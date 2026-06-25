Станом на 22 червня 1554 українці віком 50+ уже знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості «Досвід має значення»: 841 учасник працевлаштувався, ще 713 проходять стажування, яке може стати першим кроком до нового місця роботи.

Загалом до програми вже долучилися 2312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2657 вакансій. За кількістю кандидатів найактивніші Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. За кількістю вакансій лідирують Київ, Львівська, Харківська, Запорізька та Рівненська області. Найбільший попит сьогодні спостерігається на продавців продовольчих і непродовольчих товарів, бухгалтерів, водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників, кухарів, прибиральників службових приміщень, сторожів, швачок, двірників та адміністраторів.

В умовах дефіциту кадрів фахівці 50+ — важлива група для ширшої участі в ринку праці. Проте частина кандидатів стикається з віковими стереотипами, потребою оновити навички або труднощами з поверненням до роботи після перерви. Тому програма поєднує профілювання кандидата, допомогу служби зайнятості, можливість стажування та прямий контакт із роботодавцями.

Окремий напрям програми — навчання. Учасники вже реєструються на курси, які незабаром стартують. Найбільший інтерес викликав курс про взаємодію в міжвікових командах — на нього зареєструвалися 1349 людей. На курс із цифрових інструментів та штучного інтелекту подано 1125 заявок, на курс із кар’єрної стратегії — 883.

Одна з таких історій — Людмила Розенцвайг з Одеси, медична сестра з майже 40­річним досвідом роботи в лікувальних та навчальних закладах. За цей час вона опанувала десятки професійних навичок, працювала з різними категоріями пацієнтів і допомогла сотням людей. Після перерви Людмила вирішила повернутися до справи, яку любить найбільше. Завдяки програмі «Досвід має значення» та підтримці служби зайнятості вона працевлаштувалася до Морехідного фахового коледжу ім. О. Маринеска. Нині Людмила щодня дбає про здоров’я курсантів і власним прикладом доводить: професійний досвід не має віку, а бажання працювати й допомагати людям завжди знаходить своє місце.

Ще один приклад — Жанна Андрущак, 51­річна жителька міста Броди Золочівського району Львівської області. У неї були багаторічний досвід роботи в сільському господарстві та професія швачки. Коли до програми долучилася підприємиця Катерина Конахович, яка розвиває мережу пекарень «Ваш Лаваш» і шукала працівника на посаду пекаря, фахівці служби зайнятості допомогли зіставити потребу роботодавця з досвідом і мотивацією кандидатки. Після співбесіди та стажування Жанна влаштувалася пекарем на початку червня й успішно реалізує свій потенціал у новій для себе галузі.

Більше історій учасників програми можна знайти на сайті та сторінках Державної служби зайнятості.

До реалізації та поширення програми долучені Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Державна служба зайнятості, Astarta, Благодійний фонд «Життєлюб», Федерація роботодавців України, мульти­донорська ініціатива Skills4Recovery, Skills Alliance та інші партнери.

Програма «Досвід має значення» допомагає роботодавцям знаходити вмотивованих працівників, а людям віком 50+ — залишатися економічно активними, реалізовувати професійний потенціал та отримувати нові можливості на ринку праці. Її розвиток відповідає цілям Стратегії зайнятості до 2030 року, яка передбачає ширше залучення до ринку праці людей із потенціалом для економічної активності.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства