Відповідне рішення на пленарному засіданні 16 липня підтримали 289 народних депутатів.
Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький окреслив головні пріоритети роботи нового уряду. Серед них — забезпечення Сил оборони та розвиток оборонно-промислового комплексу, підготовка до опалювального сезону, підтримка українців і прифронтових громад, розвиток бізнесу, ефективне залучення міжнародної допомоги та продовження європейської інтеграції України.
«Усе, що робитиме цей уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру: чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого ми воюємо», — зазначив Прем’єр-міністр.
Він наголосив, що робота Кабінету Міністрів будуватиметься на принципах відповідальності, професійності, ефективності та відкритості. Новий уряд має стати урядом оборони, урядом економічного розвитку та урядом європейської інтеграції.
Прем’єр-міністр подякував Силам оборони України, Президентові, народним депутатам та урядовій команді за спільну роботу в умовах повномасштабної війни й висловив готовність до конструктивної співпраці з парламентом задля досягнення спільних результатів.
«Наостанок хочу сказати, що головне завдання в цій війні — збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, — незнищенна», — зазначив у кінці промови Сергій Корецький.
За призначення нового складу Кабінету Міністрів проголосували 264 народні депутати.
До нового уряду увійшли:
- Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики
- Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр — міністр культури
- Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
- Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту
- Андрій Бутенко — міністр освіти і науки
- Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ
- Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства
- Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту
- Віталій Кім — міністр у справах ветеранів
- Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я
- Сергій Марченко — міністр фінансів
- Денис Маслов — міністр юстиції
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності
- Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації.