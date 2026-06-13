Кабінет Міністрів схвалив оновлення Плану України в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Синхронізуємо План із процесом вступу України до Європейського Союзу та створюємо передумови для залучення 8,35 млрд євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan. Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами», — зазначила очільниця уряду.

Оновлено 35 кроків Плану та додано 26 нових. Серед головних напрямів — верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші важливі сфери.

Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов’язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу.

«Реалізація оновленого Плану України дасть змогу залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни», — наголосила Юлія Свириденко.

Оновлення Плану України зберігає стратегічні цілі реформ і рівень амбітності зобов’язань держави. Йдеться про подальший розвиток інструменту та його адаптацію до нових завдань, пов’язаних із євроінтеграцією та відновленням країни в умовах повномасштабної війни.

Оновлення Плану України — стандартна процедура в межах реалізації програми Ukraine Facility. Аналогічний перегляд документа вже відбувався раніше і є звичайною практикою для багаторічних інструментів підтримки, що їх реалізують спільно з ЄС. Відповідно до встановленого механізму, після схвалення урядом пропозиції щодо змін має затвердити Рада ЄС. Лише після завершення цих процедур оновлений План України набуде чинності та перейде до етапу реалізації.Ukraine Facility — програма фінансової підтримки України від ЄС на суму 50 млрд євро, спрямована на макроекономічну стабільність, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024—2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних кроків.

Загалом у межах Ukraine Facility Україна вже отримала понад 29,4 млрд євро фінансової підтримки завдяки послідовному виконанню заходів, передбачених Планом України.

Дешевші кредити постраждалим від обстрілів

З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5—7—9%». Про нову урядову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% впродовж перших двох років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума — до 150 млн грн», — пояснила очільниця уряду.

Варто зазначити, що кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуть під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки.

Станом на початок червня з часу чинності програми, з лютого 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн.

Програма «Доступні кредити 5—7—9%» працює для малого та середнього бізнесу у всій країні й залишається одним із головних інструментів політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Юлія Свириденко зазначила, що крім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діють також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання, програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.

Єдина система допомоги ВПО і громадам

Кабінет Міністрів схвалив розроблену Мінсоцполітики Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року — документ, який формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, котрі їх приймають.

Підготовку стратегії супроводжували громадські обговорення та діалог з радами ВПО, громадськими організаціями й міжнародними партнерами. Під час консультацій враховували реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО.

«Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб — окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але вони не були об’єднані в цілісну систему. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

У стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

Для цього стратегія визначає кілька головних напрямів: посилення координації державної політики щодо ВПО, підтримку адаптації та інтеграції у громади, які приймають, адресну допомогу людям і громадам, а також створення умов для безпечного повернення.

Зокрема заплановано створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Також передбачено впровадження єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава — краще враховувати потреби й зворотний зв’язок ВПО.

Окрему увагу надано посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та одержувати необхідну підтримку після переміщення.

Важлива частина стратегії — розвиток персонального маршруту підтримки ВПО та їхніх родин, підтримка громад, які приймають, розвиток житлових рішень, можливостей для працевлаштування та економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики окремо висвітлюватиме головні напрями реалізації стратегії в межах циклу роз’яснювальних матеріалів — про чинні та нові інструменти підтримки ВПО, механізми евакуації, персональний маршрут підтримки, інтеграцію у громади, цифрові сервіси та результати міжвідомчої координації.

Збереження природи: важливі ініціативи

Україна визначила довгострокові пріоритети державної політики в галузі збереження біологічного різноманіття та охорони дикої природи. Відповідне розпорядження про схвалення Стратегії збереження біологічного різноманіття України на період до 2035 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках уряд ухвалив на засіданні 10 червня.

Адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення в галузі управління відходами посилять. Відповідні законопроєкти, які розробило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, схвалили на засіданні в середу. Також Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, спрямований на відновлення вільної течії річок, збереження їх водності та поліпшення стану водних об’єктів відповідно до європейських екологічних вимог.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності