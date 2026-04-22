Видатки загального фонду держбюджету за І квартал 2026 року становили 916,4 мільярда гривень

За інформацією Державної казначейської служби України, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень — березень 2026 року становить 916,4 млрд грн, що на 60,4 млрд грн, або на 7,1%, більше, ніж за аналогічний період торік. У березні видатки становили 369,1 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — березень 2026 року становили 570,9 млрд грн, або 62,3% усіх видатків загального фонду.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

408,4 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (зокрема у березні — 148 млрд грн), або 44,6% загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2026 року (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 58,9 млрд грн, або на 16,9%);

169,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у березні — 63 млрд грн), або 18,5% загального обсягу видатків, що на 10,6 млрд грн, або на 6,7% більше, ніж за аналогічний торішній період (кошти було спрямовано зокрема на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово­комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу);

108,6 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у березні — 69,9 млрд грн), або 11,9% загального обсягу видатків (кошти було спрямовано зокрема на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України; забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру);

98,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у березні — 47,8 млрд грн), або 10,7% загального обсягу видатків (кошти було спрямовано зокрема на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно­мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг; перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення);

65 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у березні — 15,6 млрд грн), або 7,1% загального обсягу (за торішній аналогічний період зросли на 6,5 млрд грн, або на 11,2%);

54,9 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у березні — 18,7 млрд грн), або 6% загального обсягу (за аналогічний періоду торік зросли на 16,3 млрд грн, або на 42,2%).

Нагадаємо, за січень — березень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 734,6 млрд грн, повідомляє Мінфін.