Володимир Зеленський наголосив, що прикордонники міцно тримають лінію державності поряд з росією, боронять український суверенітет і разом з усіма Силами безпеки та оборони відбивають ворожі штурми на фронті.

«Без сили наших прикордонників неможливо уявити реальну силу нашої держави. І я вдячний вам за те, всі наші підрозділи вартових кордону, розвідка української прикордонної служби справді ефективні. Ми пишаємося сформованими бойовими бригадами «Помста», «Форпост», «Сталевий кордон», «Гарт» та мобільним прикордонним загоном ДОЗОР», — зазначив глава держави.

Президент подякував прикордонним загонам, які несуть службу на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, а також підрозділам швидкого реагування, прикордонній авіації та Морській охороні.

«Ми пам’ятаємо, чого коштує Україні така сила й такий захист. Ми пам’ятаємо, що це жорстокі бої щодня. На кордоні нашої держави, в наших прикордонних громадах, на фронті, в нашому Чорному морі, на території ворога, коли ми проводимо наші цілком справедливі операції з повернення війни на ту територію, звідки повномасштабна війна прийшла до нас у дім», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав пам’ятати кожного воїна, який віддав життя за Україну. Присутні вшанували пам’ять полеглих захисників Вітчизни хвилиною мовчання.

Президент вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого Героя України підполковника Леоніда Шірпала.

Леонід Шірпал 2014 року очолював прикордонний наряд поблизу села Астахове на Луганщині, де під час одного з інтенсивних обстрілів вивів своїх підлеглих з­під вогню, надав допомогу пораненим та евакуював їх. Здобував важливу розвідувальну інформацію. У липні ініціював створення зведеного підрозділу для виявлення та знищення терористів, а також інженерних і мінних загороджень на державному кордоні України. Під час однієї з таких операцій 10 липня 2014 року БМП, в якій перебував Леонід Шірпал, підірвалася біля пункту пропуску «Довжанський».

Глава держави відзначив орденами «Золота Зірка» Героїв України головного сержанта Владислава Замуру та майстер­сержанта Олександра Оліфіренка.

Владислав Замура з 2024 року захищає Україну на Донеччині та Луганщині. Як оператор важкого ударного бомбера Vampire виконав майже 2700 бойових вильотів. Завдяки цьому знищено більш ніж 500 російських окупантів, а ще майже 130 — недобитки. Торік у жовтні ворог понад 20 разів намагався просунутися вперед на костянтинівському напрямку, під прикриттям артилерії загарбники хотіли відтіснити українські підрозділи. Владислав Замура взяв на себе керівництво шістьма екіпажами безпілотних авіаційних комплексів та координував їхні дії. Це дало змогу вчасно виявити й уразити наступальні ворожі групи.

Олександр Оліфіренко торік на межі Донеччини та Луганщини попри поранення завів воїнів на позиції та спланував маршрути евакуації поранених. У липні, коли ворог шістьма батальйонами наступав одночасно з трьох напрямків, Олександр Оліфіренко облаштував нові вогневі позиції та спостережні пункти. Він очолив групу прикордонників, організував вогневі засідки й вогневе прикриття підрозділів, знищив сімох окупантів та евакуював трьох важкопоранених побратимів. У серпні провів спецоперацію разом з екіпажами БпЛА щодо виведення 20 українських воїнів з тактичного оточення.

Ще двом прикордонникам Президент вручив відзнаки «Хрест бойових заслуг». Їх отримали Олександр Кравченко і Степан Чейпеш.

Майор Олександр Кравченко зміцнював державний кордон на Рівненщині, сформував кілька мобільних вогневих груп для прикриття об’єктів інфраструктури. У травні — вересні 2025 року відділ прикордонників на чолі з майором разом з іншими підрозділами відбив на сході України 15 ворожих штурмів, у стрілецьких боях знищив майже 20 окупантів.

Сержант Степан Чейпеш, ризикуючи життям, переоблаштував укріплення та проклав додаткові маршрути евакуації після спроб окупантів знищити позицію та порушити логістику його підрозділу на Луганщині. Степан Чейпеш разом з побратимами відбив сім російських штурмів, перебуваючи в напівоточенні. Торік у жовтні по черзі виніс двох українських воїнів, що зазнали важких поранень внаслідок удару ворожого FPV­дрона по позиції.

Володимир Зеленський також відзначив прикордонників і прикордонниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Глава держави вручив стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» 25 прикордонному загону, 26 окремій авіаційній ескадрильї та Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Джерело:

Офіс Президента