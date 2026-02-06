2019 року держава вперше системно підійшла до розвитку цифрових навичок українців: Міністерство цифрової трансформації в межах президентської візії побудови найзручнішої цифрової держави у світі визначило цифрову грамотність одним зі стратегічних пріоритетів, адже стало очевидно, що сучасні сервіси працюють лише тоді, коли люди вміють ними користуватися.

На платформі вже зареєстровано понад 3 мільйони користувачів, а навчання доступне українською й англійською мовами. Фото з сайту inspect.in.ua

Того самого року Україна вперше виміряла рівень цифрових компетентностей за методологією Європейської комісії DESI, що засвідчило масштаб виклику і стало підґрунтям для втілення Дія.Освіта — національного проєкту з розвитку цифрової грамотності та актуальних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці.

За шість років системної роботи частка українців без цифрових навичок скоротилася з 15% до 4%, а 58% громадян нині мають базовий і вищий рівень цифрових компетентностей — на рівні середніх показників країн ЄС.

Нині на платформі доступні 700+ безоплатних продуктів — освітні серіали, освітні Shorts — байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють головні напрями, з якими українці стикаються щодня: цифрова грамотність і кібергігієна; робота з даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом; ІТ­ й дотичні професії; перекваліфікація і розвиток кар’єри; навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору й бізнесу; безбар’єрність та вебдоступність.

На Дія.Освіта вже зареєстровано понад 3 мільйони користувачів з України та з­за кордону, а навчання на платформі доступне українською й англійською мовами.

Високу залученість користувачів підтверджує те, що понад 80% усіх, хто починає освітні серіали, доходять до завершення.

Навчатися можна онлайн у власному темпі з будь­якого пристрою або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти у всій країні.

За шість років Дія.Освіта стала зрозумілою точкою входу для тих, хто хоче розвинути актуальні навички, — без бар’єрів і складних формулювань. Цей принцип послідовно масштабується в межах поетапної трансформації платформи в AI­powered освітню екосистему, де технології спрощують шлях від теорії до практики.

Нині на платформі працює ШІ­менторка: підсумовує навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки.

Наступним етапом стане ШІ­провідник — інструмент, який формуватиме індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагатиме послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування.

Долучайтеся до мільйонів українців, які щодня розвивають критично важливі навички, — реєструйтеся на платформі.

До свого шестиріччя Дія.Освіта проводить розіграш брендованого мерчу серед користувачів, які пройдуть один з освітніх продуктів із тем цифрової грамотності, штучного інтелекту або залучення молоді. Розіграш проводиться за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції в межах «Проєкту підтримки Дія».

Стратегічний партнер платформи «Дія.Освіта» — швейцарсько­українська Програма EGAP, що впроваджує Фонд «Східна Європа». Оновлення платформи 2023 року та інтеграцію ШІ­інструментів реалізує Міністерство цифрової трансформації за підтримки Google.org. Навчання координаторів офлайн­хабів цифрової освіти здійснюють з ініціативи Мінцифри у співпраці з ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізує Програма розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

Джерело:
Міністерство цифрової трансформації