В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру саме локальні джерела тепла й електроенергії дають громадам змогу отримувати базові послуги — тепло та воду навіть тоді, коли великі об’єкти пошкоджено або знеструмлено. Замість залежності лише від великих централізованих об’єктів держава разом із громадами спрямовує фокус на розподілену генерацію — локальні джерела тепла й електроенергії, які можна швидко запустити, захистити й відновити.

2025 року цей напрям став одним з головних для стабільної роботи комунальних підприємств — теплокомуненерго, водоканалів та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Когенераційні установки, блочно-модульні котельні та газотурбінні установки можуть працювати поряд зі споживачем і запускатися автономно. Когенерація одночасно виробляє електроенергію і тепло, модульні котельні швидко замінюють зруйновані стаціонарні об’єкти, а газотурбінні установки — це потужні локальні джерела електроенергії для критичних об’єктів і промислових вузлів. Разом ці рішення формують децентралізовану мережу, яка є більш стійкою та менш вразливою під час російських атак.

Як показала практика таких рішень, котельня у громаді може працювати, навіть якщо пошкоджено велику ТЕЦ, насосні станції можуть качати, очищати воду, якщо немає електрики в мережі.

Нині в Україні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей в комунальному секторі. До прикладу, блочно-модульні котельні загальною тепловою потужністю понад 360 МВт можуть забезпечувати надійне теплопостачання для понад 200 тисяч людей, а більш як 200 МВт електричної потужності когенераційних установок — стійкість роботи водоканалу міста-мільйонника.

Загалом міжнародні донори підтвердили постачання 568 когенераційних установок (973,7 МВт електроенергії), 364 блочно-модульних котелень (756,2 МВт тепла), 28 газотурбінних установок (233,7 МВт електроенергії). Значну частину вже змонтовано, підключено або вони перебувають на фінальній стадії запуску.

«Ми цілеспрямовано змінюємо архітектуру системи та послідовно зменшуємо залежність від великих централізованих об’єктів до локальних рішень у громадах. Посилюємо автономність громад, щоб навіть у найскладніших умовах не зупинялися системи життєзабезпечення. Розподілена генерація — це практичний інструмент, який уже сьогодні дає змогу зберігати тепло та воду навіть у разі пошкодження великих об’єктів інфраструктури», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Для розвитку децентралізованих рішень 2025 року уряд додатково запровадив підтримку цього напряму. Ідеться зокрема про спеціальну ціну на газ для об’єктів розподіленої генерації у прифронтових регіонах; спрощені процедури встановлення об’єктів розподіленої генерації; відновлення конкурсів на будівництво генеруючих потужностей; спрощення дозволів на буріння свердловин; спрощення процедури закупівель обладнання для теплогенерації та робіт, пов’язаних з бурінням свердловин; 665 млн грн спрямовано прифронтовим областям на паливо для резервних джерел живлення.

2026 року заплановано введення ще понад 500 МВт нових децентралізованих потужностей. Це означає більше автономних громад, менше критичних зупинок і вищу стійкість систем життєзабезпечення.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій