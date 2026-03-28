Уряд розширив повноваження ЕКА, щоб підтримати бізнес, який залучає фінансування на модернізацію виробництва, відбудову і нові проєкти

Експортно­кредитне агентство отримало право самостійно визначати умови страхування інвестиційних кредитів, зокрема перелік ризиків, які покриваються. Відтепер ЕКА самостійно визначатиме умови страхування через внутрішні документи, затверджені наглядовою радою агентства. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 25 березня.

«Розширення повноважень ЕКА у страхуванні інвестиційних кредитів дасть змогу агентству оперативно реагувати на потреби ринку і пропонувати банкам ширше страхове покриття. Це пряма підтримка бізнесу, який залучає фінансування на модернізацію виробництва, відбудову потужностей і нові експортно орієнтовані проєкти», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Раніше постанова Кабміну №388 чітко визначала межі діяльності ЕКА: установа могла страхувати інвестиційні кредити лише від воєнних та політичних ризиків. Тепер цю норму знято з рівня урядового регулювання. Надалі перелік ризиків визначатиметься на рівні внутрішніх політик агентства.

Нагадаємо, Національний банк України офіційно визнає страхове покриття ЕКА прийнятним забезпеченням за кредитом. Це означає, що якщо компанія­позичальник має страховий договір з ЕКА, банк може видати інвестиційний кредит без вимоги додаткової застави.

Ще 2 тисячі родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А зможуть отримати портативні зарядні станції. Уряд забезпечив відповідний механізм фінансування, який дасть змогу продовжити та масштабувати розпочату раніше програму цільової підтримки. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.«Ухвалили рішення збільшити до 30% частку бюджетних коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, які можна спрямовувати на закупівлю та доставку таких пристроїв», — зазначила Прем’єр.

Закупівлю обладнання здійснює АТ «Фонд декарбонізації України», а доставку — АТ «Укрпошта». Одразу після закупівлі та доставки станцій в Україну їх передають відповідно до списків, які отримав фонд.

Раніше 10 тисяч родин дітей з інвалідністю підгрупи А отримали портативні зарядні станції орієнтовною ємністю 2 кВт·год.

Подати заявку на отримання портативної зарядної станції можна до 1 квітня 2026 року через територіальні органи Пенсійного фонду України.

Законодавчі зміни для ветеранів

Кабінет Міністрів схвалив внесення змін до Закону «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Головна ідея — дати уряду більше повноважень визначати особливості застосування державних соціальних нормативів щодо ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. Для цього до чинного закону запропоновано додати нову статтю.

Зокрема, Кабінет Міністрів зможе встановлювати особливості застосування державних соціальних нормативів для доступу ветеранів, ветеранок і їхніх сімей до соціальних, медичних, реабілітаційних, освітніх, інших послуг; пріоритетність в отриманні цих послуг; додаткові критерії якості, щоб послуги були доступнішими та ефективними. Такі зміни дадуть змогу зробити державну підтримку більш адресною — тобто такою, що краще враховує потреби конкретних людей. Чіткі правила і пріоритетність у доступі до послуг означають належну підтримку для тих, хто її найбільше потребує.

Зміни також дадуть змогу ефективніше використовувати державні ресурси та створять правові передумови для моніторингу якості соціальних стандартів щодо ветеранської спільноти.

Наступний крок — розгляд законопроєкту у Верховній Раді України.

Програму розмінування спростили

Уряд спростив для агровиробників можливість розмінувати їхні землі коштом держави. Також право на покриття витрат на гуманітарне розмінування отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі і які користуються земельними ділянками державної власності.

«Вкрай важливим пунктом рішення є спрощення процесу розмінування для фермерів. Раніше вони ще мусили відкривати в банках ескроу­рахунки, на які зараховували кошти для оплати вартості робіт з розмінування. Відтепер це здійснюватиме Центр гуманітарного розмінування, а фермерам достатньо буде лише подати відповідну заявку», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Бюджетні кошти, перераховані на ескроу­рахунки до 31 грудня 2025 року, й надалі можна використовувати відповідно до раніше підписаного договору.

Державна програма «Гуманітарне розмінування» передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтвердив Центр гуманітарного розмінування. Вони також мають відповідати певним вимогам: не перебувати під санкціями РНБО; не мати серед кінцевих власників громадян держави­агресора; не перебувати у процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності; не бути пов’язаними із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.

Заявку для участі у програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Повернення історичних назв

Кабінет Міністрів затвердив порядок повернення історичних назв географічним об’єктам, які містять символіку російської імперської політики. Рішення дасть змогу забезпечити єдині підходи до перейменування у всій країні, системно очистити топонімію від імперських наративів та відновити історичну топонімію корінних народів.

Порядок визначає чіткий механізм дій для органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо виявлення географічних об’єктів з назвами, що містять символіку російської імперської політики, ухвалення рішень про повернення їм історичних назв. Документ також посилює участь громад у прийнятті відповідних рішень. Зокрема, порядок визначає механізми виявлення історичних географічних назв об’єктів, процедури підготовки відповідних пропозицій про перейменування; зобов’язує органи місцевого самоврядування враховувати рекомендації Українського інституту національної пам’яті, висновки НАН України та підсумки консультацій з корінними народами і громадськістю; встановлює особливості перейменування об’єктів. Під час перейменування об’єктів на тимчасово окупованих територіях обов’язкові для врахування висновки Національної комісії зі стандартів державної мови та Держгеокадастру.

Головна мета урядового рішення — забезпечити виконання законодавчих норм щодо деколонізації топонімії, відновити історичну справедливість та зберегти культурну спадщину корінних народів України. Порядок створює прозорий і зрозумілий механізм повернення історичних назв географічним об’єктам. Важливо, що цей процес відбуватиметься із залученням наукової спільноти, корінних народів та громадськості.

