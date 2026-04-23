Урядовці, народні депутати, міські голови та експерти обговорили на Раді коаліції підготовку до наступної зими в умовах загроз із боку ворога

На засіданні Ради коаліції Прем’єр­міністр Юлія Свириденко обговорила з народними депутатами, міськими головами та експертами можливості дерегуляції в галузі енергетики.

«Уряд разом з регіонами і громадами реалізує плани стійкості. Готуємося до наступного опалювального сезону вже зараз — враховуємо досвід цієї складної зими і нові загрози з боку ворога», — наголосила Прем’єр­міністр.

Один з головних елементів — розвиток розподіленої генерації.

«Маємо чітку ціль забезпечити 4 ГВт потужностей у країні. Для цього уряд спростив процедури підключення, скоротив строки встановлення, зменшив кількість дозволів та оновив регуляторну базу. Це вже дає результат», — наголосила Юлія Свириденко й додала, що потенціал для подальшого спрощення є. За її словами, окрему увагу приділили запитам, які уряд отримує від бізнесу і громад щодо затягування процедур та інших затримок від обленерго та облгазів.

«Це неприйнятно, коли йдеться про підготовку до зими в умовах загроз із боку ворога. Тому закликаю всі громади та підприємців, які стикаються з такими ситуаціями, повідомляти через платформу «Пульс» pulse.gov.ua. У разі виявлення зловживань з боку операторів систем розподілу електричної енергії та операторів газорозподільних систем буде ухвалено невідкладні кадрові рішення», — наголосила очільниця уряду.

«Міненерго веде активний діалог із представниками ринку. Проведено вже дві зустрічі, на яких ми опрацювали проблематику й потреби. НКРЕКП напрацювала зміни, які поліпшать умови для газової генерації», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Очільник Міненерго нагадав, що Президент України підписав закон №4834, який передбачає нововведення для об’єктів газотурбінної та газопоршневої генерації.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики наголосив, що влада продовжить опрацьовувати з ринком проблемні питання і впроваджувати рішення, які посилюватимуть стійкість української енергосистеми.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство енергетики