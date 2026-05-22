Прем’єр­міністр Юлія Свириденко зустрілася з ветеранами в Києві. «Україна формує ветеранську політику просто під час війни. Для нас важливо зробити державну підтримку простою, доступною й ефективною саме там, де вона потрібна ветеранам. Працюємо над цим разом», — наголосила очільниця уряду.

Робота і ветеранський бізнес

Юлія Свириденко наголосила, що завдання влади — не лише допомогти з працевлаштуванням, а й створити можливості для професійного розвитку після служби. За її словами, до 2030 року уряд планує працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок. Разом з бізнесом триває робота над програмами навчання, перекваліфікації, підтримкою ветеранського підприємництва та грантовими програмами.

Житлові програми

Працює програма «єОселя» для ветеранів та учасників бойових дій. Цього року на житло для ветеранів і родин полеглих Захисників і Захисниць уже спрямували 5,4 млрд грн.

Супровід ветеранів

У громадах уже працюють понад 2600 фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки. Уряд планує збільшити кількість таких фахівців до 3400, особливо у прифронтових регіонах.

Цифрові послуги

Через платформу «Ветеран.PRO» вже доступні 225 сервісів від держави та обласних адміністрацій. Команда Мінветеранів продовжує розширювати ці можливості.

Фізичне та ментальне відновлення

Окремо в межах зустрічі обговорили забезпечення доступу до протезування, крісел колісних і фізичної реабілітації.

«Продовжуємо тримати постійний зв’язок і працювати над рішеннями для якісної адаптації після служби», — наголосила Юлія Свириденко.

