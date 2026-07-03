У цьому півріччі Україна розраховує на реальний прогрес у переговорах про вступ до Європейського Союзу

Європейські партнери мають робити дієві кроки та продовжувати тиск на росію, який змусить її припинити війну проти України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Дубліні під час церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.

Ця війна має закінчитися

Глава держави подякував європейським партнерам за постійну підтримку України та взаємну повагу й привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС.

«Це завжди велика відповідальність, особливо зараз, коли ми маємо захищати життя та наші цінності від антиєвропейської агресії росії і коли стикаємося з багатьма іншими викликами як у зовнішній політиці, так і на національному рівні по всій Європі», — сказав він.

Президент сподівається на прогрес у реалізації Drone Deal із Європейським Союзом під час ірландського головування. Україна вже уклала велику кількість двосторонніх угод і налагодила ширші партнерства з європейськими країнами. За словами Володимира Зеленського, вони можуть сприяти ширшому застосуванню нових українських оборонних технологій, зокрема дронових та антидронових систем, які вже довели свою ефективність.

«Сьогодні кожній країні потрібні сучасні засоби щонайменше для моніторингу та захисту власного повітряного простору й морських кордонів. Без України, без українського досвіду та безпекової експертизи, випробуваних у сучасній війні, сьогодні просто неможливо гарантувати безпеку, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону та морську безпеку», — наголосив Президент.

Він зазначив, що партнери мають ухвалювати дієві рішення, які посилять тиск на росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

«росія не діє з міркувань доброї волі. Вона не зупинить війну лише тому, що хтось її про це попросить. Найсильніші світові лідери, зокрема Президент США, вже говорили росії, що ця війна має закінчитися. Однак путін хоче воювати далі. І це правда. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які зроблять для нього продовження цієї війни неможливим», — сказав глава держави.

За словами Президента, Україна створює ці умови за допомогою наших далекобійних ударів по російських військових і нафтових об’єктах. Також дають результат санкції середньої дальності.

«Хочу подякувати всім, хто підтримує нас, підтримує наші зусилля. І закликаю вас продовжувати цю підтримку через нові санкції Європейського Союзу. Вони необхідні проти російського тіньового флоту та проти багатьох інструментів, на які путін досі покладається, щоб продовжувати цю війну. Це також стосується компаній у європейських країнах, єдина мета яких — працювати на росію», — акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави подякував європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу та закликав рухатися вперед.

«Ми можемо відкрити ще п’ять кластерів найближчим часом і продовжити переговори на практичному рівні. І, звісно, найважливіші політичні рішення ще попереду, але такі кроки, як відкриття нових кластерів, зміцнюють мотивацію наших людей, підіймають моральний дух українців і демонструють, що Євросоюз дотримує своїх обіцянок. Це так важливо — дотримувати обіцянок», — підсумував Президент.

Підтримати відкриття переговорних кластерів

У Дубліні після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської ради Антоніу Кошти та Прем’єр­міністра Ірландії Мікхола Мартіна.

Глава нашої держави привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС і зазначив, що в цьому півріччі Україна розраховує на реальний прогрес у переговорах щодо вступу в Євросоюз. За словами Володимира Зеленського, після відкриття першого кластера важливо якнайшвидше відкрити решту п’ять переговорних кластерів одночасно для України та Молдови. Сторони обговорили кроки, які необхідно зробити, щоб просування України до повноправного членства в Європейському Союзі було максимально оперативним.

Володимир Зеленський, Антоніу Кошта та Мікхол Мартін також обговорили інші пріоритети українського порядку денного на час головування Ірландії. Серед найважливіших пунктів — подальша підтримка України та посилення санкційного тиску на росію. Крім того, скоординували позиції щодо співпраці з партнерами та узгодили графік наступних особистих контактів.

Також Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, на якій лідери обговорили очікування від ірландського головування в Раді Євросоюзу та пріоритетні напрями двосторонньої співпраці. Глава держави подякував Ірландії за підтримку України протягом усіх років повномасштабного російського вторгнення.

«Ми знаємо, як сильно ви цінуєте нейтральний статус своєї країни, але при цьому під час цієї війни ви не залишилися нейтральними у почуттях — ви побачили чітко добро і зло й робите те, що необхідно, щоб усе­таки наблизити мир», — сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував про постійні російські атаки на Україну та щотижневі масовані удари. «Керівник росії абсолютно відмовляється закінчувати війну. І хоча ми вже всіма можливими офіційними та неофіційними каналами — через близьких йому людей — передавали йому, що війну можна й треба закінчити та що ми в Україні готові до зустрічей, до змістовних перемовин, він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти наших сусідів, проти всієї Європи», — акцентував Володимир Зеленський.

Лідери обговорили додаткові санкційні кроки проти росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни. Окрему увагу було відведено двосторонній безпековій співпраці. Президент запропонував Ірландії укласти з Україною Drone Deal, яка дасть змогу побудувати дієву співпрацю в новітніх технологіях, необхідних для гарантування безпеки в сучасних умовах.

Детально говорили про пріоритети нашої країни під час ірландського головування в Раді ЄС. Мікхол Мартін акцентував, що Україна має стати членом Євросоюзу й Ірландія підтримає відкриття всіх переговорних кластерів.

«Україна сподівається досягти більшого прогресу щодо кластерів: відкрити п’ять кластерів і змістовно рухатись у перемовинах. Також треба зробити додаткові кроки в безпековій співпраці. Це стосується передусім формату, який зараз ми пропонуємо, — європейської антибалістичної програми», — сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна сподівається на відчутну, вчасну та сміливу підтримку від партнерів, зокрема Європейського Союзу.

«Ми будемо працювати, щоб ви одержали фінансову та політичну підтримку — ту, якої потребує Україна, щоб боротися з російською агресією», — зазначив Мікхол Мартін.

Джерело:

Офіс Президента