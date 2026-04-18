На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час міністерського круглого столу Світового банку та МВФ на підтримку України

Україна довела, що навіть у найскладніших умовах здатна зберігати економічну стійкість, впроваджувати реформи та робити внесок у глобальну безпеку. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко на міністерському круглому столі Світового банку та МВФ на підтримку України. Зустріч у такому форматі відбувається вже вдев’яте — це важливий сигнал, що Україна залишається у фокусі міжнародної уваги.

«Серед головних пріоритетів — фінансова, енергетична та оборонна міцність України. Ми пройшли найскладнішу зиму за останні 35 років під постійними російськими атаками та вже готуємося до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості регіонів. Підтримка міжнародних партнерів має визначальне значення для нас», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, торік віт­чизняні оборонні видатки становили понад 40% ВВП і 70% бюджету. «Це внесок не лише в безпеку України, а й у захист усієї Європи, тому наші зусилля мають бути спільними та скоординованими із союзниками України», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр подякувала партнерам за їхню непохитну підтримку. У березні Україна отримала перший транш у межах нової програми МВФ обсягом 8,1 млрд доларів США. Найближчим часом очікуємо на розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро.

Юлія Свириденко наголосила, що попри виклики, реформи залишаються пріоритетом Президента, уряду і Верховної Ради: «Працюємо спільно для виконання наших зобов’язань у ме­жах програм Ukraine Facility, МВФ та євроінтеграції».

Прем’єр­міністр поінформувала про пакет необхідних для цього рішень, які народні депутати України ухвалили минулого тижня, а також про призначення голови Державної митної служби. «Працюємо разом із партнерами над можливостями для залучення інвестицій: дерегуляцією, детінізацією економіки та зменшенням ризиків для бізнесу. Дякую всім, хто підтримує Україну та допомагає зберігати стійкість у цей складний час», — резюмувала Юлія Свириденко.

Україна зацікавлена у про­довженні успішної співпраці з МВФ. На цьому Прем’єр­міністр наголосила на зустрічі з директором­розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні під час Весняних зустрічей МВФ та Світового банку. Очільниця українського уряду подякувала МВФ за системну підтримку нашої країни.

«В умовах, коли у світі точаться інші війни й тривають конфлікти, для нас критично важливо залишатися у фокусі міжнародної уваги. Роль МВФ у цьому дуже важлива — на фонд орієнтуються всі партнери і донори», — зазначила Юлія Свириденко.

Програма МВФ — високий пріоритет українського уряду. Головні орієнтири цієї програми наближають нас до ЄС, створюючи умови для побудови сучасної конкурентної та прозорої економіки європейського зразка.

«Домовилися, що в умовах повномасштабного вторгнення для України важливо зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, російські атаки на українські міста та енергетику роблять співпрацю з МВФ ще важливішою.

«Макроекономічна стабільність — це фундамент нашого опору і підтримки Сил оборони. Більшість доходів бюджету йде на оборону, а міжнародна підтримка, яку МВФ допомагає нам залучати, покриває критичні соціальні витрати та утримання держави», — нагадала Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр відзначила підсумки попередньої програми співпраці з МВФ, яка стала історичним успіхом: вісім переглядів не мала жодна країна в умовах широкомасштабної війни.

Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування МВФ отримано в березні. Український уряд налаштований на те, щоб ця програма була так само успішною попри жорстокість російської війни, яка триває.

Юлія Свириденко проінформувала Крісталіну Георієву про спільні з народними депутатами кроки для проходження першого перегляду. Верховна Рада ухвалила законодавство щодо військового збору та оподаткування електронних майданчиків, завершено конкурс на очільника Державної митної служби.

«Далі готові працювати над подальшою детінізацією бізнесу, втіленням реформ та розширенням інвестиційної привабливості України. Чекаємо на візит місії МВФ до Києва у травні», — резюмувала Прем’єр­міністр.

У Вашингтоні Юлія Свириденко також провела зустріч із президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем та командою банку. Головні напрями поглиблення економічної співпраці незмінні: енергетика, продукція подвійного призначення, критичні мінерали та логістика.

«Домовилися впровадити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для Нафтогазу на суму 300 мільйонів доларів. Це дасть змогу відновити зруйновані російськими атаками об’єкти газовидобутку. Також обговорили параметри ширшої програми модернізації енергетичного сектору обсягом понад 1 мільярд доларів», — розповіла Прем’єр­міністр.

За словами Юлії Свириденко, розглянули можливість створення механізму підтримки постачання американського LNG в Україну на умовах фінансування, порівнянних з ринковими умовами єврозони. Для проходження найскладнішого опалювального сезону 2025—2026 років державний Нафтогаз імпортував рекордні для країни 900 млн кубометрів американського LNG. Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямі.

«Залучаємо можливості розвитку і в галузі логістики. Обговорили формати фінансування закупівлі локомотивів для Укрзалізниці для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу. Понад 300 локомотивів компанії було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак. Наступний етап — структурування угоди на взаємовигідних умовах із використанням доступних фінансових інструментів», — зазначила очільниця уряду.

Сторони домовилися підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сегменті критичних мінералів та розробити програми рамкового фінансування українських компаній подвійного призначення.

