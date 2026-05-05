Програма «Національний кешбек» отримала високу оцінку споживачів та демонструє позитивний ефект щодо стимулювання попиту на купівлю товарів українського виробництва. Про це зокрема свідчать результати дослідження щодо сприйняття програми та її впливу на споживчу поведінку та бізнес, проведеного на замовлення компанії Mastercard у березні — квітні 2026 року.

Згідно з дослідженням, 67% опитаних українців користуються «Національним кешбеком» і 95% із них оцінюють програму позитивно або нейтрально. Це свідчить про її масовість, доступність і схвальний відгук серед користувачів.

Програма змінює споживчі звички: 41% користувачів зазначають, що стали частіше купувати товари українського виробництва. Серед головних чинників — фінансовий стимул і простіша ідентифікація українських товарів.

Ритейлери відзначають зростання продажів українських товарів на 7—9% у період чинності програми — про це говорять представники окремих торговельних мереж з найбільшим національним покриттям. Вони підкреслюють, що в певних категоріях товарів наявність «Національного кешбеку» стає важливим критерієм вибору товару для споживачів.

Однак програма має ширший економічний ефект — вона сприяє детінізації та розвитку безготівкових розрахунків. Крім того, має чіткий соціальний фокус. Більшість її користувачів, а саме 63%, — це люди із сімейним доходом до 40 тис. грн, які використовують кешбек як інструмент економії. Серед головних категорій витрат для накопичення кешбеку — продукти харчування, ліки та товари першої необхідності.

«Національний кешбек» — це ефективний інструмент створення попиту на українське, яким користуються майже 4,8 мільйона громадян щомісяця. Для споживача він означає фактичне зменшення витрат на покупки. Для українських виробників — додатковий попит. Нещодавній перехід до диференційованих ставок від 5% до 15% дає нам змогу спрямовувати державну підтримку саме в ті категорії товарів, де імпорт найбільш агресивний, не збільшуючи загальні витрати програми», — підкреслив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Серед категорій витрачання накопичень за програмою «Національний кешбек» першість — за комунальними послугами. 70% нарахувань витрачають саме на комунальні платежі.

«Компанія Mastercard рада виступати технологічним партнером програми «Національний кешбек», в основі якої унікальне фінтехрішення, що об’єднує широку екосистему, — банки, виробників, ритейлерів і мільйони споживачів. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з державою і ділитися нашою технологічною експертизою для розроблення цифрових рішень та розвитку масштабних національних програм для державних виплат», — підкреслює Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Програма позитивно позначилася і на бізнесі. Українські виробники відзначають зростання попиту на свою продукцію, підвищення впізнаваності брендів і лояльності споживачів. Також виробники зауважують, що програма сприяє оновленню асортименту та переходу на штрих­коди європейського стандарту.

Програма «Національний кешбек» працюватиме і надалі у звичному режимі.

Дослідження сприйняття програми «Національний кешбек» та її впливу на споживчу поведінку і бізнес провела на замовлення компанії Mastercard дослідницька агенція CBR. У кількісному опитуванні, проведеному методом онлайн­анкетування, взяли участь 1302 респонденти віком 18—80 років, що живуть у містах із чисельністю населення понад 50 тисяч осіб на контрольованій Україною території. Якісний етап дослідження містив інтерв’ю з 25 виробниками та п’ятьма торговельними мережами. У дослідженні використано підсумки аналізу анонімізованих і агрегованих даних Mastercard, де до аналізу увійшли лише ті банки, в яких картку «Національний кешбек» випущено на базі платіжної системи Mastercard.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського

господарства