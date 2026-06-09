Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова разом із заступниками — ветеранкою Юлією Кірілловою та ветераном Русланом Приходьком — взяли участь у V Всеукраїнському діалозі «Громади — ветеранам», що відбувся у Рівному.

Захід об’єднав представників ветеранських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідальних за розроблення і впровадження ветеранських політик, а також партнерів із громадського сектору, бізнесу та міжнародних організацій.

Головна мета — спільно проговорити особливості розбудови системи супроводу ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів на рівні громад, удосконалити взаємодію фахівців із різних галузей, нові послуги для ветеранської спільноти, фінансування та механізми впровадження.

Захід модерувала голова ГО «Платформа відновлення людського капіталу. Рестарт», голова Громадської спілки «Коаліція ветеранських просторів», співзасновниця Всеукраїнського діалогу «Громади­ветеранам» Оксана Коляда.

Очільниця Мінветеранів Наталія Калмикова презентувала результати впровадження в Україні інституту фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок.

Нині вже понад 2600 фахівців працюють у територіальних громадах всієї України, ще понад 440 — у закладах охорони здоров’я. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки. Набір на ці посади триває. Планують збільшити кількість таких фахівців, особливо у прифронтових регіонах.

Мінветеранів не лише впроваджує інститут фахівця із супроводу, а й системно аналізує результати його роботи, напрацьовує зміни для вдосконалення нормативної бази.

Також міністерство працює з окремим «підвидом» фахівців із супроводу, які взаємодіятимуть із роботодавцями та сприятимуть працевлаштуванню ветеранів. Для цього вибудовується інтеграція із Державною службою зайнятості, Міністерством оборони України та Міністерством охорони здоров’я. Мета — створити цілісну систему підтримки, яка забезпечить комплексний супровід ветерана чи ветеранки та допоможе сформувати індивідуальний маршрут відновлення, адаптації й реалізації в межах державної ветеранської політики.

Юлія Кіріллова наголосила: важливою особливістю є те, що понад 45% фахівців із супроводу — це ветерани, ветеранки та члени родин військовослужбовців, які добре розуміють потреби цільової аудиторії та мають власний досвід подолання наслідків війни.

Один із найважливіших етапів роботи — цифровізація процесів супроводу ветеранів. Для цього Мінветеранів створило спеціалізовану цифрову платформу «ОСКАР» — систему кейс­менеджменту та CRM для роботи фахівців із супроводу.

Завдяки цифровому інструменту міністерство отримало можливість оперативно аналізувати потреби ветеранів та ефективність надання допомоги.

Крім того, найближчим часом ветерани та ветеранки зможуть через застосунок «Дія» не лише знаходити фахівця із супроводу у своїй громаді, а й подавати заяву на отримання відповідного супроводу в електронному форматі.

Цьогорічний захід відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці із Європейським Союзом; Програми реабілітації та реінтеграції ветеранів, якувтілює IREX за сприяння Державного департаменту США; Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Європейського Союзу; за підтримки НАТО в межах Комплексного пакета допомоги Україні, ПРООН в Україні та Європейського Союзу в межах флагманського партнерства EU4Recovery, а також уряду Японії, Рівненської міської ради, «Платформи відновлення людського капіталу. Рестарт», Коаліції ветеранських просторів, БФ «Там, де ми — там Україна», Всеукраїнської асоціації громад, B&М.

Під час робочої поїздки в Рівненську область міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова разом з начальником ОВА Олександром Ковалем відвідала громади регіону, щоб ознайомитися, як впроваджують державну ветеранську політику на місцях, а також поспілкуватися з ветеранською спільнотою.

Візит на Рівненщину підтвердив, що в регіоні формується цілісна система підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Саме активна співпраця держави, місцевої влади та громад допомагає українським Захисникам і Захисницям не лише відновлюватися, а й будувати нове життя, відчуваючи підтримку суспільства та впевненість у майбутньому.

Джерело:

Міністерство у справах ветеранів