Під час конструктивного діалогу з українськими високопосадовцями Прем’єр­міністр Ірландії оголосив про новий пакет підтримки на 125 мільйонів євро.

«Ми дуже цінуємо, що в час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут із нами, підтримуєте Україну, бачите, що відбувається, ви знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя, оскільки російські удари не припиняються жодного дня», — зазначив глава держави.

Лідери обговорили загрози та реальні виклики напередодні осені: підготовку російського очільника до нових ударів по Україні, додаткової мобілізації та розширення війни. Крім того, докладно йшлося про санкційну політику проти росії. Володимир Зеленський подякував кожному європейському лідерові, який зробив можливим ухвалення 21­го пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Окреме питання обговорення — схеми та ланцюги постачання для російської воєнної промисловості. За словами Володимира Зеленського, це зокрема стосується виробництва компонентів для ракет, бойової авіації та інших засобів з алюмінію.

«Вдячний за розуміння цієї загрози. Важливо, щоб були відповідні кроки й щоб російська війна ні в чому не мала підтримки», — наголосив Президент.

Особливу увагу було відведено процесу євроінтеграції України та відкриттю решти чотирьох переговорних кластерів.

«Цю роботу варто вести активно, щоб справді відчувалося, що посилення Європейського Союзу, наша європейська інтеграція є безпековим питанням для всіх, не тільки для нас — для всіх у Європі», — зазначив глава держави.

Прем’єр­міністр Ірландії наголосив, що уряд і парламент України працюють над упровадженням необхідних реформ попри неймовірні виклики, і це заслуговує на високу оцінку.

«Ми переконані, що всім європейським країнам, які демонструють відданість нашим цінностям і відповідають встановленим критеріям, варто надати право приєднатися до Європейського Союзу та користуватися тими самими перевагами, які мала Ірландія протягом останніх 50 років. Підтримка України та її кандидатства — один із пріоритетів нашого головування в Європейському Союзі», — сказав він.

Президент поінформував Прем’єр­міністра Ірландії про дипломатичні зусилля для завершення війни та розмову з американськими партнерами про спільні кроки, які можуть допомогти зупинити російську агресію.

Синхронізація санкцій важлива

Під час спільного із Прем’єр­міністром Ірландії спілкування з медіа Президент України насамперед подякував Міхолу Мартіну за підтримку.

«Ми дуже цінуємо, що в нас Прем’єр­міністр Ірландії, і нещодавно я був із візитом в Ірландії. І ми дуже вдячні за таку багаторічну підтримку. Дякую всім ірландцям за небайдужість», — підкреслив він.

Глава держави звернув увагу на загрози та реальні виклики, які є саме зараз, напередодні осені, коли путін готує нові удари по Україні, додаткову мобілізацію в росії, прагнучи до розширення війни.

«Важливо, що є рішення щодо нового пакета санкцій Євросоюзу проти агресії росії. Це вже 21­й санкційний пакет, і Міхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22­го. Ми будемо працювати з іншими партнерами поза межами ЄС, щоб вони теж внесли нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів: синхронізація санкцій має велике значення. Також ми говорили з паном Прем’єр­міністром про російські схеми у світі, які працюють на війну, — про різні ланцюжки постачання для російської воєнної промисловості. Це стосується і виробництва компонентів для ракет, бойової авіації, інших засобів з алюмінію. Це питання, яке є в нашій дискусії. Важливо, щоб були відповідні кроки і щоб російська війна ні в чому не мала підтримки. Ми порушили питання сьогодні зупинки європейського фінансування для тих організацій, зокрема спортивних, які допускають участь російських спортсменів під російським прапором у міжнародних турнірах. Зараз, під час головування Ірландії в Євросоюзі, є також рішення щодо кластерів для України — два кластери вже відкрито. Дуже важливо, щоб було лідерство Ірландії як головуючої країни, і Україна може розраховувати на відкриття інших кластерів. Цю роботу варто вести активно, щоб справді відчувалося, що посилення Європейського Союзу, наша європейська інтеграція є безпековим питанням для всіх у Європі. Разом з Україною, разом із компетенціями наших людей, разом із нашою можливістю посилювати оборонний потенціал Європи Євросоюз точно стане сильнішим. Ми говорили сьогодні й про європейське фінансування на українську оборону», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також поінформував про роботу в царині дипломатії.

«Я говорив із представниками Президента США про те, які кроки ми можемо разом зробити, щоб зупинити російську агресію. Але поки війна триває, ключовий пріоритет для нас — це протиповітряна оборона. Безумовно, це ракети передусім і, безумовно, для «Петріотів» та інших систем ППО, також наша спільна робота з Європою та всіма партнерами в рамках оборонних виробництв — тут потрібен ще більший темп. І я вдячний за готовність Ірландії підтримувати Україну й просувати всі ці необхідності в комунікації з іншими партнерами. Хочу подякувати за розуміння того, що тільки разом у Європі ми спільними зусиллями можемо долати енергетичні виклики, які зараз є. Особливо ми цінуємо підтримку від Ірландії для нашої енергетичної стійкості. Ще раз дякуємо за візит, пане тішоку», — підсумував глава держави.

Володимир Зеленський і Міхол Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів. Лідери пройшли вздовж Стіни Пам’яті біля Михайлівського собору в Києві та віддали шану полеглим Захисникам і Захисницям України.

Спільно протидіяти викликам

Прем’єр­міністр Сергій Корецький під час переговорів із Прем’єр­міністром Ірландії Міхолом Мартіном подякував Ірландії за підтримку України та відзначив ухвалення Європейським Союзом 21­го пакета санкцій проти росії.

«Це важливе рішення, яке обмежить здатність росії фінансувати війну проти України. Подякував Ірландії за лідерство в цьому процесі», — наголосив Сергій Корецький.

Ірландія нині головує в Раді Європейського Союзу. Прем’єр­міністр відзначив внесок країни у відкриття переговорного кластера 6 «Зовнішні відносини» та висловив сподівання, що під час ірландського головування вдасться завершити відкриття всіх переговорних кластерів для України та якнайшвидше перейти до практичної роботи щодо вступу.

На зустрічі також обговорили підготовку до зимового періоду та відновлення пошкодженої інфраструктури. Крім того, йшлося про залучення ірландських компаній до відбудови України та подальший розвиток співпраці між бізнесами країн, який триває попри російську агресію.

«Ірландський народ від початку повномасштабної війни залишається поруч з Україною. Ми щиро цінуємо всю надану допомогу та підтримку нашого спільного європейського майбутнього», — зазначив Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр подякував Міхолу Мартіну, уряду Ірландії та всьому ірландському народові за солідарність з Україною.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ