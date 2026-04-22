Кабінет Міністрів ухвалив зміни до методики нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. Рішення спрямоване на підтримку аграріїв, зокрема у прифронтових регіонах, і враховує сучасні виклики, пов’язані із кліматичними змінами й наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС.

Оновлена методика дасть змогу точніше оцінювати землі, зокрема у південних областях: Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

«Під час оцінки тепер враховуватимуть актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення», — прокоментувала Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Запроваджені зміни забезпечать точнішу і справедливішу оцінку вартості земель, від якої напряму залежить податкове навантаження й економіка роботи аграріїв.

Крім того, спрощується доступ до інформації. Власники та користувачі земельних ділянок зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати. Документи міститимуть більше деталізованої інформації про характеристики ділянки та складові розрахунку, що дасть змогу чітко розуміти, як формується оцінка.

Юлія Свириденко подякувала кожному аграрієві, який у складних умовах продовжує працювати задля продовольчої безпеки та стійкості України.

«Ми оновлюємо підходи до нормативної грошової оцінки землі так, щоб вона точніше відображала реальні умови, в яких нині працюють аграрії. Для південних регіонів, які зазнали істотного впливу кліматичних змін і наслідків руйнування Каховського гідровузла, це питання об’єктивності й економічної справедливості. Водночас робимо систему зрозумілішою і прозорішою: люди та бізнес мають бачити не лише кінцеву цифру, а й логіку її формування», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Уряд продовжує системну роботу над створенням безпечного освітнього середовища для дітей та педагогів. На засіданні Кабінету Міністрів затвердили розподіл фінансування на облаштування укриттів у закладах освіти. Про це повідомила Прем’єр-міністр. Зокрема, для шкіл передбачено 2,7 млрд грн на реалізацію 61 проєкту у прифронтових громадах з різним рівнем безпекових ризиків.

«Попередній розподіл на ще 30 проєктів проведено в березні. Загалом 2026 року буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 мільярдів гривень», — зазначила очільниця уряду.

Ремонти і будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти здійснюють громади за рахунок державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком (LEARN). Понад 972 млн грн буде спрямовано на будівництво 18 підземних укриттів у дитячих садках Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

«Десятки тисяч дітей у всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах без вимушених перерв через повітряні тривоги», — наголосила Юлія Свириденко й додала, що пріоритетом залишаються прифронтові громади, а також об’єкти, які мають завершити цього року.

