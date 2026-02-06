2019 року держава вперше системно підійшла до розвитку цифрових навичок українців: Міністерство цифрової трансформації в межах президентської візії побудови найзручнішої цифрової держави у світі визначило цифрову грамотність одним зі стратегічних пріоритетів, адже стало очевидно, що сучасні сервіси працюють лише тоді, коли люди вміють ними користуватися.

Того самого року Україна вперше виміряла рівень цифрових компетентностей за методологією Європейської комісії DESI, що засвідчило масштаб виклику і стало підґрунтям для втілення Дія.Освіта — національного проєкту з розвитку цифрової грамотності та актуальних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці.

За шість років системної роботи частка українців без цифрових навичок скоротилася з 15% до 4%, а 58% громадян нині мають базовий і вищий рівень цифрових компетентностей — на рівні середніх показників країн ЄС.

Нині на платформі доступні 700+ безоплатних продуктів — освітні серіали, освітні Shorts — байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють головні напрями, з якими українці стикаються щодня: цифрова грамотність і кібергігієна; робота з даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом; ІТ­ й дотичні професії; перекваліфікація і розвиток кар’єри; навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору й бізнесу; безбар’єрність та вебдоступність.

На Дія.Освіта вже зареєстровано понад 3 мільйони користувачів з України та з­за кордону, а навчання на платформі доступне українською й англійською мовами.

Високу залученість користувачів підтверджує те, що понад 80% усіх, хто починає освітні серіали, доходять до завершення.

Навчатися можна онлайн у власному темпі з будь­якого пристрою або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти у всій країні.

За шість років Дія.Освіта стала зрозумілою точкою входу для тих, хто хоче розвинути актуальні навички, — без бар’єрів і складних формулювань. Цей принцип послідовно масштабується в межах поетапної трансформації платформи в AI­powered освітню екосистему, де технології спрощують шлях від теорії до практики.

Нині на платформі працює ШІ­менторка: підсумовує навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки.

Наступним етапом стане ШІ­провідник — інструмент, який формуватиме індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагатиме послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування.

Долучайтеся до мільйонів українців, які щодня розвивають критично важливі навички, — реєструйтеся на платформі.

До свого шестиріччя Дія.Освіта проводить розіграш брендованого мерчу серед користувачів, які пройдуть один з освітніх продуктів із тем цифрової грамотності, штучного інтелекту або залучення молоді. Розіграш проводиться за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції в межах «Проєкту підтримки Дія».

Стратегічний партнер платформи «Дія.Освіта» — швейцарсько­українська Програма EGAP, що впроваджує Фонд «Східна Європа». Оновлення платформи 2023 року та інтеграцію ШІ­інструментів реалізує Міністерство цифрової трансформації за підтримки Google.org. Навчання координаторів офлайн­хабів цифрової освіти здійснюють з ініціативи Мінцифри у співпраці з ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізує Програма розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

Джерело:

Міністерство цифрової трансформації