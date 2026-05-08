Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила, що з 1 вересня програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Це повний цикл підтримки і для тих, хто лише планує відкрити власну справу, і для підприємців, які працюють: на започаткування бізнесу — від 100 до 300 тис. грн (з можливістю збільшення до 500 тис. грн); на масштабування — від 500 тис. до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн).

Обсяг гранта залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

У межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку.

«Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць — збільшили мікрогранти до 300—500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді — до 200 тисяч грн на започаткування бізнесу, — зазначила очільниця уряду. — Працюємо, щоб можливості відкрити власний бізнес були доступні у громадах у всій країні».

Важливі зміни

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок­посадовиць під час воєнного стану. Про це повідомила Юлія Свириденко.

«Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень», — зазначила очільниця уряду.

Зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, провідних керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема членів Кабінету Міністрів, керівництва міністерств і центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави.

На засіданні Кабінету Міністрів розглянули питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками і дали відповідні завдання. «Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» має невідкладно забезпечити виконання попередніх рішень уряду й у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління. Очікуємо більшої швидкості та відповідальності у виконанні поставлених завдань», — повідомила Прем’єр­міністр.

Мінфіну разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління «Сенс Банку», а також пришвидшити його приватизацію.

«Банк потрібно приватизувати цього року. За потреби — ухвалити і кадрові рішення», — наголосила очільниця уряду.

Пріоритетний для приватизації й Укргазбанк, тривають відповідні підготовчі процеси.

Виплати за підвищений ризик

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання коштів з резервного фонду державного бюджету для державної допомоги працівникам, залученим до аварійно­відновлювальних робіт після ракетно­дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Ідеться про підтримку фахівців підприємств паливно­енергетичного комплексу, житлово­комунального господарства, інших галузей діяльності, а також залізничного транспорту загального користування. Вони безпосередньо працювали над ліквідацією наслідків пошкоджень та відновленням інфраструктури. Загальний обсяг фінансування становить 263460,0 тис. грн. З них 196680,0 тис. грн спрямовано Міністерству енергетики та 66780,0 тис. грн — Міністерству розвитку громад та територій. Окремо рішенням передбачено внесення змін до попередніх урядових розпоряджень, що дасть змогу збільшити обсяги виплат за січень та лютий 2026 року.

«Це рішення дає змогу підтримати людей, які працюють у найскладніших умовах і забезпечують відновлення критичної інфраструктури. Ідеться про тих, хто щоденно повертає світло, тепло і базові послуги у громади після атак. Така допомога — важлива складова стійкості країни», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів. Реалізація рішення забезпечить своєчасну виплату матеріальної допомоги працівникам аварійно­ремонтних та відновлювальних підрозділів і посилить спроможність держави оперативно реагувати на наслідки атак та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами XXV зимових Олімпійських ігор», яку розробило Міністерство молоді та спорту. Рішення спрямоване на відзначення українських спортсменів і тренерів за гідні результати, продемонстровані на XXV зимових Олімпійських іграх, що відбулися з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна­д’Ампеццо (Італійська Республіка).

