяє захисту коштів вкладників та кредиторів банків та збереженню коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

затверджено Положення про порядок застосування технології хмарних обчислень;

ухвалено Закон України «Про Національну установу розвитку»;

законодавство про захист економічної конкуренції гармонізовано з положеннями законодавства ЄС;

забезпечено підготовку та супроводження проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування (реєстр. №13007­д), який очікує ухвалення у Верховній Раді України у цілому;

підготовлено проєкт змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у частині удосконалення механізмів виведення банків із ринку;

розроблено проєкт закону щодо імплементації директиви 2021/2167 про кредитно­сервісні служби та покупців кредитів;

уточнено підходи щодо запровадження страхування воєнних ризиків в Україні;

упроваджено дистанційну ідентифікацію вкладників для отримання гарантованих сум відшкодування та інших послуг;

НКЦПФР подала заявки до приєднання до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння (MMoU) та Розширеного багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння (EMMoU) Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO);

передано в управління Національному банку державну частку в капіталі Національного депозитарію України.

2026 року заплановано повністю реалізувати 35% заходів, що в підсумку становитиме 47% усіх заходів стратегії.

Хоч стратегія безстрокова, кожен її захід має визначених відповідальних виконавців та строки реалізації. Фінальний строк реалізації усіх заходів стратегії — кінець 2030 року.

Докладну інформацію про перебіг виконання стратегічних заходів з розвитку фінансового ринку України на кінець 2025 року оприлюднено у спеціальному звіті.

Міністерство фінансів України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України у 2023 році. У серпні 2025­го стратегію було оновлено для внесення повного переліку пріоритетних реформ інфраструктури фінансового ринку, спрямованих на максимізацію можливостей залучення приватних інвестицій.

Мета стратегії — забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України задля його стійкості, ефективності, конкурентоспроможності, інтеграції в міжнародний простір, здатного протистояти викликам, розвиватися та сприяти відновленню економіки.

Стратегія визначає п’ять стратегічних цілей: макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується з ЄС, сучасні фінансові послуги, інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО. Стратегічні цілі декомпозовані у 27 стратегічних ініціатив розвитку фінансового сектору України. Реалізація стратегії передбачає виконання 104 стратегічних заходів, розподілених за стратегічними ініціативами. Моніторинг досягнення стратегічних цілей проводять за 14 індикаторами.

Джерело:

Міністерство фінансів