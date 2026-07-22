МВФ затвердив перший перегляд нової програми EFF: Україна отримає майже 690 мільйонів доларів

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ майже 690 млн доларів. Про це повідомив Прем’єр­міністр Сергій Корецький. Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме приблизно 2,2 млрд доларів.

«Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано», — зазначив глава уряду.

У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми.

«Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», — зазначив Прем’єр­міністр.

За підсумками перегляду сторони погодили оновлений графік реалізації структурних реформ, коригувальні заходи для усунення відставань та додаткові політичні зобов’язання, необхідні для подальшого виконання програми.

«Успішне завершення першого перегляду нової програми EFF — важливе підтвердження стійкості фінансової системи України. Вдячний команді МВФ, уряду України та Національному банку за конструктивну професійну роботу. Продовжуємо реалізацію реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності, мобілізації внутрішніх ресурсів та створення передумов для відновлення і європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Серед пріоритетів програми залишаються забезпечення фіскальної стійкості, ефективне управління бюджетними ресурсами, мобілізація внутрішніх доходів та продовження реформ у податковій і митній галузях.

Окрему увагу відведено детінізації економіки, вдосконаленню податкового адміністрування та протидії ухиленню від сплати податків. Реалізація цих заходів має сприяти створенню рівних умов для бізнесу, покращенню інвестиційного середовища та інтеграції України з єдиним ринком Європейського Союзу.

26 лютого 2026 року рада виконавчих директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму EFF для України загальним обсягом майже 8,1 млрд доларів. У березні до державного бюджету надійшов перший транш обсягом 1,5 млрд доларів. Програма розрахована на 2026—2029 роки та враховує актуальні макроекономічні, фіскальні й безпекові виклики, з якими стикається Україна в умовах тривалої повномасштабної війни. Вона продовжує досягнення попередньої програми EFF, що діяла з березня 2023 року.

Міжнародний валютний фонд залишається третім найбільшим надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення. Після надходження другого траншу за новою програмою загальна сума фінансування від МВФ за цей період становитиме майже 15,6 млрд доларів.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів