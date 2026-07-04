Уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку здійснення державного нагляду (контролю) під час воєнного стану. Рішення дасть змогу уникнути проведення перевірок щодо об’єктів нерухомості бізнесу, які постраждали внаслідок війни або розташовані на небезпечних територіях.

Як повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, відтепер перевірки не проводитимуть щодо нерухомого майна, яке: знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій; розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях, на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Тобто на десятках тисяч об’єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуть перевірки.

«Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, — зазначила очільниця уряду. — Однак державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров’я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов’язань».

Для українців урядове рішення означає насамперед стабільнішу роботу підприємств і збереження робочих місць. Менше часу та ресурсів на проходження перевірок дасть змогу спрямовувати кошти на виплату заробітних плат, підтримку виробництва та розвиток. Водночас скорочення адміністративних витрат допомагає стримувати зростання собівартості продукції та послуг, а отже сприяє стабільності цін.

Крім того, безперервна робота підприємств забезпечує стабільні надходження податків і обов’язкових платежів до бюджетів. Це створює фінансову основу для виплати пенсій і соціальної допомоги, фінансування освіти, охорони здоров’я, сектору безпеки і оборони, а також відновлення інфраструктури.

Програми підтримки

Продовжують діяти інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів. Зокрема, нова програма доступного кредитування на відновлення підприємств до 150 млн грн під 0,1% в перші два роки — у межах програми «Доступні кредити 5—7—9%». Програма працює з 1 липня, докладно про неї: https://madeinukraine.gov.ua/credit­recovery.

Компенсація страхової премії до 3 млн грн для всіх регіонів та компенсація збитків до 30 млн грн для прифронтових областей. Подати заяву можна через Дія.Бізнес або платформу ЕКА: https://madeinukraine.gov.ua/insurance­war­risks.

Гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 млн грн: https://madeinukraine.gov.ua/granty­na­vidnovlennya.

Компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів у межах програми «Точка опори»: https://madeinukraine.gov.ua/tochka­opory.

В Україні впроваджують чіткий механізм виявлення та обліку відходів, власника яких не встановлено. Новий порядок надасть органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям додаткові інструменти для швидкого та ефективного реагування у разі виявлення таких відходів, забезпечить їхній належний облік та сприятиме подальшому обробленню відповідно до вимог законодавства. Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 1 липня.

Водночас держава отримає більш прозорий механізм контролю за проблемними територіями та додаткові інструменти для наведення порядку в галузі управління відходами.

Очікується, що ухвалені зміни сприятимуть зменшенню кількості несанкціонованих сміттєзвалищ, зниженню ризиків забруднення ґрунтів, водних ресурсів та атмосферного повітря, а також поліпшенню екологічної ситуації у громадах.

Постанову спрямовано на виконання вимог Закону України «Про управління відходами».

Нові робочі місця в машинобудуванні

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення індустріального парку «Будшляхмаш» до Реєстру індустріальних парків. Втілення проєкту дасть змогу створити майже 500 робочих місць та посилити промисловий потенціал Київської області.

Індустріальний парк створено в місті Бровари Київської області строком на 34 роки. Його площа становить 11,4 га. На території парку заплановано розміщення підприємств з виробництва комунальної техніки і устаткування, причепів та напівпричепів, а також ремонту і монтажу машин й устаткування.

Ініціатор створення індустріального парку — ТОВ «Атоміс». Загальний обсяг запланованих інвестицій становить 1,26 млрд грн з різних джерел, зокрема із залученням державного стимулювання.

«Машинобудування — основа технологічної незалежності країни та один із секторів, у яких Україна має реальний потенціал для зростання. Індустріальний парк «Будшляхмаш» відкриває можливості для відкриття нових виробництв, створення робочих місць і залучення понад мільярда гривень інвестицій на Київщині. Такі проєкти допомагають перетворювати промисловий потенціал регіонів на конкретні результати для економіки», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Внесення індустріального парку «Будшляхмаш» до Реєстру індустріальних парків підвищить інвестиційну привабливість Київської області, створить умови для розвитку машинобудування та сприятиме розширенню виробничих можливостей України.

Індустріальні парки — частина політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та один з інструментів залучення інвестицій у виробничий сектор економіки.

Умови кредитних договорів зберігаються

Кабінет Міністрів передав Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (ДМЖ) зі сфери управління Міністерства розвитку громад та територій до сфери управління Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

«Мінрозвитку формує державну політику щодо житла та Національну житлову стратегію. Мінекономіки вже має ефективний інструмент її реалізації — доступну іпотеку «єОселя». Програми Держмолодьжитла також є інструментами державної житлової політики. Передача фонду до сфери управління Мінекономіки дасть змогу узгоджено планувати роботу різних механізмів житлової підтримки. Для тих, хто вже взяв участь у програмах ДМЖ, всі умови договорів зберігаються», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Урядове рішення стосується лише зміни органу управління фонду. Надалі Держмолодьжитло та Укрфінжитло продовжать працювати як окремі юридичні особи і реалізовувати свої програми на чинних умовах.

Важливо: усі програми Держмолодьжитла продовжують діяти, а умови кредитних договорів зберігаються. Якщо родина вже отримала пільговий кредит через Держмолодьжитло, вона й далі сплачує його на умовах, визначених договором.

Для забезпечення стабільного фінансування програм Держмолодьжитла Мінекономіки активно співпрацює з міжнародними партнерами, які підтримують ці програми, зокрема зі Світовим банком, Банком розвитку Ради Європи, Міжнародною організацією з міграції та Кредитною установою для відбудови KfW.

З огляду на необхідність проведення організаційних процедур з партнерами через зміну органу управління уряд відтермінував передачу бюджетних призначень за відповідними програмами Держмолодьжитла до Мінекономіки до 1 вересня 2026 року. Такий перехідний період дасть змогу оновити й переукласти необхідні документи і зберегти стабільну роботу установи. Відповідальним виконавцем бюджетних програм залишається Держмолодьжитло.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства