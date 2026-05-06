Доки триває загарбницька війна, потрібно тиснути на росію, продовжувати сильну підтримку України й створити надійний захист у всій Європі. На цьому Володимир Зеленський наголосив під час участі в інавгураційній пленарній сесії VІІІ саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Єревані.

Необхідність постійного тиску

Глава держави акцентував на викликах, з якими зіткнулися Європа та світ. За словами Президента, питання війни в ірані досі не вирішене, і це може спричинити тривалу нестабільність, призвести до зростання вартості життя та спровокувати значні політичні зміни.

«Наша енергетична та безпекова співпраця повинна бути реальною співпрацею. Ми маємо допомагати одне одному готуватися до зими й долати енергетичні виклики. Нам також слід просувати довгострокове розв’язання питання Ормузької протоки та долі іранського народу», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що війна росії проти України та Європи триває так само жорстко, як і раніше.

«Це літо буде часом, коли путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії. І ми маємо підштовхнути його до дипломатії», — сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що кремль оголосив про проведення параду 9 травня в москві без військової техніки, і таке буде вперше за багато років — росіяни не можуть дозволити собі її використання і бояться, що над червоною площею дзижчатимуть дрони. За словами глави держави, це свідчить про те, що зараз росія не сильна, тому необхідно продовжувати санкційний тиск.

Глава держави подякував лідерам країн Євросоюзу, Президентові Європейської ради Антоніу Кошті та Президентові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за 20­й пакет санкцій проти росії, особливо проти російських нафти, військової промисловості та банків.

«Потрібно тиснути далі. Ми маємо схилити москву до дипломатії. Прошу вас не погоджуватися на будь­які ідеї пом’якшення санкцій: це важливо. І дякую тим, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту», — наголосив він.

Президент закликав продовжувати сильну підтримку України, доки російська війна триває. Він наголосив, що кожен пакет допомоги має значення, особливо щодо ППО. У травні та протягом усього року Україні потрібні нові внески в програму PURL, щоб захиститися від російської балістики.

Володимир Зеленський акцентував, що Європа має бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від усіх балістичних ударів та інших видів зброї.

«Ми пропонуємо внесок у захист Європи — наші Drone Deals. Вони об’єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь­яких атак — потенційних атак — у небі, на морі й на землі. Drone Deals — це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист. Давайте рухатися в цьому напрямі», — сказав Президент.

Він зазначив, що важливо напрацювати рішення, якщо кремль не припинить війну.

«Нам потрібен постійний тиск і нам потрібен мир. І, звісно, це найголовніше: необхідно знайти дієвий дипломатичний формат. І Європа має бути за столом будь­яких переговорів. Ми тримаємо контакт зі Сполученими Штатами — ми розуміємо їхні погляди та позиції. Але було б добре сформувати єдиний європейський голос для переговорів з росіянами», — підсумував Володимир Зеленський.

У Єревані Президент України провів зустріч із партнерами у Вашингтонському форматі. У ній взяли участь Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр­міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр­міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр­міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр­міністр Фінляндії Петтері Орпо, Прем’єр­міністр Канади Марк Карні, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Докладно обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримку програми PURL та можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Президент України наголосив, що Європа повинна мати власні можливості реагувати на балістичні загрози.

Перед зустріччю Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн дол. на програму PURL. Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.

Дуже предметно говорили про дипломатію. Президент зазначив, що є очевидна пауза в тристоронніх переговорах, яка виникла через війну в ірані. Лідери обговорили, як активізувати переговорний процес, контакти зі США та роль Європи. Учасники зустрічі мають спільний погляд: позиції Європи повинні почути та врахувати, тому має бути місце для Європи за столом переговорів.

Окрему увагу було відведено ситуації на фронті. Президент поінформував про втрати росіян, які сягають 35 тис. на місяць. Усі партнери зауважили, що позиції України нині значно міцніші, а також відзначили роботу України із країнами Близького Сходу та регіону Затоки.

Глава держави розповів партнерам про загрози з боку росії на основі даних української розвідки. Крім того, говорили про енергетичну підтримку України та захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Президент подякував Євросоюзу за розблокування фінансового пакета на 90 млрд євро. Володимир Зеленський наголосив: Україна розраховує, що кошти почнуть надходити найближчим часом. Частину з них спрямують на те, щоб можна було якомога швидше розпочати реалізацію планів стійкості для підготовки до зими.

Поглиблення оборонної співпраці

У столиці Вірменії Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Польщі Дональдом Туском. Глава нашої держави поінформував про переговори для досягнення справедливого миру. Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей. Позиція нашої держави — довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир.

Президент подякував Польщі за підтримку євроінтеграції України та наголосив, що ми сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу в Євросоюз найближчим часом.

Лідери говорили про міжнародну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 25—26 червня у Гданську. Дональд Туск поінформував про підготовку для залучення широкого представництва країн і компаній. Окрему увагу приділили роботі над добросусідськими відносинами в регіоні та контактам з партнерами.

Також Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави наголосив, що Україна готова до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена в розвитку сильних відносин між країнами. Володимир Зеленський і Роберт Фіцо обговорили співпрацю в різних галузях і проведення засідання урядів двох країн у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Окрему увагу відвели членству України в Європейському Союзі. Роберт Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує вступ України до Євросоюзу та готова надавати допомогу. Лідери обговорили обмін візитами до Києва та Братислави й домовилися, що команди працюватимуть над графіком.

У Єревані Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Канади Марком Карні, щоб обговорити зміцнення співпраці між країнами. Глава Української держави подякував Канаді за пакети оборонної підтримки та участь у програмі PURL. Він наголосив, що на тлі постійних російських ударів важливо посилювати українську протиповітряну оборону та робити все можливе для захисту життів.

«Радий, що між нашими країнами та між нами особисто такі міцні відносини. Дякую за ваше рішення посилити нас. Вважаю, що наша зустріч у форматі Вашингтонської групи була дуже важливою, тому що ми маємо спонукати путіна до миру, до дипломатії. Ми вдячні канадським друзям, усьому народові за таку сильну підтримку», — зазначив Володимир Зеленський.

Марк Карні оголосив про додатковий внесок Канади в PURL на 200 млн дол. Тож загальна сума допомоги від Канади на цю програму становить понад 830 млн дол.

«Уся Канада стоїть за вами, підтримуючи народ України. Ми раді, що сьогодні змогли посилити наші зобов’язання, і продовжимо працювати й шукати шляхи співпраці, щоб зміцнити вашу боротьбу й забезпечити мир, коли він настане — а він настане, — щоб цей мир приніс процвітання, на яке заслуговує народ України», — сказав Марк Карні.

Лідери детально обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку українців та зусилля для повернення українських дітей, яких викрала росія.

Важливий діалог відбувся під час зустрічі Президента України із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Глава нашої держави подякував Антоніу Кошті за лідерство в розблокуванні фінансового пакета підтримки на 90 млрд євро. Україна розраховує якомога швидше отримати перші транші, щоб спрямувати кошти на спільне виробництво дронів і працювати над підготовкою до зими.

Окрема увага — роботі над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України в Європейський Союз. Наша країна технічно повністю готова й очікує на відкриття всіх шести кластерів упродовж цього та наступного місяців.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили посилення санкцій проти росії. Президент України подякував за 20­й пакет санкцій Євросоюзу й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти російського тіньового флоту в наступному пакеті.

Сторони обговорили дипломатичну роботу для досягнення достойного миру. Глава держави поінформував про паузу, яка виникла в переговорах через війну в ірані, та контакти з американською стороною.

Зустрічаючись із Прем’єр­міністром Вірменії, Президент України подякував Ніколу Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти і привітав з успішним проведенням заходу такого високого рівня. Це перший візит Президента України до Вірменії за останні 24 роки.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна схвалює кроки Вірменії для зближення з Європейським Союзом і готова підтримувати проєвропейські ініціативи Вірменії. Лідери обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Президент поінформував Нікола Пашиняна про дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Також ішлося про розвиток економічного партнерства. Глава держави запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цього року в Києві.

Президент України провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він подякував Марку Рютте за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії, передусім за реалізацію програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів ворога. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили реалізацію PURL та залучення нових внесків від партнерів. Генеральний секретар НАТО запевнив, що програма працює й антибалістичні ракети постачатимуть Україні й надалі.

Президент наголосив, що важливо поглиблювати оборонну співпрацю України та членів НАТО, реалізувати спільні проєкти і працювати над спільним виробництвом.

Джерело:

Офіс Президента