Після повернення з військової служби бойові медики можуть продовжити рятувати життя вже в цивільній системі охорони здоров’я. Для цього достатньо звернутися до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у будь­якому регіоні України й працевлаштуватися на посаду екстреного медичного техніка.

Інтеграція бойових медиків, які звільнилися зі служби, в цивільну систему охорони здоров’я — один із пріоритетів державної політики у галузі охорони здоров’я, визначених Планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік. Держава прагне, щоб кожен бойовий медик, який звернеться до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, мав змогу отримати роботу за набутою у війську професією. Таку можливість відкрив професійний стандарт «Екстрений медичний технік», затверджений у вересні 2025 року. Він дає змогу бойовим медикам без додаткового навчання працевлаштуватися в системі екстреної медичної допомоги, а вже після цього підтвердити професійну кваліфікацію. Скористатися цією можливістю можуть особи, які мають свідоцтво про присвоєння професійної кваліфікації «Бойовий медик» і проходили військову службу на посаді бойового медика взводу у Збройних Силах України або інших військових формуваннях. Після працевлаштування екстрений медичний технік має протягом року скласти кваліфікаційний іспит на підтвердження професійної кваліфікації, а якщо ще не має посвідчення водія відповідної категорії — отримати його протягом двох років.

Бойові медики, які здобули поглиблену підготовку з тактичної догоспітальної допомоги та мають відповідний досвід служби, можуть одразу претендувати на присвоєння професійної кваліфікації екстреного медичного техніка І або ІІ класу.

Досвід, який бойові медики набули під час війни, надзвичайно цінний для цивільної системи екстреної медичної допомоги. Їхні знання, навички та вміння діяти в критичних ситуаціях сприятимуть посиленню команд центрів екстреної допомоги та забезпеченню пацієнтам ще якіснішої допомоги.

Докладну інформацію про працевлаштування можна отримати у центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у регіонах.

Джерело:

Міністерство охорони здоров’я