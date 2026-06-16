На виконання завдання, яке поставив Президент Володимир Зеленський, уряд 12 червня запустив комплексну трансформацію військової служби. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Це, по­перше, чіткі терміни служби, нові контракти, підвищені зарплати військовим на передовій і в тилу, реформа рекрутингу до війська, — розповіла очільниця уряду. — Головний принцип трансформації — це повага до кожного військовослужбовця. Людина має знати, де служить, скільки служить і що буде далі».

Прем’єр­міністр наголосила, що «трансформація армії — це питання стійкості держави та завершення війни з позиції сили. Кінцева мета — зберегти життя українського воїна і примусити росію до миру».

Враховувати пройдений шлях

Військові, які вже давно стоять на захисті України, отримають довші відстрочки. Що довше вони воювали, то довшим буде їхній відпочинок.

Це передбачає комплексна трансформація військової служби, яку запроваджує Міністерство оборони. Один із принципів нової контрактної системи — справедливо враховувати вже пройдений шлях військового.

«Наше завдання — зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, мають отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби», — розповів міністр оборони Михайло Федоров.

Українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після завершення яких вони гарантовано отримають право на відстрочення. Його тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Мінімально — пів року.

Важлива підтримка від держави

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює й уточнює порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги постраждалим на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

Розмір одноразової допомоги становить: 800 тис. грн — для осіб з інвалідністю I групи, 500 тис. грн — II групи, 200 тис. грн — III групи та 1 млн грн у разі загибелі (смерті) особи.

Зокрема уточнено порядок оформлення та засвідчення особистого розпорядження щодо виплати допомоги у разі каліцтва чи загибелі людини на об’єктах критичної інфраструктури, працівника оператора критичної інфраструктури, державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

Також врегульовано механізм доплати різниці між раніше отриманою та новою сумою одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Крім того, визначено термін реалізації права на отримання такої допомоги — це період під час воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування.

Відтепер на одноразову грошову допомогу матимуть право особи, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти України та на момент настання відповідних обставин перебували на об’єктах критичної інфраструктури, працівники операторів критичної інфраструктури, а також державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування.

Допомогу призначає та виплачує Пенсійний фонд України.

Передбачено, що у разі отримання особою інших одноразових виплат або страхових виплат у зв’язку з тим самим ушкодженням здоров’я чи загибеллю відповідно до інших нормативно­правових актів у розмірі меншому, ніж передбачено Законом України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України», виплачується різниця між сумою, визначеною цим законом, та фактично отриманою сумою.

Таким чином держава гарантує постраждалій особі або членам її сім’ї отримання повного обсягу передбаченої законом підтримки незалежно від інших джерел відшкодування.

Кабінет Міністрів схвалив зміни, які допоможуть швидше надавати підтримку маломобільним внутрішньо переміщеним особам та людям, які евакуювалися з територій бойових дій або тимчасової окупації.

Ідеться про послуги тимчасового проживання та довготривалого медсестринського догляду. Головна мета змін — зробити допомогу більш доступною та забезпечити її надання без зайвих бюрократичних процедур.

«Наше завдання — щоб люди, які були змушені залишити свої домівки через війну, могли швидко отримати необхідну допомогу, догляд і безпечне місце для проживання. Особливо це важливо для маломобільних людей, які потребують постійної підтримки. Саме на це спрямовані ухвалені зміни», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Зокрема буде посилено взаємодію між транзитними центрами, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я та надавачами соціальних послуг. Це дасть змогу оперативніше визначати потреби людей та організовувати підтримку.

Важливо, що маломобільні переселенці зможуть отримувати необхідні послуги, навіть коли через евакуацію або інші обставини ще не мають усіх документів.

Також спрощено процедуру визначення потреби у відповідних послугах. Оцінювати потреби людини зможуть безпосередньо надавачі соціальних послуг. Це дасть змогу швидше ухвалювати рішення про надання допомоги та уникнути додаткових звернень до органів місцевого самоврядування.

Окрему увагу відведено якості підтримки. Для цього вдосконалюють систему оцінювання індивідуальних потреб людини та уточнюють вимоги до соціального супроводу під час надання послуги довготривалого медсестринського догляду.

Крім того, зміни сприятимуть розвитку мережі надавачів соціальних послуг. Держава продовжить фінансувати надання послуг притулку та медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів державного бюджету.

Яка відстрочка за піхотно­штурмовий контракт

Такий вид контракту передбачає, що після його завершення надається гарантована базова відстрочка на шість місяців. Далі до уваги братимуть участь у бойових діях та загальний термін служби: +3 місяці — за кожен місяць виконання бойових завдань; +6 місяців — за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту; +1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Цей контракт передбачає службу на таких посадах: піхотинці, штурмовики, бойові медики, навідники, механіки­водії та інші, відповідно до переліків посад і військових частин, затверджених Міністерством оборони.

На піхотно­штурмовому контракті потрібно відслужити: 14 місяців — цивільним; 10 місяців — чинним військовим; 6+ місяців — військовим, звільненим зі служби під час особливого періоду.

Наприклад, цивільний підписав піхотно­штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочення. Разом із гарантованою — півтора року.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по шість місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022­го.

Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. Як наслідок після завершення контракту військовий отримає три роки і сім місяців відстрочення.

Яка відстрочка за бойовий і базовий контракт

За цими видами контракту потрібно відслужити 24 місяці. Після їх завершення так само надається гарантована базова відстрочка на шість місяців.

З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби: +1 день — за кожен день виконання бойових завдань; +1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Бойовий контракт передбачає службу на посадах: пілотів БпЛА; операторів наземних роботизованих комплексів (НРК); фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ); артилеристів тощо.

Своєю чергою за базовим контрактом військові служитимуть на посадах поза бойовими частинами.

Докладно з умовами можна ознайомитися на окремому сайті про систему нових контрактів у Силах оборони.

З питань нових контрактів працює гаряча лінія Міноборони України за номером 1519.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство оборони

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності