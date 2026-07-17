Відповідне рішення на пленарному засіданні 16 липня підтримали 289 народних депутатів.

Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький окреслив головні пріоритети роботи нового уряду. Серед них — забезпечення Сил оборони та розвиток оборонно-промислового комплексу, підготовка до опалювального сезону, підтримка українців і прифронтових громад, розвиток бізнесу, ефективне залучення міжнародної допомоги та продовження європейської інтеграції України.

«Усе, що робитиме цей уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру: чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого ми воюємо», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що робота Кабінету Міністрів будуватиметься на принципах відповідальності, професійності, ефективності та відкритості. Новий уряд має стати урядом оборони, урядом економічного розвитку та урядом європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр подякував Силам оборони України, Президентові, народним депутатам та урядовій команді за спільну роботу в умовах повномасштабної війни й висловив готовність до конструктивної співпраці з парламентом задля досягнення спільних результатів.

«Наостанок хочу сказати, що головне завдання в цій війні — збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, — незнищенна», — зазначив у кінці промови Сергій Корецький.

За призначення нового складу Кабінету Міністрів проголосували 264 народні депутати.

До нового уряду увійшли:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики

Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр — міністр культури

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ

Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства

Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів

Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко — міністр фінансів

Денис Маслов — міністр юстиції

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності

Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Укрінформ