Програма МВФ на 2026—2029 роки критично важлива для забезпечення макрофінансової стабільності України, покриття значних поточних і середньострокових бюджетних потреб, а також підтримки структурних реформ. Наявність програми з МВФ — важливий сигнал для міжнародних партнерів щодо незмінності стратегічного курсу України на реформи та фінансову стабільність. Така програма створює передумови для прогнозованої бюджетної підтримки, залучення довгострокових інвестицій, а також відновлення та модернізації економіки.

Відповідальний підхід до реформ

На цьому наголосила українська сторона під час дискусій з директором­розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою у межах її візиту до Києва. У зустрічі взяли участь Президент Володимир Зеленський, Прем’єр­міністр Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко. Сторони обговорили параметри нової програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) на 2026—2029 роки та подальшу співпрацю України з МВФ. У листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли згоди на рівні експертів щодо нової чотирирічної програми EFF. Угода передбачає фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів США (СПЗ 5,94 млрд).

Окрему увагу було приділено виконанню попередніх заходів, необхідних для впровадження нової програми напередодні засідання ради директорів МВФ, запланованого на лютий. Україна має виконати певні умови, що охоплюють бюджетну та податкову політику, вдосконалення адміністрування податків, зміни у трудовому законодавстві для зменшення тіньової зайнятості, а також створення рівних умов участі бізнесу в державних закупівлях.

Було зазначено, що Україна ухвалила державний бюджет на 2026 рік відповідно до параметрів EFF, а також продовжує роботу над іншими законодавчими та нормативними кроками.

«Співпраця з МВФ є ключовим якорем макрофінансової стабільності України в умовах війни, що триває. Вона також залишається фундаментом довіри міжнародних партнерів до економічної політики України. Уряд демонструє відповідальний підхід до реформ і водночас прагне забезпечити збалансовані рішення, які підтримають економіку та бізнес у надзвичайно складних умовах», — зазначив міністр фінансів.

Уряд України докладає зусиль, щоб збільшити внутрішні доходи державного бюджету. Сторони обговорили вже впроваджені у цьому напрямі заходи та їх ефективність. За підсумками 2025 року власні доходи бюджету зросли на 24%, або майже на 10 млрд доларів США в еквіваленті, порівняно з 2024­м. 2026­го прогнозують подальше зростання доходів на 21%. Внутрішній ринок державного боргу залишається одним з головних джерел фінансування бюджету, а показники державного боргу демонструють зниження вартості та подовження строків погашення.

Директор­розпорядник МВФ запевнила, що збереже підтримку України на тлі повномасштабного російського вторгнення. Україна та МВФ продовжують тісні консультації для започаткування нової програми найближчим часом. З лютого 2022 року МВФ спрямував в Україну 13,4 млрд доларів США, ставши четвертим найбільшим надавачем бюджетної підтримки.

Честь простягнути руку допомоги

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Крісталіною Георгієвою подякував за увагу до України та програми, які допомагають посилювати українську економіку та стійкість, особливо нині, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики. Глава держави поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру, а також на житлові будинки.

«Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують дуже холодний період, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше.

У будь­якому разі ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Розраховуємо на продовження наших відносин, розраховуємо на нову програму», — сказав Президент.

Директор­розпорядник МВФ розповіла, що перед зустріччю на власні очі побачила один з енергетичних об’єктів, пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Вона висловила свою солідарність з Україною.

«Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги», — наголосила Крісталіна Георгієва.

Вона відзначила роботу, яку виконує Україна в межах своїх зобов’язань, і запевнила, що й надалі докладатиме зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МФВ та уряд України працюють з осені минулого року.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко на зустрічі з Крісталіною Георгієвою зазначила, що рада бачити директора­розпорядника МВФ у Києві, це важливий знак підтримки України. Її візит припав на складну ситуацію в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішу за 20 років зиму.

Юлія Свириденко та Крісталіна Георгієва разом оглянули наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб’єктів Києва. Безперечно, росія продовжує терор цивільних людей і спробу використати мороз як зброю проти українців, зламати моральний дух і змусити піти на поступки. Це черговий акт геноциду українського народу.

Прем’єр­міністр висловила вдячність Крісталіні Георгієвій за особисте залучення до допомоги нашій державі в часи серйозних викликів фінансовими інструментами й адвокатуванням підтримки України серед партнерів.

Сторони окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка вкрай важлива для підтримки макрофінансової стабільності.

«МВФ — один з основних міжнародних фінансових партнерів України. Вдячна за знак дружби та солідарності з українським народом, який під час зустрічі передали представники ради директорів МВФ. Ми цінуємо нашу співпрацю», — наголосила Юлія Свириденко.

Джерела:

Офіс Президента, Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство фінансів