Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка відбулася на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Співорганізаторами заходу виступили Європейський Союз, Україна та Канада.

Маємо чітко фіксувати, де перебувають українські діти, відстежувати весь ланцюг викрадення та приховування цього злочину, повертати дітей і допомагати їм відновити нормальне життя. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до учасників засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Глава держави подякував Європейському Союзу та всім країнам, які долучилися до пошуку й повернення українських дітей. Президент зазначив, що учасників коаліції об’єднує спільна мета: розслідувати викрадення, повернути дітей і допомогти їм відновити нормальне життя у своїх родинах. За словами Президента, порятунок українських дітей дає шанс не тільки їм, а й країнам — не перетворити на попіл цінності, які визначають їхнє життя. Водночас виникає фундаментальне питання: як стало можливим, що росіяни просто викрали десятки тисяч дітей, сховали їх, відірвали від родин, а потім навчили ненавидіти державу, з якої їх викрали.

«Коли країна стає такою силою зла, яка не зупиняється навіть перед знищенням дитячих життів, це не можна розглядати як суто регіональну проблему, як щось, що відбувається «десь далеко». Якщо країна скоює такі злочини проти дітей, це означає, що вона здатна на будь­які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що вже створено справді глобальну коаліцію: від Канади, Латинської Америки, США й Аргентини до Європи та Японії.

«Сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз майже 50 країн об’єдналися в цій коаліції, і я вдячний за це», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив: майже щомісяця є результати, і діти повертаються додому, але набагато більше ще чекають на таку можливість. «Ми маємо чітко фіксувати, де перебувають діти, відстежувати весь ланцюг викрадення та приховування цього злочину, повертати дітей і допомагати їм знову знайти себе та відновити нормальне життя. Усе це непросто», — додав Президент.

Він відзначив роботу ініціативи Bring Kids Back UA та зусилля партнерів на рівні Європейської комісії, європейських інституцій, міжнародних організацій та керівництва кожної країни. Володимир Зеленський також подякував першим леді різних країн за допомогу у звільненні українських дітей.

Президент закликав продовжувати підтримку роботи Bring Kids Back UA зокрема через Механізм швидкого реагування, а також проєкти з розшуку, реінтеграції та реабілітації, і стратегічні комунікації. Глава держави наголосив, що питання повернення викрадених українських дітей має залишатися одним із головних у медійному та політичному порядку денному. Також необхідно забезпечити достатні ресурси для юридичної роботи.

«Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна та його спільників у викраденні дітей. Це глобальна справа, і наслідки за це мають бути глобальними. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по­справжньому відчути, що це неправильно», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що запроваджено нові санкції проти тих, хто викрадає дітей. Він наголосив, що тиск на росію не можна послаблювати, і санкції працюють.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей почала роботу 2 лютого 2024 року. 11 травня відбулася третя зустріч високого рівня, участь в якій узяли представники 63 країн і міжнародних організацій. Зокрема, міністр закордонних справ Канади Аніта Аннанд, глава дипломатії ЄС Кая Каллас, комісар ЄС Марта Кос, високопоставлені представники держав­членів та міжнародних організацій­членів коаліції, а також міжнародних партнерів України. Понад два десятки країн було представлено на рівні міністрів.

Андрій Сибіга заявив, що повернення українських дітей має бути невід’ємною складовою мирного процесу. Він наголосив, що доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів. Міністр нагадав, що росія вже пропонувала вносити дітей до обмінних списків, і підкреслив, що це неприйнятно — адже свобода дітей безумовна.

«росіяни бояться цієї теми й намагаються її применшити. Вони вимагають прибрати її з порядку денного, адже розуміють, що скоюють злочин, і бояться правосуддя», — зазначив він.

Глава МЗС звернув увагу на системні проблеми та недостатню ефективність міжнародних механізмів повернення незаконно депортованих росією українських дітей.

«Нам вдалося повернути понад 2 тисячі дітей. Але не завдяки міжнародним механізмам, а радше всупереч їм. Коли йдеться про реальне повернення дітей, допомогли окремі країни — Катар, США, Святий Престол та деякі інші, зокрема присутні в цій залі. Працювали наші спецслужби та державні інституції», — підкреслив Андрій Сибіга.

Міністр закликав Європейський Союз запровадити заборону на в’їзд для громадян росії, причетних до депортації, індоктринації та незаконного усиновлення викрадених українських дітей. Він наголосив, що міжнародна коаліція має стати дієвим механізмом повернення дітей. Для цього необхідно розробити чітку дорожню карту дій, посилити підтримку пошуку, повернення та реінтеграції дітей, забезпечити виконання резолюції ГА ООН, запровадити нові санкції проти винних у депортаціях і домогтися виконання ордерів МКС щодо путіна та львової­бєлової.

Андрій Сибіга подякував представникам Канади та ЄС за всебічну підтримку й практичну допомогу в пошуку викрадених українських дітей, їхній реабілітації та реінтеграції, зокрема завдяки критично важливій оперативній підтримці ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

У межах засідання учасники коаліції оголосили нові конкретні рішення та внески. Зокрема Велика Британія, Канада, Норвегія та ЄС запровадили нові санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб, задіяних у злочинах проти українських дітей.

ЄС оголосив про мобілізацію 50 млн євро для посилення системи захисту дітей в Україні, Литва надала додаткові 10 млн євро на протидію примусовій депортації дітей, а Німеччина — 1,4 млн євро на соціальну та психологічну допомогу. Велика Британія спрямовує 1,2 млн фунтів стерлінгів на ідентифікацію та повернення українських дітей. Канада оголосила про новий пакет підтримки України, який містить санкції за порушення прав українських дітей і 3,4 млн канадських доларів для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Польща також повідомила про надання майже 10 млн євро на підтримку українських біженців.

Словенія, Хорватія та Грузія оголосили про розроблення програм реабілітації для повернених українських дітей, а також організацію їхнього оздоровлення та відпочинку в літніх таборах.

На травень 2026 року задокументовано понад 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. Уже вдалося повернути в Україну понад 2129 дітей. За наявними оцінками, майже 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем росії на тимчасово окупованих територіях або були депортовані.

