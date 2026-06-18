Президент Володимир Зеленський узяв участь у засіданні в форматі G7 — Україна, а також провів багато важливих зустрічей

На зібранні були присутні Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр­міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр­міністр Канади Марк Карні, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент США Дональд Трамп, Прем’єр­міністр Японії Санае Такаїчі, Президент Європейської ради Антоніу Кошта й Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на росію. Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи», — повідомив глава держави.

Відкриття першого переговорного кластера

Лідери говорили про потреби української ППО: країни Групи семи працюватимуть над посиленням захисту України. Володимир Зеленський також обговорив із Президентом США можливість отримання ліцензій на виробництво відповідних антибалістичних систем і ракет. Команди обох країн над цим працюватимуть.

Володимир Зеленський продемонстрував фотографії наслідків російських ударів і як українські рятувальники ліквідовують пожежі. Лідери засудили удари по цивільній інфраструктурі, Києво­Печерській лаврі та людях. Емманюель Макрон повідомив, що Франція відбудує саркофаг на ЧАЕС. Крім того, Швейцарія готова допомогти з відбудовою Лаври.

«Усі вважають, що в будь­якому разі треба зупиняти війну. Це логічно. Усім очевидно: передусім путін не хоче закінчувати агресію, але треба змусити його. Насамперед через санкції — всі країни так говорили», — зазначив глава держави.

Президент України подякував Великій Британії, яка нещодавно зупинила танкер російського тіньового флоту. Решта країн Групи семи також планують впроваджувати відповідні кроки.

Ішлося й про енергетичну підтримку та додаткове фінансування для фізичного захисту об’єктів. Партнери погодилися допомогти Україні з дизелем, газом і бензином, якщо не закінчиться війна та буде дефіцит.

Усі країни Групи семи підтримують членство України у Європейському Союзі та визнають, що перший переговорний кластер відкрили абсолютно справедливо, а у відкритті наступних кластерів немає жодних гальмувань.

Принагідно Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави подякував Європейському Союзу за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Він назвав це важливим кроком підтримки нашої країни й водночас сильним і чітким сигналом росії та її спробам роз’єднати Європу.

Лідери обговорили графік відкриття наступних п’яти кластерів і подальші кроки на шляху європейської інтеграції України. Ішлося й про реалізацію фінансового пакета підтримки та підготовку до надання першого траншу. Наша країна розраховує одержати кошти вже цього місяця та спрямувати їх на зміцнення захисту від російської агресії.

Окрема увага — посиленню санкцій проти росії. Лідери обговорили 21­й санкційний пакет Євросоюзу, спрямований на енергетичний сектор, торгівлю, фінансовий сектор і криптовалюту.

Крім того, Президент України та керівництво Євросоюзу обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру. Сторони погодилися, що Європа обов’язково має бути представлена за столом переговорів. Глава держави наголосив: доки росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни.

Подальше застосування санкцій

У межах саміту Групи семи в Евіані Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили реалізацію домовленостей, яких партнери досягли під час зустрічі у форматі G7 — Україна.

Глава держави подякував за підтримку України та нове рішення — надання 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання збагаченого урану, щоб допомогти українській атомній галузі. Окрему вдячність Президент висловив за ще один санкційний крок Великої Британії, спрямований проти російського тіньового флоту та фінансових мереж, які рф використовує для обходу санкцій. Нові британські обмеження вперше застосовано до танкерів, що перевозять російський скраплений природний газ. Глава держави наголосив: важливо знайти рішення щодо правового механізму, який би давав змогу не лише зупиняти, а й арештовувати судна, що транспортують підсанкційні енергоносії.

Володимир Зеленський зауважив, що росія продовжує відкидати переговори, ігнорувати дипломатичні зусилля та зухвало обстрілювати українські міста. Тому потрібні рішучі кроки, які сприяли б дипломатії: посилення економічного тиску, нові санкції проти енергетичного сектору рф, позбавлення можливостей використовувати тіньовий флот. Лідери обговорили потенційні напрями для подальшого застосування санкцій.

Президент поінформував Кіра Стармера про наслідки російських ударів. Глава держави й Прем’єр­міністр говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні пошкоджених частин Києво­Печерської лаври, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Лідери розглянули кроки, необхідні для зміцнення української ППО. Посилення протиповітряної оборони України, зокрема антибалістичних можливостей, залишається найактуальнішою потребою.

Президент України провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто. Глава держави поінформував про російську масовану атаку в ніч на 15 червня, внаслідок якої є загиблі та постраждалі.

Лідери обговорили співпрацю в межах міжнародних організацій. Володимир Зеленський подякував Кенії за підтримку резолюцій України в Генеральній Асамблеї ООН.

Окрема увага — розвитку двосторонніх відносин у різних галузях: залученні інвестицій, сільському господарстві, освіті. Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися з Кенією досвідом і реалізовувати спільні проєкти. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі можливої співпраці.

Крім того, президенти говорили про поглиблення партнерства в питаннях продовольчої безпеки. Попри війну Україна робить усе можливе, щоб залишатися надійним постачальником продовольчої продукції.

В Евіані Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Глава держави подякував Німеччині за підтримку України й лідерство в питаннях посилення української ППО та захисту людей від масованих російських атак.

Президент і Федеральний канцлер обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України, постачання додаткових систем ППО та ракет до них, а також ситуацію на полі бою і результати українських далекобійних санкцій. Лідери обмінялися думками про кроки, які можуть іще більше послабити здатність росії продовжувати війну й змусити її сісти за стіл перемовин.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про роботу над Drone Deal, додаткові внески Німеччини в програму PURL і співпрацю українських та німецьких компаній у виробництві антибалістики.

Окрема увага — реалізації того, про що домовилися під час зустрічі у форматі G7 — Україна.

Глава держави подякував Німеччині за підтримку України на шляху до Євросоюзу. Лідери обговорили важливість рішення щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, яке напередодні ухвалив ЄС. Президент зазначив, що наша країна вже повністю готова до відкриття решти п’яти кластерів цього місяця.

Усі розуміють: агресор програє

У Женеві Президент України провів зустріч із Президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Глава держави подякував Швейцарії за підтримку із самого початку повномасштабного російського вторгнення та поінформував про наслідки недавньої російської атаки на Україну.

Президенти обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру та відповідну роботу з партнерами. Володимир Зеленський зазначив, що зараз позиції України на фронті значно сильніші, а українські мідлстрайки та дипстрайки змушують росію відчувати наслідки війни, яку вона розв’язала.

Лідери обговорили посилення санкційної політики проти кремля, зокрема нові обмеження щодо енергетичного сектору. Володимир Зеленський поінформував про потреби України в посиленні протиповітряної оборони.

Окрема увага — співпраці в енергетичній галузі. Президент України подякував Швейцарії за внесок у зміцнення енергетичної стійкості нашої країни під час минулої зими і зазначив, що наша держава розраховує на внески Швейцарії у Фонд підтримки енергетики України та фінансування закупівлі газу.

Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр­міністром Канади Марком Карні.

«Дякую вам, вашій команді та народу Канади за значну допомогу. Ми справді маємо чудових союзників і велику особисту залученість Прем’єр­міністра до підтримки України», — зазначив глава держави.

Президент зауважив, що під час зустрічі у форматі G7 — Україна партнери підтримали меседжі про посилення енергетичної допомоги, постачання ракет до систем Patriot та ліцензії для збільшення виробництва.

«Усі також розуміють — і дякую Марку за сильну позицію, це справді було під час нашої зустрічі, — що росія не перемагає. Добре, що всі усвідомлюють: агресор не перемагає. Ми маємо змусити путіна закінчити цю війну. Це дуже важливо», — наголосив Президент.

Глава держави поінформував про нещодавні російські атаки та зміну ситуації на фронті на користь України.

Прем’єр­міністр Канади засудив російський удар по Києво­Печерській лаврі, що є виявом жорстокості путінського режиму. Марк Карні відзначив хоробрість і стійкість українців, які борються з агресором.

«Україна переможе, це лише питання часу. Це лише питання того, скільки ще безглуздого кровопролиття спричинить росія. І те, що ми бачимо сьогодні, — це єдність G7, єдність у підтримці вас і в русі вперед», — сказав він.

Лідери обговорили формати оборонної співпраці та участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю.

Особлива увага — посиленню санкційного тиску на москву, зокрема на енергетичний і фінансовий сектори та тіньовий флот. Марк Карні оголосив, що Канада запроваджує новий пакет санкцій проти понад 160 суб’єктів, пов’язаних із російським тіньовим флотом.

Крім того, обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Президент подякував Канаді за внесок у Фонд енергетичної підтримки України. Прем’єр­міністр зазначив, що Канада продовжить допомагати Україні в енергетичному секторі та відновленні.

Президент України провів зустріч із директоркою­розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Глава держави подякував за допомогу України й програми МВФ, які сприяють нашій економічній стабільності та є важливим сигналом довіри для всіх міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва детально обговорили продовження підтримки України й домовилися про подальшу співпрацю.

Президент поінформував про реалізацію реформ для зміцнення економічної безпеки. Він зазначив, що успішне завершення нещодавньої місії фонду — вагомий результат і важливий крок для подальшого зміцнення фінансової стабільності України.

Джерело:

Офіс Президента