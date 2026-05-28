Саміт, який відбувся в Києві, — важливий захід, який задає вектори довгострокової стійкості економіки, енергетики та інфраструктури України для громад напередодні Конференції з відновлення України (URC2026). Глава держави у виступі наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна створила різні формати взаємодії з партнерами, серед яких співпраця між громадами, містами та регіональними владами за участю урядовців.

«Формат, який демонструє дуже чітко, як влаштоване життя у Європі й чому наш захист у війні здобув таку широку, таку глобальну підтримку», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що на саміті присутні представники Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Чехії, Словаччини, Бельгії, Великої Британії, Фінляндії, Нідерландів, США, Словенії, Молдови, Північної Македонії, Швейцарії, Угорщини.

«Сьогодні тут мер Будапешта, столиці, і сподіваюся, що ми обов’язково вирівняємо відносини між нашими країнами. Я впевнений у цьому. Це для всіх дуже важливо і в нашому регіоні, і — ми бачимо — в Європі загалом», — зауважив глава держави.

Уперше на такому саміті була присутня представниця Білорусі — голова об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська.

«Більшість із вас абсолютно чітко розуміє та відчуває, що означає вислів «За нашу і вашу свободу». Саме так ми зараз захищаємося вдома, в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших в Європі», — наголосив глава держави.

Президент акцентував, що один із пріоритетів для України нині — посилення протиповітряної оборони.

«Кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знову погрожують нам ударами, знову не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь і погрожують державам Балтії, Фінляндії, Молдові, Польщі», — сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, важливо й надалі посилювати стійкість українських громад. Зокрема, наша країна очікує на реальні результати щодо відбудови, залучення європейського бізнесу до співпраці від міжнародної Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Гданську.

Глава держави відзначив формат Карпатської інтеграційної ініціативи, яка об’єднує регіони України та частини Європи. Триває підготовка міжнародного форуму Карпатського макрорегіону.

Вдячні за прихисток українців

Президент подякував партнерам за постійну підтримку України, зокрема за прихисток українців, які були змушені залишити дім через російську агресію, і вручив державні нагороди й почесні відзнаки. Зокрема, орден Княгині Ольги III ступеня отримала міністр економіки, промисловості, захисту навколишнього середовища та енергетики землі Північний Рейн­Вестфалія та віцепрем’єр­міністр землі Північний Рейн­Вестфалія (Німеччина) Мона Нойбаур. З першого дня війни вона засудила агресію рф, ініціює відправлення гуманітарної допомоги для України, виступає за енергетичну незалежність Німеччини та Європи від російського газу, працює над розвитком економічних зв’язків з Україною.

Глава держави вручив відзнаки Президента України «Золоте серце» мерам французьких міст Нансі Матьйо Кляйну та Орлеана Сержу Груару, бургомістру польського Плонська Анджею Юзефу Петрасіку. Їх відзначено за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, надання гуманітарної допомоги, підтримку людей, які залишили свій дім.

Президент передав почесну відзнаку «Місто­рятівник» мерам: Будапешта — Ґерґею Корачоню, Таллінна — Михаїлу Килварту, Гданська — Александрі Марії Дулькевич, Сен­Жермен­ан­Ле — Арно Перікару. Цю відзнаку надано за солідарність з українським народом, всебічну допомогу нашим людям, які через повномасштабну російську війну вимушено виїхали з України, вагому підтримку нашої держави в захисті незалежності й суверенітету.

Відзнаку «Місто­рятівник» раніше було надано польським містам Жешуву, Перемишлю, Любліну, Хелму, Варшаві, а також Парижу, Празі та Вільнюсу.

Уряд — надійний партнер

«Важливо було бачити на саміті понад 100 представників 24 країн­партнерів після важких обстрілів Києва. Це важливий знак незмінної підтримки України та наших громад. Із 2022 року майже 500 українських громад уклали понад 2000 угод із 64 країнами. Наша мета — і надалі розширювати цю співпрацю, щоб ще більше громад, особливо прифронтових, будували партнерства і посилювали роботу, яка вже триває на місцях», — зазначила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що уряд спільно з громадами реалізує плани стійкості регіонів і міст. Пріоритети — захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення стабільного тепла і води, резерви обладнання та автономного живлення. Уряд спрямував 22,8 млрд грн із резервного фонду держбюджету на першочергові заходи.

Очільниця уряду зазначила, що для продовження реалізації планів у громадах важливою залишається міжнародна підтримка.

За словами Юлії Свириденко, окремий пріоритет — розвиток логістики та інтеграція України в європейський транспортний простір. Уже запустили першу євроколію на ділянці Чоп — Ужгород. У планах — євроколія, яка з’єднає Львів з польським кордоном за підтримки програми Connecting Europe Facility. Також завершується модернізація пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури спільно з країнами ЄС і Молдовою.

«Навіть в умовах війни Україна залишається надійним партнером, який не лише одержує підтримку, а й готовий ділитися власним досвідом стійкості та реагування на виклики війни», — наголосила Прем’єр­міністр України.

Плюс 22 підписані документи

У межах IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність» відбулося підписання двосторонніх документів про співпрацю між українськими громадами та регіонами й іноземними містами та регіонами­партнерами. Серед напрямів співпраці — відновлення громад, міжмуніципальне партнерство, підтримка прифронтових територій, освіта, розвиток місцевого самоврядування та міжнародна солідарність. Ідеться про 22 угоди, меморандуми та протоколи про наміри, які охоплюють десять областей України та партнерів із понад десяти країн. Зокрема, з українського боку — Херсонська, Сумська, Чернігівська, Одеська, Вінницька, Донецька, Харківська, Львівська, Запорізька та Київська області. З боку іноземних партнерів — Норвегія, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Бельгія, Молдова, Польща, Італія, США, Швеція, Німеччина.

Особливістю цьогорічного саміту стало розширення географії на деокуповані і прифронтові території, а також посилення міжрегіональної співпраці в межах ініціативи «Пліч­о­пліч». Зокрема, Херсонська обласна військова адміністрація уклала протоколи про наміри з регіональною радою Вестфоллу (Королівство Норвегія) та регіональною радою Остроботнії (Фінляндська Республіка).

Сумська обласна військова адміністрація істотно розширила європейський вектор співпраці, підписавши документи із французьким регіоном Нова Аквітанія, радою графства Гартфордшир із Великої Британії та бельгійською асоціацією «Europe Prykhystok». Чернігівська обласна військова адміністрація уклала стратегічну угоду з регіональною радою Іль­де­Франс. Ольгопільська сільська громада у Вінницькій області разом із Сіверською міською громадою Донецької області уклали меморандум про тристоронню співпрацю із ґміною Масловіце (Лодзинське воєводство, Польща), а Запоріжжя та Чернівці — аналогічний із Бергамо (Італія).

«Рік у рік ми переконуємося: коли українські громади та іноземні партнери спілкуються напряму, відновлення відбувається в рази швидше та ефективніше. Для міністерства принципово важливо підтримувати такі зв’язки, адже це максимально прозорий шлях для інвестицій у конкретні міста й громади. Сьогоднішні угоди — це готові рішення, за якими стоять конкретні відбудовані об’єкти, відновлені послуги та стійкіші громади», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Створена на полях саміту атмосфера довіри та взаємодії закладає міцне підґрунтя для довгострокового всебічного партнерства між українськими громадами та містами й іноземними партнерами. Це сприяє не лише оперативному відновленню пошкодженої та зруйнованої соціальної і критичної інфраструктури, а й якісній модернізації місцевого самоврядування в Україні.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій