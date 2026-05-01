Ще майже 20 тисяч родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» обсягом 2 млрд грн. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Кошти підуть на ремонти різного рівня складності. Для менших пошкоджень передбачено до 200 тисяч гривень на один об’єкт. Для складніших випадків сума компенсації більша і залежить від типу житла: до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків», — зазначила очільниця уряду.

Кошти надано на запит Міністерства розвитку громад та територій з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Через ворожі атаки та російську агресію, що триває, на жаль, не припиняється руйнування житлового сектору. Усього було пошкоджено понад 3 мільйони домогосподарств — це майже 14% житлового фонду країни. Програма «єВідновлення» — один з найдієвіших інструментів підтримки людей, чиє житло було пошкоджено або знищено. Постійно працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне фінансування програми з різних джерел. Важливо, щоб кожна родина, яка постраждала від обстрілів, мала доступ до своєчасної адресної державної допомоги», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Рішення про надання коштів ухвалено через потребу у фінансуванні, яка зростає. У державному бюджеті на 2026 рік на ці цілі передбачено 1,2 млрд грн, однак майже весь наявний ресурс уже використано. На кінець квітня потреба у виплатах перевищує 500 млн грн і продовжує зростати через нові пошкодження житла.

Надання додаткових коштів дасть змогу забезпечити безперервність виплат. У межах програми «єВідновлення» вже 139 тисяч сімей отримали компенсації на відновлення житла на суму 13,5 млрд грн. Загалом подано понад 212 тисяч заяв. Середній обсяг компенсації становить приблизно 70 100 грн для ремонтів категорії А та майже 341 600 грн — для складніших відновлювальних робіт.

Програма розвитку волонтерської діяльності

Кабінет Міністрів ухвалив Державну програму з розвитку волонтерської діяльності в Україні на період до 2030 року. Проєкт розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності на виконання Плану заходів з реалізації у 2025—2026 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки та Концепції Державної цільової соціальної програми з розвитку волонтерської діяльності на період до 2030 року.

Упродовж 2022 року до волонтерської діяльності долучилися 74% українців, 2023­го — 37%, 2024 року цей показник знизився до 27%.

Державна цільова соціальна програма з розвитку волонтерської діяльності в Україні на період до 2030 року визначає основні завдання і кроки для розвитку та підтримки волонтерства, а також запроваджує механізм відзначення організацій, які залучають волонтерів до своєї роботи.

«Волонтерам не потрібно пояснювати, навіщо допомагати. Вони об’єднуються тоді, коли рахунок іде на години, і беруть на себе завдання, де державна система не встигає відреагувати. Завдання цільової програми — підтримати цю силу там, де це справді потрібно», — наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Одне з головних завдань — зібрати розрізнені ініціативи в єдину сильну екосистему з постійним діалогом між державою і волонтерами. Адже багато рішень потребують спільної роботи і на рівні законодавства, і на рівні координації на місцях.

Окремий фокус — захист родин волонтерів, які загинули.

Втілення програми не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів і забезпечуватиметься в межах бюджетних призначень, а також за рахунок коштів інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Пройти скринінг стане зручніше

Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», які спрощують участь у ній і роблять механізм ще зручнішим. Оновлення запрацюють після завершення необхідних технічних доопрацювань застосунку і порталу «Дія».

Раніше подати заяву на участь у програмі можна було після 30 календарних днів від дня народження. Після оновлення правил очікувати конкретної дати не потрібно буде: якщо людині вже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний час через застосунок «Дія» або ж оформити послугу в ЦНАПі.

Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме два місяці, щоб оплатити послугу скринінгу в закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використати, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть використати їх протягом двох місяців з моменту набуття чинності змін, тобто до кінця червня цього року.

«Скринінг здоров’я 40+» — це національна програма для українців віком понад 40 років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення та вчасне взяття під контроль серцево­судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров’я. Від початку чинності програми вже понад 34 тисячі українців віком понад 40 пройшли скринінг, більш як 340 тисяч подали заявки на участь. За цей час людям виплачено більш ніж 588 млн грн коштів підтримки. Послуга скринінгу доступна в майже 2000 місць надання послуг медзакладів у всій країні.

Ціни на електроенергію і кешбек на пальне

Уряд продовжив чинний тариф для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року — 4,32 грн за кВтгод. Про це повідомила Юлія Свириденко. «Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін», — зазначила вона.

Уряд підтримує домогосподарства, для яких електрика — основне джерело тепла: будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не під’єднані до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання. Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня буде чинним пільговий тариф — 2,64 грн за кВтгод за споживання до 2000 кВтгод на місяць, а за умови споживання понад цей обсяг ціна становитиме 4,32 грн за кВтгод.

Кабінет Міністрів продовжив чинність програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення ухвалено з огляду на збереження високих цін на пальне й активне використання програми українцями. Із 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача. Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дає змогу зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми.

Від початку втілення 20 березня понад 2 млн українців отримали нарахування кешбеку на пальне, що підтверджує реальний попит на цю підтримку. Програму орієнтовано насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне — відчутна частина сімейного бюджету. 91% користувачів — власники автомашин бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі: 15% — на дизель, 10% — на бензин, 5% — на автогаз.

До програми долучилися 219 операторів автозаправних станцій — від національних мереж до локальних АЗС, що дає змогу скористатися кешбеком майже на всій території України.

