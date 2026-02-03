Під головуванням віце­прем’єр­міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби відбулося засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення.

«Пріоритет держави — безпека людей і своєчасні рішення у відповідь на безпекові виклики. Евакуація, розміщення та підтримка громадян мають бути чітко скоординовані між усіма рівнями влади та службами. Працюємо над тим, щоб система реагування була зрозумілою, узгодженою і діяла однаково ефективно в кожному регіоні», — сказав Олексій Кулеба.

На засіданні ухвалили комплекс рішень для кращої координації процесу евакуації.

Погоджено проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб 25 дітей разом з батьками або законними представниками із семи населених пунктів Старосалтівської селищної громади Чугуївського району Харківської області.

Окремий фокус — на підтримку вразливих категорій населення. Зокрема, розглянули ситуацію з переміщенням підопічних інтернатних установ Запорізької області. У січні вже проведено кілька етапів евакуації. 144 особи переміщено в межах області. До Чернівецької області додатково переміщено 15 підопічних до двох профільних інтернатів. Заплановано також евакуацію ще 10 людей до геріатричного пансіонату на Київщині. Додатково опрацьовують подальшу релокацію до Полтавської — орієнтовно 100 осіб та до Одеської — 150 осіб.

За даними ОВА, для можливого розміщення підопічних з інтернатних закладів визначено 19 резервних приміщень у Кіровоградській, Закарпатській, Рівненській, Він­ницькій, Житомирській, Київській, Тернопільській, Полтавській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Однак більшість об’єктів потребує проведення ремонтних робіт.

Тимчасовому переміщенню підлягають підопічні восьми психоневрологічних інтернатних закладів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях.

«Мінрозвитку разом з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності має підготувати єдиний узгоджений перелік резервних вільних приміщень для розміщення підопічних з інтернатних закладів. Інформація має бути синхронізована та перебувати у спільному доступі міністерств. Паралельно необхідно розробити дорожню карту переміщення — з планами ремонтів і закупівель», — сказав Олексій Кулеба.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України впроваджує цифрову систему для координації евакуації та допомоги людям з тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Ця система дає змогу бачити весь шлях евакуйованої людини — від моменту виїзду до розміщення. Вона показує, де є вільні місця для проживання, в яких умовах можна зупинитися, доступність для людей з інвалідністю та які послуги надають. Система працює в режимі реального часу, тож координатори можуть швидко обирати найкращі варіанти для людей, уникати перевантаження в центрах і направляти евакуйованих у підготовлені місця. Її під’єднано до державних баз даних, що дає змогу зменшити помилки в інформації. Нині система проходить тестування, після чого її планують використовувати по всій Україні.

На засіданні розглянули питання функціонування транзитних центрів для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Києві за дорученням координаційного штабу розгорнуто транзитний центр. Міські служби забезпечують евакуйованих предметами першої необхідності, продуктовими наборами, засобами гігієни, медичним обслуговуванням і за потреби транспортуванням до закладів охорони здоров’я; фінансування передбачено з міського бюджету. Через центр уже пройшли 25 осіб у грудні 2025 року та 15 осіб — у січні 2026­го.

В Україні працюють транзитні центри у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Волинській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. Транзитні центри виконують роль проміжної точки приймання та маршрутизації людей на шляху до місць тимчасового або постійного проживання.

Із початку серпня 2024 року транзитний центр у Павлограді прийняв більш як 41 тис. людей. У Лозовій з 19 серпня 2025 року пройшло понад 17 тисяч осіб, у Волоському з 23 серпня— більш як 9 тисяч.

Від 1 червня 2025 року із прифронтових територій України евакуйовано у більш безпечні області більш як 160 тисяч осіб, серед них понад 21 тисяча дітей та понад 5 тисячі людей з обмеженою мобільністю. Евакуація населення відбувається в тісній взаємодії між Державною службою з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією, місцевими громадами, волонтерами та міжнародними партнерами. Безпосередньо на прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи — групи ДСНС «Фенікс» та Нацполіції «Білий Янгол». Вони оснащені броньованими машинами, медичними засобами та обладнанням для транспортування людей усіх груп населення. Одночасно Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з місцевими громадами організовує перевезення маломобільних громадян до лікарень і спеціалізованих закладів одразу після їх евакуації.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій