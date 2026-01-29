Із 1 січня 2026 року зарплати вчителів зростають на 30 відсотків

Цього тижня вчителі у всій країні почнуть отримувати перші підвищені заробітні плати. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. За її словами, з 1 січня 2026 року зарплати педагогів у закладах загальної середньої освіти зростають на 30%.

«Безпечна і якісна освіта — це один із ключових пріоритетів уряду. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною. Уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити всім педагогам гідні умови праці», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр доручила Міністерству освіти і науки спільно з керівниками обласних військових адміністрацій та органами місцевого самоврядування опрацювати питання виплат у кожному регіоні. Виплату підвищених заробітних плат мають здійснювати вчасно і в повному обсязі — на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

У разі виникнення запитань або необхідності уточнень громади можуть звернутися по консультації до фахівців МОН на гарячу лінію: (044) 481­47­85.

2026 року збережуться додаткові щомісячні доплати: 2000 грн для всіх учителів та 4000 грн — для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.

Юлія Свириденко зазначила, що це лише перший етап запланованого підвищення оплати праці вчителів на цей рік. Наступний етап передбачає додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня 2026 року для всіх категорій педагогів.

«Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у найважчі часи і продовжують навчати в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень», — наголосила очільниця уряду.

Як повідомляє МОН, підвищення має постійний характер, це зміна посадового окладу, а не одноразова виплата. Заробітну плату за січень мають нараховувати на основі нового розміру окладу та передбачених надбавок і доплат.

Щоб допомогти педагогічним працівникам ЗЗСО перевірити правильність нарахування заробітної плати за січень 2026 року, Міністерство освіти і науки підготувало інструкцію. У ній роз’яснено, на що потрібно звернути увагу та як діяти в разі затримки виплати або відсутності підвищення в нарахуваннях.

У разі нестачі інформації від керівництва закладу освіти або його засновника педагоги можуть залишити звернення через гугл­форму МОН.

Міністерство освіти і науки інформує: заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, можуть уже проводити нарахування заробітної плати за новими розмірами посадових окладів педагогічних і науково­педагогічних працівників. Фінансування виплат від МОН на заклади за січень відбудеться до кінця місяця, а безпосередньо працівникам — відповідно до затверджених у кожному закладі строків виплати заробітної плати.

Із 1 січня 2026 року посадові оклади (тарифні ставки) у бюджетній сфері розраховують з огляду на розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки — 3470 грн. Разом з посадовими окладами переглядають і надбавки та доплати, які до них прив’язані.

Окремо для педагогічних і науково­педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форм власності з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів з показником 40%. Для тих, у кого підвищення вже діяло на рівні 10%, фактичне зростання в січні становить приблизно 30%.

Фінансування для виплат у закладах вищої освіти, що здійснюються за кошти загального фонду державного бюджету, забезпечується в межах бюджетних програм МОН. У січні міністерство завершило розподіл видатків між закладами та спрямовує кошти до ЗВО, щоб вони могли забезпечити нарахування і виплату заробітної плати за оновленими умовами в межах січневого циклу.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство освіти і науки