У квітні до загального фонду держбюджету надійшло майже 303 мільярди гривень

За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 302,6 млрд грн.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,2% (+3,8 млрд грн), Державною митною службою — 101% (+0,8 млрд грн).

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок: 57,3 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 35,9 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 30,3 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 47,9 млрд грн, відшкодовано 17,6 млрд грн); 26,5 млрд грн — акцизного податку; 5,9 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 5,3 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 4,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

У квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 73 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її радою НБУ перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів) обсягом 55,1 млрд грн.

Загалом за підсумками квітня 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 409,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень — квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: 204,9 млрд грн — ПДВ із ввезених на митну територію України товарів; 130,8 млрд грн — ПДФО та військовий збір; 112,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств; 112,1 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 188,5 млрд грн, відшкодовано 76,4 млрд грн); 100,6 млрд грн — акцизний податок; 20,1 млрд грн — ввізне та вивізне мито; 17,2 млрд грн — рентна плата за користування надрами; 3,3 млрд грн — частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 101,4% (+5,8 млрд грн), Державною митною службою — 101,5% (+4,1 млрд грн).

Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 73 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, які Україна отримала як міжнародну допомогу (гранти) — 228,2 млрд грн.

Загалом за підсумками січня — квітня 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,43 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1,7 трлн грн, зокрема загального фонду — 1,35 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — квітні 2026 року становило 238,1 млрд грн, з яких 64,7 млрд грн надійшло у квітні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — квітень 2026 року становили 244,3 млрд грн, або 34% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 176,4 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 30,2 млрд грн (350 млн дол. США та 291 млн євро). За рахунок випуску військових ОВДП залучено 57,7 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 67,9 млрд грн (або майже $1,58 млрд), зокрема:

65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) — надходження коштів МВФ;

2,03 млрд грн (46,7 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах додаткового фінансування до програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);

0,4 млрд грн (8,13 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в межах проєкту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Платежі з погашення державного боргу за січень — квітень 2026 року становили 190,1 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування — 103,2 млрд грн (98,3% плану).

Джерело:

Міністерство фінансів