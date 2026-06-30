Президент Володимир Зеленський відзначив військових і цивільних українців державними нагородами під час урочистостей на території Києво­Печерської лаври. Глава держави наголосив, що 30 років тому українці перестали жити за старим і чужим законом й почали будувати своє життя на нових принципах, головний з яких — право України бути суверенною, неподільною та незалежною.

Не лише літери на папері

«Але будь­які статті Конституції були б лише буквами на папері без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи та робити це в єдності», — акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українці багато разів демонстрували єдність, і одним із таких виявів були спільні дії працівників ДСНС, Києво­Печерської лаври та священників, які разом рятували реліквії після російського обстрілу 15 червня.

«Це символічно, це прояв нашої зрілості і зокрема розуміння Конституції України, яка дає українцям орієнтири, але далі саме наші люди наповнюють її змістом, наповнюють життям щодня й доводять: сила Основного Закону не у юридичній красі статей, а у справжній єдності України», — зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна сильна тоді, коли одним цілим стають держава, церква, військо, народ та весь світ, який допомагає нам заради миру.

«Нехай це прямо не записано у Конституції України, але точно відповідає духу закону, за яким ми будуємо своє життя у цей складний час, і точно відповідає тим світлим ідеям, з якими захищали Україну і незалежність наші полеглі герої, наші героїчні воїни й всі, хто віддав своє життя, щоб наша держава жила», —наголосив Президент.

Пам’ять усіх полеглих за Батьківщину вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні такі звитяжці.

Сержант Сергій Лазар. Брав участь у боях на Миколаївщині, Донеччині, Луганщині. За три дні у січні 2023 року підрозділ під його командуванням знищив майже взвод російських загарбників. 25 листопада 2024 року під час ворожого штурму Сергій Лазар знищив двох окупантів, але зазнав смертельного поранення.

Капітан Олександр Подвишенний. Із січня 2022 року до січня 2024­го виконував завдання з охорони державного кордону з Білоруссю. З березня 2024 року командував зведеною ротою та понад 75 днів керував обороною на позиціях поблизу Кринок на Херсонщині. Зазнав поранення, але залишився на позиції та знищив у стрілецькому бою понад десятеро окупантів. 30 травня 2024 року зазнав важкого поранення, але продовжив командувати боєм, в якому загинув.

Президент також відзначив Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали гідні захисники держави.

Сержант Єгор Глотов. Попри поранення понад 35 днів тримав оборонні позиції під постійним ворожим вогнем. Особисто знищив майже взвод окупантів, БМП та кулеметний розрахунок. Разом із побратимами взяв у полон двох ворогів і забезпечив успішний вихід групи з оточення.

Молодший сержант Василь Куць. У 2025 році на Донеччині штурмова група під його командуванням знищила понад 40 окупантів, одного захопила у полон. Торік Василь Куць вивів групу з ворожого оточення, яке тривало понад два тижні. Евакуював загиблих українських воїнів.

Капітан Сергій Хлистунов. З першого дня повномасштабної російської агресії очолював мобільну групу з оборони стратегічно важливої траси на Одещині, керував наступальними діями на Миколаївщині. З літа 2024­го до лютого 2025 року виконував наступальні та оборонні завдання на Донеччині. За цей час разом із підлеглими знищив понад два десятки одиниць бронетехніки та мінометів і понад сотню окупантів.

Президент вручив п’ятьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Головний сержант Артем Журавель. Особисто знищив десятьох окупантів. Разом із побратимами захопив у полон двох загарбників, кілька радіостанцій та особисті документи ворогів. Під час переміщення військових на позиції знищив два ворожі ударні дрони і запобіг втратам та пораненням серед особового складу.

Солдат Роман Стасюк. Під час розвідки виявив ворожих штурмовиків і знищив їх ударним дроном. Зі стрілецької зброї особисто відбив наступ, знищив кілька окупантів, а згодом збив два ворожі FPV­дрони. Під час іншого наступу загарбників самостійно зайняв сусідній опорний пункт, шквальним вогнем зупинив ворога і знищив трьох окупантів.

Головний сержант Андрій Шкуруп. Очолював розвідувальні операції, проникав у тил ворога, здобував інформацію про розташування його вогневих позицій та кількості окупантів. Із серпня до грудня 2025 року під час оборони Мирнограда забезпечив знищення 11 ворожих ДРГ та виявив сімох цивільних коригувальників вогню загарбників.

Старший солдат Віталій Яровий. Із лютого 2024 року виконує бойові завдання та відбиває штурми ворога в Донецькій, Луганській та Харківській областях. У лютому цього року знищив російський БпЛА, який атакував очолювану ним групу воїнів, і допоміг евакуювати двох поранених бійців із сусіднього бліндажа.

Молодший сержант Олександр Волошин. Протягом 37 днів безперервно керував обороною вогневої позиції. Брав участь в евакуації поранених захисників. Під час однієї з ротацій зазнав поранення внаслідок атаки FPV­дрона і самостійно надав собі та побратимові допомогу, а потім вивів підрозділ із зони вогневого ураження.

Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня міністрові внутрішніх справ України Ігореві Клименку.

Президент відзначив орденами «За мужність» та Данила Галицького і медаллю «Захиснику Вітчизни» рятувальників та поліцейського, які брали участь у порятунку Успенського собору після російського обстрілу.

Медаллю «За військову службу Україні» відзначено капелана Василя Федоренка, який брав участь у боях в Маріуполі та боронив, а також хрестив українських воїнів. Понад три роки окупанти тримали його у полоні. Пройшов тортури, «коридори смерті» та голод. Василя Федоренка змогли повернути додому з полону 14 червня 2025 року.

Медаллю «За врятоване життя» нагороджено студентку Вінницького медичного фахового коледжу імені академіка Д. К. Заболотного Каріну Олєйнік, яка допомагала пораненим внаслідок російської атаки на Вінницю в березні цього року.

Президент вручив нагороди священникам, акторам, спортсменам, журналістам та надав почесні звання.

Орденом Ярослава Мудрого V ступеня відзначено предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія. За підтримки предстоятеля ПЦУ в Україні працюють проєкти благодійності, соціальної допомоги, підтримки молоді та жителів прифронтових територій, розвитку капеланського служіння.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено багаторазову чемпіонку й призерку чемпіонатів світу та Європи з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан. У червні цього року на чемпіонаті Європи в Португалії вона встановила унікальний рекорд: здобула чотири золоті медалі на одному турнірі. Володарка численних нагород, серед яких золота етапу Кубка світу — 2026 у Сегеді.

Відзнаку «Національна легенда України» отримав воєнний кореспондент телеканалу «1+1», письменник та сценарист Андрій Цаплієнко. Понад 25 років він веде репортажі з гарячих точок у різних країнах. Від початку 2014­го висвітлює російську агресію проти України. У березні 2022 року зазнав поранення під час обстрілу гуманітарного коридору в Чернігівській області.

Символ нашої державності і свободи

Україна — молода держава давнього народу. Цю рису відображає наша Конституція — 30­річний документ, що спирається на багатовікову традицію державотворення. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Основний Закон 30 років тому визначив вибір українців мати суверенну, демократичну, правову державу. А віднедавна ще й закріпив наш незворотний рух до повноправного членства у Європейському Союзі. Дякую нашим Захисникам і Захисницям, які щодня обстоюють цей вибір. Дякую кожному з мільйонів українців, які щоденною працею зміцнюють державу», — зазначила очільниця уряду.

Юлія Свириденко взяла участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Конституції в Києво­Печерській лаврі.

«Це символ нашої державності та тисячолітньої історії прагнень до знання, до свободи, до спільного європейського культурного, духовного та політичного процесу. Наша Конституція — це результат цього шляху та історичних надбань української нації», — наголосила Прем’єр­міністр.

Вона зазначила, що Захисники і Захисниці, а також мільйони українців, які працюють на користь держави, продовжують цей процес у складний час війни: «Завдяки їм ми вистоїмо, захистимо наше найголовніше право — право бути господарями на своїй землі».

З нагоди Дня Конституції генеральний директор Національного заповідника «Києво­Печерська лавра» Максим Остапенко представив високим гостям пам’ятний знак гетьманові Івану Мазепі та його клейнод, які встановили у Лаврі.

«Ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво­Печерській лаврі, абсолютно справедливо стоятиме погруддя великого українця і покровителя Лаври Івана Мазепи. Століттями росія бруднила його ім’я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа — зрадник. Це брехня, і ця брехня програла назавжди», — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Іван Мазепа — видатний державний і військовий діяч, меценат і глава козацької держави. За його опіки Києво­Печерська лавра розквітла храмами, дзвіницями й унікальним українським бароковим обличчям.

Пам’ятний знак має вигляд бронзового бюста, зображення якого взяли з портрета гетьмана 1706 року авторства Мартіна Бернігерота. Завдяки Іванові Мазепі було профінансовано зведення мурів та фортифікаційного комплексу навколо Верхньої лаври, ініційовано будівництво та перебудову храмів, серед яких Успенський собор, Троїцька надбрамна церква та церква Всіх Святих. Він також сприяв розбудові лаврської друкарні та розвитку лаврського книгодрукування.

Молитва за справедливий мир

Під час урочистостей з нагоди 30­ї річниці Конституції України Володимир Зеленський оголосив про започаткування нової нагороди — ордена Європи. Він зазначив, що Україна вже пройшла великий шлях: розпочалися переговори щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі та вже відкрито перший переговорний кластер. За словами Президента, кожен такий крок поєднує Україну і ЄС, українців і всю Європу.

«За кожним таким успіхом держави стоять наші громадяни, стоять наші воїни і всі наші люди, які захищають безпеку й захищають майбутнє всієї Європи і які щодня всіма справами наближають не просто вступ, а утвердження нас як невід’ємної частини спільного європейського дому», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що орденом відзначатимуть людей за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародної співпраці в інтересах демократії, миру та добросусідства.

Президент і перша леді Олена Зеленська взяли участь у спільній молитві за Україну, що відбулася у Києво­Печерській лаврі. Глава держави наголосив, що вперше молитва поєднала священників з різних регіонів та міст України: Харківщини, Сумщини, Дніпра, Чернігова, Ірпеня, чиї церкви пошкодили і зруйнували російські удари. Разом із ними за Україну молилися священники з Бердянська, Одещини і Тернопільщини, які пройшли пекло російського полону.

Як зазначив священник Православної церкви України Валентин Гороховський, держава має надалі захищати свободу релігії в Україні від російських імперських зазіхань. За його словами, Україна має здобути перемогу над агресором, а справедливий мир стане нагородою для всього народу — можливістю жити у своїй державі та молитися у рідній церкві.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ