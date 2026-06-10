У межах візиту Єврокомісара з питань розширення Марти Кос у Києві відбулася публічна дискусія «Україна на шляху до вступу: як втілити наступне розширення ЄС»

Із наближенням відкриття для України і Молдови першого переговорного Кластера «Основи процесу вступу в ЄС» євроінтеграція переходить до нової фази. У цей надважливий момент представники державних інституцій, експертного середовища та громадянського суспільства зібралися для обговорення наступних кроків на шляху держави.

Україні довелося рухатися до членства в ЄС за безпрецедентних обставин, яких не долала жодна інша країна. Попри необхідність оборонятися від російської агресії, Україна не зупиняється в просуванні реформ та зміцненні інституцій, що сприяє її рухові європейським шляхом.

Майбутній вступ України докорінно змінює уявлення про розширення ЄС, адже воно знову опиняється в центрі європейського політичного порядку денного як стратегічно важлива інвестиція у безпеку та стійкість континенту.

З огляду на це дискусія зосередилася на трьох питаннях: що необхідно реалізувати впродовж найближчих місяців для збереження нинішньої динаміки, які політичні та інституційні рішення будуть визначальними, а також як вступ України до ЄС зумовлюватиме формування майбутнього Європи впродовж наступного десятиліття.

У дискусії за модерації Посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової взяли участь віцепрем’єр­міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, запрошений політичний експерт з розширення ЄС «Європейського політичного інституту у Києві» (EPIK) Геральд Кнаус.

«Наступні шість місяців будуть надзвичайно важливими для процесу розширення ЄС. Нашим пріоритетом залишається відкриття всіх переговорних кластерів. Завдяки підходу frontloading Україна вже виконала значну частину підготовчої роботи, тому зараз важливо завершити цей етап і перейти до повноцінних переговорів», — зазначив Тарас Качка. — Водночас не менш важливим залишається продовження реформ. Верховенство права — це основа процесу вступу до ЄС, адже воно лежить в основі самого Європейського Союзу. Багато реформ уже перебувають на просунутій стадії реалізації, тому зараз важливо належно оцінити досягнутий прогрес. Саме для цього важливими є такі інструменти, як Щорічний пакет розширення ЄС та Interim Benchmark Assessment Report (IBAR), які дозволять оцінити готовність України до наступних етапів вступного процесу».

«Для Верховної Ради одне з головних завдань найближчих місяців — адаптація внутрішніх процедур до безпрецедентного обсягу законодавства, пов’язаного із вступом до Європейського Союзу. Дуже важливо мати чітке розуміння часових рамок процесу вступу. Наше суспільство потребує зрозумілого бачення подальших кроків і перспектив членства, адже це допоможе зберігати підтримку реформ та впевненість у незворотності європейського курсу України», — зауважив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

У доповіді Марта Кос повідомила: «Я надзвичайно рада, що ми на порозі відкриття Кластера 1. Такий важливий крок очікуємо у середині червня, і це спільне досягнення уряду та парламенту, але передусім також громад та суспільства — усього українського народу. Європейська інтеграція — загальнонаціональний проєкт, тому наступний етап вступу вимагає загальнонаціональних зусиль. Розширення — це не про дати і графіки, а про втілення реформ. Наступні місяці будуть вирішальними, тож Україні необхідно послідовно впроваджувати реформи. Це може бути непросто, але очевидно, що Україна — частина Європи, а єдність всередині України — запорука європейської підтримки».

Геральд Кнаус зазначив: «Імідж України в Європі кардинально змінився з 2022 року. Нині Україна робить такий самий внесок у європейську безпеку, як і європейці — в Україну своєю бюджетною підтримкою, зокрема військовими витратами на користь України. Це взаємна залежність, яка зазнала разючих змін».

«Україна вже неодноразово показала, що здатна дивувати Європу стійкістю суспільства, рішучістю інституцій та здатністю адаптуватися в умовах безпрецедентного тиску. Я переконаний, що Україна може здивувати нас ще раз — успішно втіливши реформи та довівши, що вступ до ЄС є не лише стратегічним вибором, а й практичним шляхом до добробуту, безпеки та повноправного членства в ЄС», — підкреслив директор Європейського політичного інституту у Києві (EPIK) Маттео Мекаччі.

Джерело:

Служба віцепрем’єр­міністра