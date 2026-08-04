«Уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Це понад 100 проєктів у регіонах: нові майстерні й лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар’єрність», — зазначив Прем’єр­міністр Сергій Корецький.

Уряд завершив розподіл майже 700 млн грн субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM.

Окрему увагу приділено підтримці школярів у прифронтових регіонах. Уряд передбачив кошти для підтримки громадам в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у восьми прифронтових областях. Кошти надала Всесвітня продовольча програма ООН. Усього 2026 року на харчування школярів передбачено 14,4 млрд грн.

«Важливі напрацювання, які започаткував попередній уряд. І ми їх продовжуємо та посилюємо», — наголосив Прем’єр­міністр.

На 2026—2027 навчальний рік уряд розподілив понад 83 615,8 тис. грн. Кошти отримають громади Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей для організації безоплатного гарячого харчування учнів у 1786 закладах загальної середньої освіти. Це області, які підтримує Всесвітня продовольча програма ООН. Тут діє окремий механізм співфінансування для організації харчування учнів початкової школи. З державного бюджету на харчування одного учня початкової школи передбачено 35 грн, ще 15 грн надаватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Такий підхід дає змогу забезпечити безоплатне гаряче харчування дітей та підтримати громади, які працюють у складних умовах.

Міносвіти нагадує, що з 1 вересня 2026 року безоплатне гаряче харчування буде забезпечено для всіх учнів комунальних закладів загальної середньої освіти країни. Для громад прифронтових і прикордонних регіонів спеціальний механізм фінансування стане додатковою підтримкою, яка дасть змогу забезпечити реалізацію цієї державної гарантії навіть в умовах війни.

За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) розробляють цифровий інструмент, який дасть змогу відстежувати ціни на продукти та вартість послуг харчування в школах.

Проєкт «100 майстерень»

Міністерство освіти і науки визначило 107 закладів професійної та фахової передвищої освіти, які отримають державне фінансування на оновлення навчальних майстерень, лабораторій і кабінетів, а також на створення енергоефективного безпечного інклюзивного середовища в межах проєкту «100 майстерень». На ці потреби з державного бюджету вже розподілено понад 860,4 млн грн. До переліку ввійшли заклади майже з усієї України, які готують спеціалістів та фахівців для провідних галузей економіки. В оновлених майстернях студенти працюватимуть з технікою та обладнанням, які використовують на сучасних виробництвах, — від 3D­принтерів і верстатів із ЧПК до робототехнічних комплексів, дронів і аграрної техніки, зокрема тракторів, комбайнів і сівалок. У коледжах запрацюють сучасні кулінарні лабораторії, майстерні з обробки металу й дерева, ремонту і обслуговування автомобілів.

«Нині економіка України потребує кваліфікованих працівників, тому наше завдання — створити умови, в яких студенти набуватимуть сучасних практичних навичок ще під час навчання. Комплексне оновлення коледжів — це насамперед інвестиція в якість професійної та фахової передвищої освіти, а також у її привабливість для молоді. Ми прагнемо, щоб вступники обирали професійну та фахову передвищу освіту як усвідомлений шлях до затребуваної професії та успішної кар’єри», — зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Сучасні освітні простори

Загалом майже 700 млн грн отримають 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України — уряд завершив розподіл державної субвенції на створення сучасних освітніх просторів.

Кошти громади спрямують на закупівлю засобів навчання, навчального, комп’ютерного й мультимедійного обладнання, а також меблів для лабораторій біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM­лабораторій. Це дасть змогу створити сучасні освітні простори відповідно до підходів Нової української школи. Ремонтні роботи фінансуватимуть коштом місцевих бюджетів.

Раніше уряд розподілив понад 459 млн грн для 85 закладів освіти та 223,5 млн грн — для 42 закладів. Нині розподілено 17,1 млн грн ще для трьох закладів освіти. Тобто завершено розподіл субвенції для всіх 130 закладів, які одержують державну підтримку 2026 року. Кошти отримали заклади за підсумками конкурсного добору. Заявки подавали засновники закладів освіти, а оцінювання проводила конкурсна комісія Міністерства освіти і науки України за рейтинговою системою.

Оновлення освітніх просторів — один з головних напрямів реформи Нової української школи. Сучасні навчальні кабінети та STEM­лабораторії створюють умови для практичного навчання, допомагають учням досліджувати, експериментувати й здобувати знання через власний досвід, а вчителям — використовувати сучасні підходи до викладання.

Держава послідовно інвестує у створення сучасного освітнього середовища. Загалом 2026 року уряд передбачив 3,2 млрд грн на оновлення освітніх просторів у закладах загальної середньої освіти:

­ 1,3 млрд грн — на створення сучасних освітніх просторів у гімназіях;

­ 1,2 млрд грн — для пілотних академічних ліцеїв, які впроваджують реформу профільної старшої школи;

­ 700 млн грн — на створення сучасних освітніх просторів у майбутніх академічних ліцеях, які з 2027 року працюватимуть у мережі профільної старшої школи.

Компенсація за автономне опалення

Уряд розширив програму підтримки для людей, які планують встановити автономне опалення у своїх будинках. Про це повідомив Прем’єр­міністр.

Пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення.

Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% в перший рік, 5% — у другий та 7% — у третій.

Встановлено обмеження на площу будинку — не більш як 300 кв. м.

«Закликаю громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки», — зазначив Сергій Корецький.

Унормовано порядок ведення реєстру «Оберіг»

Кабінет Міністрів визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Документ визначає, як дані потрапляють до реєстру «Оберіг», як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби — виправляти. Інформацію до «Оберегу» мають внести протягом п’яти робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично (через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних), або вручну (на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин).

Будь­яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та порівнюється з уже наявними в реєстрі даними. Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі «Оберіг» можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення реєстру, в якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього. Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу.

Дізнатися інформацію про себе в «Оберегу» можна безкоштовно трьома способами: через «Резерв+»; через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна змога; подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони