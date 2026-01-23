Щодня понад 40 аварійних бригад Укрзалізниці працюють у Києві, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі українців і ліквідувати наслідки ворожих атак на критичну інфраструктуру. Це залізничники з різних регіонів країни, частина з яких 2006 року відновлювала тепломережі в Алчевську. Тобто працівники залізниці продовжують допомагати Україні триматися й відновлюватися після масованих обстрілів ворога.

«Укрзалізниця в умовах повномасштабної війни стала, без перебільшення, стратегічним підприємством — як у логістиці, так і в національній системі життєзабезпечення серед іншого в найскладніші зимові місяці та під час масованих атак ворога. Завдяки роботі зокрема ремонтних бригад залізничників з усієї України за кілька днів вдалося відновити теплопостачання в понад 30 будинках, які залишалися без тепла після потужних ударів рф 9 січня. Залізничники підтримують людей у вагонах незламності та стаціонарних пунктах незламності на вокзалах. Саме така злагоджена робота допомагає містам вистояти під ударами ворога й швидше повертатися до нормального життя», — сказав віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Паралельно на вокзалах у всій країні працюють пункти незламності. Для тисяч людей вони стали місцями тепла, зв’язку та підтримки в найскладніші моменти.

Загалом на найбільших вокзалах України діє 97 пунктів незламності. Від початку зими вони вже прийняли понад 400 тисяч людей, а з початку сильних морозів — з 9 січня 2026 року — майже 150 тисяч.

Ще майже 50 пунктів незламності працюють на невеликих вокзалах і станціях у всій країні — тут можна зігрітися, підзарядити пристрої та традиційно випити теплого чаю.

Також залізничники розгорнули 14 мобільних пунктів незламності — вагонів незламності. Вони працюють у Борисполі, Броварах, Фастові, Василькові та Вишневому і з 10 січня прийняли понад 5 тисяч людей.

Нині 100 вагонів готові до виїзду в різні регіони України, зокрема й до прифронтових населених пунктів. Мінрозвитку разом з ОВА та Укрзалізницею визначають, де саме працюватимуть мобільні пункти. Вагони розміщують на станціях та вокзалах міст і селищ, щоб люди могли швидко дістатися до них у разі потреби.

На Київщині, в Ірпені, продовжує працювати Food Train. Він уже приготував понад 10 тисяч порцій гарячої їжі для жителів області та залізничників аварійних бригад, які щодня допомагають повертати тепло в домівки українців. Поряд з мобільними кухнями працюють намети обігріву, де можна поїсти й зігрітися.

Щоб розвантажити українську енергосистему, Укрзалізниця за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії. Цієї зими компанія імпортуватиме приблизно 50% електроенергії від загального обсягу власного споживання.

Залізничники залишаються на зв’язку з громадами й готові залучати всі можливі ресурси, щоб якнайшвидше повернути людям тепло та відчуття підтримки.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій

НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час учорашнього енергетичного селектора за участі провідних міністерств і голів обласних військових адміністрацій повідомила, що відновлення енергосистеми триває у всій державі. Найскладнішою залишається ситуація в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Над відновленням світла і тепла цілодобово працюють понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, зокрема відряджені з інших областей.

Окрему увагу приділили забезпеченню столиці альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку.

«Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не може бути», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр нагадала, що уряд створив усі необхідні умови для швидкого та безперешкодного підключення установок розподіленої генерації. А для бізнесу працює єдине вікно для звернень на платформі «Пульс», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.